Abrazos no balazos ya fue (Aunque digan lo contrario)

La Presidenta aprovechó el domingo para, al tiempo de defender su estrategia ante Donald Trump, presentar un diagnóstico de cómo está viendo las cosas en el país.

Sin pasar por alto los golpes en materia de seguridad, queda claro que se quiere hacer ver que las cosas se ven mejor desde Palacio Nacional de lo que son. De nuevo defendió abrazos no balazos de López Obrador, aunque en la práctica las cosas estén siendo distintas.

Seguramente lo hizo para dejar en claro que no hay rompimiento con el expresidente, quien sigue siendo una especie de fantasma que ronda por doquier. Por más que se niegue que las cosas se están haciendo de manera distinta, es claro que en la práctica se ha pasado a una ofensiva más abierta en contra de los cárteles, ya sea por la exigencia que vino de la Casa Blanca o por una convicción de que hay que hacer las cosas de manera diferente, aunque se diga que se están haciendo como en el pasado sexenio.

El tema adquiere relevancia, porque el diagnóstico de lo que está pasando está en las soluciones, un diagnóstico equivocado o parcial no le va a permitir una estrategia efectiva al Gobierno para enfrentar a la delincuencia organizada en tiempos en que las exigencias van a seguir profundizándose.

Tarde que temprano vendrán las “peticiones” de extraditar o entregar a quienes desde la política le han abierto las puertas al narcotráfico. Es evidente que no lo quieren hacer a pesar de que, en algunos casos ya bajo la gobernabilidad de Morena, se han presentado hechos delictivos que dejan en claro la relación que tiene la clase política gobernante con la delincuencia organizada.

Queda la impresión de que la Presidenta no quiere por ningún motivo jalar esta cuerda. La forma en que se ha cubierto a gobernadores y exgobernadores, a lo que hay que sumar de manera significativa presidentes municipales, es la manifestación clara de que, a pesar de las presiones, ha logrado aguantar, por lo menos hasta ahora, lo que no debe pasar por alto es que en el fondo se está protegiendo a personajes que son señalados por buenos motivos.

Al Gobierno no le va a quedar de otra que abrir esta puerta. Esta relación ha ido aparejada en muchos estados sin que se tomen medidas. Nuestra ubicación geográfica no nos coloca por ningún motivo como únicos responsables. A diferencia de otros presidentes Trump ha pasado a la ofensiva, porque entre que hay una crisis real de adicciones en EU y que busca encontrar culpables, porque no los quiere ver del todo en su país, ha lanzado una ofensiva que no va a parar y que le sirve como mecanismo de presión y amenaza contra México.

Por más que internamente la Presidenta esté fortalecida en todos los órdenes, el tema va a tener que enfrentarse. Quizá el costo que tenga que pagar el Gobierno termine por ser alto y de riesgo por las secuelas que tendría el que eventualmente gente de su partido esté coludida con la delincuencia organizada. Al Gobierno no le va a quedar de otra que hacer algo en esta materia, porque no hay manera de entender el narcotráfico sin su nexo con la política.

La Presidenta salió bien librada de estos primeros escarceos con Donald Trump. Sin embargo, es claro que es una pelea muy larga, van dos meses que al final serán cuatro años. El problema para México es que tenemos muchos problemas que no terminan por ayudar en la relación bilateral.

Hoy hablamos de seguridad, pero el problema que nos va a agobiar ineludiblemente es el de la economía. Es cuestión de ver cómo se movieron las bolsas ayer para darse una idea de lo que puede significar que EU entrara en recesión.

El problema para México es que tenemos muchos problemas que no terminan por ayudar en la relación bilateral

RESQUICIOS.

Desde que presentó su primer espectacular sobre el secuestro de su hijo, tuvimos oportunidad de conversar en innumerables ocasiones con Isabel Miranda de Wallace. No estamos ajenos a las críticas que le hicieron por la forma en que actuaba. Le secuestraron y asesinaron a su hijo, el fin de semana falleció inesperadamente.