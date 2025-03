Ajuste suave

Y fue el Consejo Coordinador Empresarial el que ayer dio un espaldarazo al nuevo secretario de Hacienda, Édgar Amador, tras su nombramiento en Palacio Nacional. “Confiamos en que su experiencia y visión contribuirán a fortalecer las finanzas públicas y a generar condiciones que fomenten el crecimiento y la inversión. Le deseamos éxito en sus responsabilidades con la certeza de que su labor contribuirá al desarrollo económico de nuestro país”, señaló el órgano cúpula de la Iniciativa Privada. Éste último también deseó a Rogelio Ramírez de la O éxito en su nueva encomienda: “Estamos seguros de que sus aportaciones como asesor económico para asuntos internacionales serán clave ante un contexto global de incertidumbre y volatilidad”. Los ajustes en Hacienda, nos comentan, en general cayeron en suave.

Zacatecas, marcha observada

Y, nos cuentan, una de las movilizaciones por el 8M que tendrá muchas miradas encima será la que se realice hoy en Zacatecas. Esto luego de que diversas colectivas exigieran que se respete la libertad de expresión, tras enterarse de que el gobierno estatal, a cargo de David Monreal, aplicará algo que denomina “Protocolo para la Atención y Gestión de Manifestaciones y Protestas de Mujeres”, que, se ha informado, contempla que participe un grupo llamado “chalecos naranjas”, integrado por servidoras públicas. En las movilizaciones del año pasado se dio una acción de represión por parte de la administración del morenista, que incluso derivó en la emisión de una recomendación por parte de la CNDH. Por lo pronto, en las marchas estará presente una representación del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la propia CNDH y la Comisión estatal, para evitar que se desaten las detenciones arbitrarias. Uf.

“Es tiempo de mujeres”

Y hablando del 8M, nos hacen ver que también hay ejemplos de políticas públicas exitosas y entre ellas se encuentra la estrategia Protocolo Violeta que se aplica en Guerrero, entidad gobernada por Evelyn Salgado. Como parte de la estrategia, ayer la mandataria estatal entregó constancias de formación y capacitación que beneficia a tres mil mujeres. “Este programa insignia forma parte de una estrategia integral en la que Guerrero es pionero, y ha sido clave para impulsar y fortalecer el empoderamiento de las mujeres en nuestro estado. Hoy, tres mil mujeres de la primera generación 2024 han concluido con éxito sus estudios, talleres y capacitaciones, alcanzando un 97% de éxito. Y este 2025, multiplicamos esta cifra porque serán 20 mil mujeres beneficiadas con una inversión de 173 millones de pesos. En Guerrero las mujeres son el motor de esta transformación”, sostuvo la gobernadora, al advertir que es tiempo de mujeres.

Aplicado en seguridad

Y entre el conjunto de alcaldes de la Ciudad de México, uno de los que se está tomando en serio el tema de la seguridad es el de Álvaro Obregón, Javier López Casarín. Y es que, nos comentan, en conjunto con fuerzas federales y tras realizar trabajo de coordinación con el Gobierno federal, el morenista intensificó los operativos de vigilancia que recorrerán las más de 250 colonias que integran la tercera demarcación más poblada de la Ciudad de México. Las acciones, en las que participan 300 efectivos de distintas corporaciones, se inscriben en la ruta de dar continuidad a la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir las causas de la violencia desde la raíz, al tiempo que se brinda apoyo en territorio con elementos de distintas corporaciones. La seguridad es un derecho que sólo puede garantizarse cuando las instituciones trabajan unidas, con determinación y con estrategia, ha señalado López Casarín. Ahí el dato.

Desinformación sobre reforma

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que se anticipó a las movilizaciones magisteriales que ayer se llevaron a cabo contra las modificaciones legales a le ley del ISSSTE, al anunciar la disposición de su gobierno a reunirse con los profesores. “Se van a reunir con la secretaria de Gobernación. Y si es necesario, yo me reúno con ellos para poder explicar adecuadamente lo que se planteaba, que era en relación al Fovissste, esencialmente, y cómo estamos trabajando para mejorar las condiciones de jubilación de las y los maestros de México”, señaló la mandataria ayer en su mañanera, antes de que se llevaran a cabo diversas protestas. La mandataria ha señalado que la propuesta va en el sentido de poder condonar créditos, aunque también sostuvo que lo anterior por alguna razón no fue informado adecuadamente, no necesariamente desde el gobierno y a lo mejor se malentendió. Ahí el dato.

La fecha que sigue

En el delirante asunto de la posible aplicación de aranceles, la siguiente fecha de relevancia para nuestro país es el 12 de marzo. Y es que ese día, se ha informado, el gobierno de Donald Trump habrá de definir lo que ocurrirá con la eventual aplicación de tarifas al acero y al aluminio mexicanos. Está claro que para nuestro país lo lógico es que no se impongan pues, ha advertido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard: “En esencia no tiene sentido ese arancel porque Norteamérica es deficitario en acero, Estados Unidos está importando casi 14 billones de dólares de acero de China, entonces, qué sentido tiene ponernos aranceles, cuando debemos de hacer lo contrario, ver cómo producir acero en Norteamérica”. Consideró que imponer gravámenes “lo único que va a hacer es dificultarnos la vida a los dos”. Por lo pronto, se tiene previsto que las reuniones en las que se podrán presentar esos argumentos tengan lugar la próxima semana. Pendientes.