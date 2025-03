El romance Silvano-MC

Hay quienes no olvidan que, una vez que terminó su encargo como gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles se acercó a Movimiento Ciudadano, o el partido naranja se acercó a él, o se acercaron uno al otro. El caso es que Silvano estuvo invitando a varios diputados locales del PRD a pasarse a las filas de MC, con la intención de crear un grupo político propio que lo blindara de las acusaciones en su contra que ya se empezaban a ventilar. Pero el romance entre el exmandatario y los emecistas no terminó de cuajar; entonces Silvano se olvidó del partido de Dante Delgado y se dedicó a construir una precandidatura presidencial por la alianza opositora, en donde quedó descartado en la primera ronda. El exgobernador se quedó sin cobijo político. Y ahora que tiene orden de aprehensión en su contra, los liderazgos de MC que entre 2021 y 2023 lo quisieron sonsacar, rezan a todos los santos para que nadie se acuerde de ese pasaje. Uf

Los efectos paralelos del decreto

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El pasado y presente nos condenan

Y fue Ricardo Monreal quien lanzó una advertencia: la designación de los cárteles como grupos terroristas por parte de Estados Unidos no es sólo un tema retórico, sino una jugada que podría justificar futuras intervenciones militares en México. La ratificación de esta medida por el Departamento de Estado bajo la administración de Donald Trump coloca la relación bilateral en una zona de turbulencia, elevando la amenaza del narcotráfico al nivel de seguridad nacional, ha señalado. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados subrayó que esta designación no sólo impacta a los grupos criminales, sino que podría arrastrar a empresarios, propietarios de inmuebles y sectores económicos que, bajo extorsión, mantienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado. Ahí la alerta. Pendientes.

Mano negra en protestas contra Libia

Empezaron a aparecer indicios de que hubo mano negra detrás de las consignas que se gritaron el sábado pasado al Gobierno de Guanajuato en un evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Irapuato. Y es que circulan imágenes tomadas al chat de WhatsApp desde el que se organizó que, al momento en el que hablara la gobernadora Libia Dennise García, algunos de los asistentes empezaran a gritar “seguridad, seguridad”, como finalmente ocurrió. “Nos pidieron con toda la actitud para joder a la gobernadora”, dice el administrador del grupo “Traviesos Morena Irapuato” en un mensaje a lo que los inscritos le responden con una manita con el pulgar hacia arriba. Ah, pero resulta que al final la mandataria federal y la estatal terminaron cerrando filas. “Vamos a trabajar juntas, porque somos dos mujeres y las dos mujeres podemos poner orden en Guanajuato”, dijo la Presidenta. Y la gobernadora, por su parte, destacó que son tiempos de trabajar en equipo. ¿Qué tal?

Y les gusta polarizar

Y a propósito de este tipo de acciones con las que integrantes de grupos políticos pretenden desacreditar a administraciones estatales —por el simple hecho de emanar de un partido distinto al oficial—, no ha faltado quien lamente que siga habiendo, a pesar de los ejemplos del pasado, quien busque el choque y la polarización. Cuestionan que faltando tanto tiempo para que haya competencias político-electorales, se busque afectar a los rivales, en vez de aportar trabajo en equipo para atender los problemas que afectan a todos. Ha quedado claro, se comentó en algunos espacios, que polarizar provoca que las energías se desperdicien en batallas sin sentido, cuando lo ideal sería que cada fuerza, desde su trinchera, pusiera lo que le toca para resolver los asuntos apremiantes o por lo menos no estorbara. Pero no, ahí andan y ahí seguirán, para mal, los que tienen su principal aliciente en dividir.

El absurdo en Colima

En donde de plano se presenta una situación que raya en lo absurdo es en Colima, un estado azotado por el desabasto de medicamentos y la carencia de equipo médico, en donde la gobernadora, Indira Vizcaíno, se da el lujo de no ejercer casi la mitad de un fondo que le entregó la Federación en el 2023. La administración estatal recibió 181 millones 984 mil 900 pesos y no gastó 81 millones 893 mil 205 pesos, equivalentes al 45.2 por ciento de lo transferido. Pero además, de los recursos que sí ejerció, el Gobierno de Indira no comprobó el ejercicio de 22 millones 623 mil 233 pesos. En Colima reportan un desabasto de 52 por ciento de medicamentos en hospitales, mientras que en muchas clínicas los médicos deben llevar su propio instrumental y las enfermeras hacen rifas para comprar material de curación. El pasado 11 de febrero, doña Indira responsabilizó al personal de salud de la situación. Ahora sabemos que las causas podrían estar por otro lado. Uf.

Quedarán exhibidos los que avalan nepotismo

Y será esta semana cuando se conozca si los diputados de la 4T avalan la iniciativa presidencial contra el nepotismo y la reelección que ya pasó por el Senado, pero su aplicación fue diferida hasta 2030. Quienes conocen el quehacer parlamentario nos comentan que ante cualquier determinación que se tome quedarán exhibidos quienes se opongan a esta medida que no sólo es impulsada por Claudia Sheinbaum pues, nos comentan, en los estatutos de Morena también aparece como una inquietud mayor. Queda claro que el aferramiento al poder hoy está tomando nuevos bríos entre las huestes morenistas y sus aliados. Y que quienes hoy que se encuentran en el poder consideran un derecho el traspaso familiar de cargos. Habrá pues que estar pendientes pues a lo que ocurra en San Lázaro, pues podrían dejar la reforma con el diferimiento o volver a la redacción original.