“Fui una madre de principios, eso fue mi principal vocación”

La activista relató que lo más duro de su vida fue el secuestro de su hijo Hugo; explicó que nunca pudo entender que un ser humano pudiera cambiarle la vida a otro por dinero.

El plagio de su hijo Hugo Alberto Wallace convirtió a Isabel Miranda en activista. Él fue secuestrado en 2005 en Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Isabel Miranda luchó por esclarecer el caso e hizo una investigación paralela para aportar pruebas del secuestro de su hijo a las autoridades. Tras vivir la tragedia de tener un familiar secuestrado creó la fundación Alto al Secuestro, desde donde apoyó a decenas de personas y familiares de secuestrados.

Expresó que, pese al miedo, eso no la paralizó

Nunca dejó de trabajar en su activismo, hasta el último día de su vida, el pasado 8 de marzo. Con Isabel hicimos muchas entrevistas sobre temas de secuestro, cómo prevenirlo y cómo actuar en caso de ser una víctima. Siempre estaba al pendiente de tomar una llamada a quien lo necesitara.

Ésta es una entrevista Muy Personal que hice hace años con la fundadora de Alto al Secuestro.

BIBIANA BELSASSO (BB): Te casas muy joven y tienes a tu hijo muy chiquita.

ISABEL MIRANDA DE WALLACE (IMW): Fui una madre joven y disfruté mucho a mis hijos, a Hugo, que fue mi primer hijo, lo llevaba al futbol americano desde muy chiquito y me acuerdo cómo lo bromeaban sus amigos porque me veían llegar con él y no se creían que Hugo tuviera una mamá tan chica.

BB: Trabajaste en muchas cosas.

IMW: Fui muy buena vendedora, llegó un momento que trabajaba y estudiaba.

BB: Tenías una empresa con tu marido al mismo tiempo que ibas a la universidad para poderte recibir de pedagoga, pones una escuela años después.

IMW: Pues toda la vida he sido muy inquieta, igual que lo sigo siendo ahora, porque yo creo que las mujeres tenemos esa habilidad de que, si nos organizamos en nuestra casa, podemos atender nuestra casa, pero al mismo tiempo, podemos hacer cosas por nosotras mismas, yo creo que eso es ahora lo común y corriente, pero en mi época no se usaba mucho.

BB: Tu vocación como maestra te llevó a amar a los niños.

IMW: Yo creo que ésa es mi principal vocación, haber sido madre, yo creo que, yo a lo mejor no fui tan buena esposa como madre, pero yo procuré siempre ser mejor. Traté de darles lo mejor a mis hijos, traté de que tuvieran una infancia feliz, traté de nutrirlos de valores y de que ellos fueron felices, que entendieran que la vida era para ser feliz.

Fui una madre de principios, de darles orden y disciplina, pero sobre todo, me preocupé para que fueran felices y créeme que, para mí, la razón de que yo haya sido madre fue, para mí, en mi vida, lo más importante.

BB: Tu vida cambia tras el secuestro de tu hijo Hugo Alberto.

IMW: Mi mente no entendía cómo de un día para otro podía desaparecer el ser que yo amaba, que era mi hijo, esa parte mía. Yo no entendía cómo podía respirar, seguir viva y que Hugo no estuviera conmigo; esa parte fue, de verdad, yo creo que la más dolorosa y la más desgarradora desde un principio; sin embargo, a pesar del dolor, a mí lo que siempre me ha impulsado es el amor por Hugo.

BB: ¿De dónde sacaste la fuerza para empezar esta investigación?

IMW: De inmediato. Como te he dicho, yo fui una mamá muy joven, Hugo y yo, además de ser madre e hijo, creo que siempre fuimos muy amigos, Hugo y yo teníamos mucha comunicación, nos conocíamos con sólo vernos sabíamos si estábamos tristes, en fin, entonces yo de inmediato, cuando no lo encuentro, pues de inmediato me aboco a buscarlo.

Para mí, el amor de Hugo fue lo que me impulsó a buscarlo y déjame decirte que ese amor yo lo sigo teniendo, cada día es más difícil, porque pasa más tiempo y entonces lo extraño más, la gente que dice: “No te preocupes, con el tiempo va a pasar”, no es cierto, yo creo que es peor, cada día que pasa lo extraño más, cada día que pasa me duele más su ausencia y cada día que pasa me da más rabia saber la forma en que se lo llevaron y por el motivo que se lo llevaron, que era dinero.

Esa parte no la entiendo, no puedo entender que un ser humano pueda cambiarle la vida a otro por dinero.

BB: ¿Tú crees que alguien que se atreve a secuestrar, a matar, en algún momento se arrepiente?

IMW: Fíjate que no, tienen momentos de debilidad, pero se les pasan rápido, no tienen esa conciencia, no se arrepienten la mayor parte de las veces; en el caso de los secuestradores de mi hijo, por ejemplo, el líder que es César Freyre, cuando él pierde a la hermana se derrumba, incluso tiene un quiebre en el que pide perdón, pide hablar conmigo y me confiesa todo, porque fue cuando él vivió en carne propia la pérdida de una hermana.

BB: ¿Qué tipo de lectura te gusta?

IMW: Yo estudié desarrollo humano y es la que más me gusta.

BB: ¿Qué tipo de música escuchas?

IMW: New Age, los cantos gregorianos y también la romántica.

BB: ¿Cuál ha sido, bueno, el día más triste de tu vida?

IMW: Indudablemente, el día que me enteré que Hugo estaba secuestrado.

BB: ¿El más feliz?

IMW: El día que él nació y el día que tuve a mi hija también en los brazos. Yo creo que son los dos días más felices de mi vida, cuando tuve a Claudia y a Hugo en mis brazos y los recibí, los conocí físicamente, después de haberlos parido. Son los días más felices de mi vida y luego los de mis nietos.

BB: ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?

IMW: De disfrutar, a mi familia, yo creo que es lo que más amo.

BB: ¿Tu logro más importante?

IMW: Estar viva, ahorita. Yo creo que es el logro más importante, seguir viva, después de todo lo que me he expuesto y después de todo lo que he pasado. Yo creo que seguir respirando y platicando contigo es un gran logro.

BB: ¿Has tenido miedo?

IMW: Sí, y todo el tiempo he tenido miedo; sin embargo, no me paraliza.

BB: A ver, completa esta frase: Isabel Wallace es…

IMW: Es una mujer con muchas virtudes y muchos defectos, pero tratando de buscar un mundo mejor para su familia y para México.