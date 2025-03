“¡Puro corrupto!”, gritan a gobernador

Con la novedad de que el tema Miguel Ángel Yunes sigue calando entre militantes y simpatizantes de Morena quienes, nos comentan, no parecen estar en la idea de cejar en su exigencia de que el expanista no sea recibido en las filas del guinda. Y es que resulta que ahora fue el gobernador de Sonora el que tuvo que escuchar los gritos de un puñado de morenistas que lo fue a increpar a su salida de Palacio Nacional. Es sabido que Durazo es además el presidente del Consejo Nacional de Morena, de ahí que prácticamente lo fueran a atajar para exigirle: “¡Durazo, no queremos prianistas ya en Morena!, ¡sáquenlos!, ¡fuera de nuestro movimiento, puro corrupto!”. El sonorense, nos cuentan, pareció no hacerles mucho caso y cuando el grupo se veía dispuesto a acercársele, optó por concluir la entrevista que concedía y retirarse. El caso de la afiliación o no de Yunes sigue en las instancias internas de Morena y, nos dien, no pocos están pendientes de la resolución final. Uf.

Acierto con los libros de texto

Acertada, nos cuentan, la decisión que tomaron en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y que instrumentó la Secretaría de Educación, a cargo de Mario Delgado, de que fueran sometidos a revisión los cuestionados libros de texto gratuitos, cuyo rediseño estuvo a cargo del polémico Marx Arriaga en el sexenio pasado para la llamada Nueva Escuela Mexicana. Fue en la conferencia mañanera de ayer que se informó sobre la revisión que a petición de la dependencia hizo el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. “Les pedimos a ellos que nos revisaran los libros de primero, segundo y tercer año”, informó Delgado, quien indicó que los materiales ya revisados incluso ya se encuentran en proceso de impresión y serán entregados al arranque del próximo ciclo escolar. El año pasado no pocos padres de familia, investigadores y profesores cuestionaron los materiales. La revisión de otros libros también debería realizarse, nos comentan.

Foros a candidatos a jueces y ministros

Quien busca promover la participación de la ciudadanía en las elecciones para renovar al Poder Judicial es Mauricio Tabe. Y es que resulta que el alcalde de la Miguel Hidalgo anunció que a partir de abril se pondrán a disposición diversos espacios para que los candidatos a jueces, magistrados y ministros que estén interesados puedan dialogar y presentar sus programas de trabajo ante vecinos de esa demarcación. Nos recuerdan que, desde un inicio, el edil panista ha mostrado interés por este tema al grado que meses atrás lanzó el proyecto Jueces por la libertad el cual busca que la sociedad se interese por la reforma al Poder Judicial, se involucre en la elección que tendrá lugar el 1 de junio y, según se ha dicho, evite también que el oficialismo designe a quienes impartirán la justicia en nuestro país. Se ha aclarado que en los foros no le pondrá el dedo a nadie, pues se abrirán las puertas a todos los que puedan estar interesados.

Lealtades en Tabasco

Hay quienes piensan que no fue muy buena la idea del gobernador de Tabasco, Javier May, de colocar un enorme cuadro del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un lugar destacado del Palacio de Gobierno. El mandatario explicó ayer que tomó la decisión, porque AMLO es el único tabasqueño que hasta el momento ha llegado a la Presidencia, y como “una forma de valorar su contribución al país a partir de su lucha histórica por la democracia y la justicia social, la cual resultó en el inicio de la Cuarta Transformación de nuestro país”. Pero lo que pudiera ser un acto de buena fe —si lo fuera—, podría no ser algo políticamente correcto, pues se exalta la figura de quien recientemente dejó el poder en momentos en que hay al interior de Morena intentos de exacerbar divisiones. Con la colocación del lienzo, diría el divo de Juárez ¿pero qué necesidad? En fin.

El canto del Conejo

Nos aseguran que hay varios exfuncionarios de alcaldías del Valle de México que hacen chonguitos para que el líder de la Unión 300 o Los 300, Luis “N”, alias El Conejo, no delate a sus cómplices. Al informar de su detención, la Fiscalía mexiquense indicó que se investiga su relación “con autoridades municipales en funciones y anteriores de diversos municipios del Valle de México, principalmente Ecatepec y Cuautitlán”. Luis “N” tenía una capacidad de operación que envidiarían muchos políticos, pues se daba el lujo de organizar manifestaciones e incluso bloqueos carreteros de transportistas, para presionar a autoridades mexiquenses. Dicen los que saben que esa forma de operar sólo fue posible gracias a la protección de servidores públicos con facultades de mando. Muchos se preguntan si la exalcaldesa de Cuautitlán, Karla Fiesco García, y el de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, tienen motivos para preocuparse. Veremos.

El triunfo de los duros y lo que sigue

Con la novedad de que este martes, a decir de los conocedores de los asuntos legislativos, se colgarán un triunfo los denominados duros de Morena. Y es que resulta que la Cámara de Diputados se alista para realizar hoy la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que aplazó hasta el 2030 la prohibición del nepotismo. Es sabido que en la enmienda la Presidenta Claudia Sheinbaum señalaba la aplicación de esta reforma para la elección intermedia del 2027, pero finalmente por decisiones dentro de la 4T se atrasará hasta 2030. Nos piden estar pendientes tras esta decisión, no sólo de su posterior promulgación, sino de que Morena aplique las medidas a las que se comprometió la dirigente de ese partido, Luisa María Alcalde, en el sentido de que el guinda en las elecciones de Veracruz y Durango no postulará familiares. Pendientes.