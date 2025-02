Sheffield no se halla

Y el que nomás no se halla, nos comentan, es el senador Ricardo Sheffield. Y es que resulta que al legislador, quien juega en la bancada de Morena un rol si acaso secundario, de nueva cuenta le pareció correcto asumir una pretendida autoridad sobre temas de consumidores: armando videos y subiéndolos a las redes con esa temática, como ocurrió ayer. Ello a pesar de que desde al menos cinco meses dejó ese cargo para irse a la Cámara alta. Por lo pronto, nos hacen ver, no deja de llamar la atención que el nombre del guanajuatense sólo se mencione en temas que no le favorecen, como el rumor de que se iría a MC, ante el cual se apuró a decir que no es cierto. Sin embargo, fuentes cercanas a Morena nos dicen que cuando explote el mal manejo que dejó en Profeco, formalizará el arropo de los naranjas. En fin.

Relevante rescate de extranjeros

Relevante, nos dicen, la acción que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, al lograr la liberación de un grupo de migrantes originarios de tres países que se encontraban privados de la libertad en un hotel del Centro Histórico. La oportuna atención a la denuncia de un ciudadano extranjero permitió que personal de la Policía Turística rescatara a 27 personas de la India, Nepal y El Salvador, que se encontraban privadas de la libertad en un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc, quienes ya reciben apoyo y orientación de la Fiscalía de la Ciudad de México, las embajadas correspondientes y la Secretaría del Bienestar e Igualdad social capitalina, informó el jefe de la Policía. También dio cuenta de que una mujer que dijo ser la dueña del lugar y dos hombres que fueron plenamente identificados por los denunciantes fueron detenidos y que se aseguró una réplica de arma de fuego. Ahí el dato.

El avión de Manolo

Resulta que el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez, puso a remate un avión que apenas había comprado hace año y medio, porque dejó de ser útil para los fines que motivaron su adquisición. El gobernador ordenó que con lo que se obtenga se compre un helicóptero que sirva para combatir incendios forestales. El problema es que Coahuila está muy lejos de enfrentar una crisis de este tipo, pues en lo que va del año no se ha registrado un solo siniestro. Pero las rarezas en este asunto, nos cuentan, empezaron desde la compra del avión. Supuestamente era para reforzar las labores de seguridad pública, pero se trata de un jet diseñado para transporte de pasajeros. Muchos se preguntan qué podría aportar una aeronave así a las labores de combate a la delincuencia. Pero bueno, el jet costó 45 millones 820 mil pesos del erario coahuilense. Ahora habrá que ver cuánto se obtiene de su remate, y qué uso se dará a lo que se adquiera con ello.

Debate por chapulineo

La afiliación del senador Miguel Ángel Yunes a Morena abrió el debate sobre si se debe legislar para evitar que quien ostente un puesto de elección popular por un partido brinque a otra fuerza política en el ejercicio de su encargo. Hay quien opina que impedir ese chapulineo daría estabilidad y congruencia a los partidos políticos. Pero otros señalan que se debe respetar la garantía de las personas a ejercer sus derechos políticos como les convenga. Por lo pronto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició de oficio la revisión de la afiliación del expanista, en algo que muchos consideran será en realidad una lucha de vencidas entre liderazgos. Hay quienes estiman que, sea cual fuere la resolución de esta instancia, ya nada será igual, y que habrá un antes y un después en Morena tras el caso Yunes. Porque el antecedente dará pie para que muchos que han sido marginados de otros institutos, pero tienen cierta fuerza regional empiecen a colonizar al guinda. ¿Valdrá la pena la adquisición?, se preguntan muchos. Por lo pronto, pendientes.

Golpe en Guanajuato

Vaya golpe el que dieron fuerzas federales en el estado de Guanajuato, al detener a Christian Alejandro “N”, alias El Cholo, identificado como presunto jefe de sicarios del Cártel Santa Rosa de Lima. El generador de violencia fue detenido durante un operativo realizado por elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal la noche del 22 de febrero, en el municipio de Dolores Hidalgo. A Christian Alejandro se le consideraba un hombre de confianza de Guadalupe Díaz, La Lupe, quien fue detenida en abril del 2024 y quien, a pesar de encontrarse bajo prisión domiciliaria, se tienen datos en el sentido de que continúa dirigiendo actividades delictivas. La detención de El Cholo se suma a la de otros importantes capos del grupo delictivo que a lo largo de varios años ha causado mucho daño en la zona de El Bajío. Dicen los que saben que están en la mira otros cabecillas, por lo que se esperan más detenciones. Atentos.

Trabados, Morena y PAN por abogado de El Mayo

Y son el PAN y Morena los que se están dando con todo y aventando la bolita en el caso de Juan Pablo Penilla, asesor legal de Ismael el Mayo Zambada, luego de que aparecieran imágenes del primero en eventos del guinda, lo cual ha servido como base para que los panistas, principalmente el vocero albiazul Jorge Triana, señalen una proximidad del litigante con la 4T. Sin embargo, tras la difusión que se dio de una premiación que ocurrió en San Lázaro, en la cual uno de los galardonados fue el propio Penilla Rodríguez, fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna quien dio a conocer que el evento de premiación lo promovió la panista Teresa Castell. Pero no ha pasado mucho tiempo para que la exlegisladora diera a conocer un escrito en el que pide se difundan los videos del evento, al tiempo que rechaza haber estado presente en el mismo o haber conocido a los participantes.