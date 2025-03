Ilusión Messi

Los últimos años competir internacionalmente para los clubes mexicanos significaba un paseo por las islas caribeñas, hostilidad en Honduras o El Salvador y un cara a cara con los de la MLS. Con excepción de tres títulos (dos a costa de los Pumas), el torneo ha sido dominado por la Liga MX, que, a diferencia de la Copa Libertadores, no ha generado una alta expectativa ni duelos épicos. El único valor es el pase al Mundial de Clubes que te ofrece el sueño de enfrentar a un Real Madrid o un Barcelona.

Para esta edición no mucho ha cambiado, al menos la primera ronda los estadios semivacíos han sido la constante; pero esta nueva fase que entre hoy y mañana se definirá, nos arrojó dos grandes historias: la primera, el clásico mexicano entre Chivas y América que hoy verá el desenlace de una trilogía que hasta al momento no ha sido muy espectacular, pero le ha dejado a las Chivas mejores rendimientos cuando todos dábamos por hecho que el América les iba a pasar por encima.

Esta noche en el renombrado Estadio Azulcrema, el conjunto de Gerardo Espinoza podría propinarle una dolorosísima eliminación a su acérrimo rival. Un autogol caricaturesco le dio la ventaja a las Chivas en el juego de ida, y ahora, con el criterio vigente de gol de visitante, podrían gestar una hazaña que le daría un impulso a este nuevo intento de proyecto deportivo. Para el América quedar eliminado sería un fracaso monumental.

No tanto desde el aspecto deportivo, porque con el actual tricampeonato sería ridículo pensar que el América está acabado. No, no es así, pero desde lo moral, sí sería un golpe fuerte ya que el principal objetivo para el club, y principalmente para su dueño, es ganar esta Copa, para así digerir un poco el mal trago de que las Águilas no estarán presentes en el próximo Súper Mundial de Clubes que reunirá a la crema y nata del futbol mundial. Así que, con este contexto, el duelo de hoy promete ser el más intenso y espectacular.

La segunda historia es la que involucra a Lionel Messi, y a la ilusión de toda una nación de ver a la estrella argentina jugar por primera vez futbol en Jamaica. La serie entre el Cavalier SC de Jamaica y el Inter Miami se definirá mañana en la capital del país del reggae. El boletaje voló en cuestión de minutos cuando los aficionados se enteraron de que sería el club de Messi el rival a enfrentar en Kingston. La mala noticia es que Lio se ha quedado en la banca los últimos encuentros presumiblemente por una lesión muscular por lo que la prioridad para el atacante de Argentina es llegar en plenitud para el enfrentamiento ante Brasil por las eliminatorias mundialistas.

El efecto Messi sigue revolucionando la zon y seguramente la afición de Monterrey y la de Pumas, potenciales equipos que podrían enfrentar al Inter de Lionel Messi en las semifinales del torneo, se frotan las manos para poder recibir a uno de los mejores futbolistas de la historia. Cualquiera de los estadios luciría pletóricos para dicho evento. Pero antes de soñar, Rayados y Pumas deberán finiquitar sus series ante Vancouver y Alajuelense, respectivamente, y después, enfrentarse entre sí para avanzar ante el ganador del Inter Miami y el Columbus Crew, uno de los favoritos para llegar a la final.