La caverna de Manolo

Daniel Santos Flores *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Platón en su obra La República nos describe a un grupo de personas que vivían encadenadas en una cueva desde su nacimiento sin poder girar la cabeza, y sólo podían ver la pared frente a ellos, en la cual se proyectaban sombras de objetos que eran iluminados por una fogata por detrás. Para esos prisioneros, esas sombras eran la única realidad que conocían.

Un buen día, uno de esos prisioneros fue liberado y llevado fuera de la caverna. Al principio, la luz del sol lo dejó ciego y le causó dolor, pero poco a poco se acostumbró y comenzó a ver el mundo real: colores, formas, profundidad… Ahí comprendió que las sombras eran sólo una distorsión de la verdad. Lleno de asombro, regresó a la caverna para contarles a los demás lo que había descubierto, pero los demás, acostumbrados a la oscuridad, no le creyeron, incluso lo rechazaron y prefirieron quedarse con su versión cómoda y limitada de la realidad.

Algo similar pasa en Coahuila, el estado gobernado por el priista Manolo Jiménez. Al pueblo le muestra una realidad que ellos mismos prefieren aceptar, no sé si por comodidad, por costumbre o porque el Gobierno estatal es muy bueno para jugar con las sombras, mostrando una ficticia realidad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Omisiones en Jalisco

El ejemplo que mejor ilustra lo aquí plasmado es la reciente puesta en remate de un avión, propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila. Apenas el 13 de junio del 2023, el Gobierno adquirió un avión modelo Hawker 1000A mediante el contrato AD-006-2023-01, pero el cual, por un acuerdo del gobernador Manolo, en tan sólo 591 días fue dado de baja junto a otros 430 vehículos, con la intención de ponerlo en remate, supuestamente para que, con los recursos obtenidos por la venta de éstos, se fortalezca la lucha contra incendios en el estado.

El 24 de febrero del presente, La Razón publicó un reportaje precisamente sobre esta operación. Automáticamente, el Gobierno de Manolo Jiménez reservó la información, esto para mantener en la opacidad la transacción.

En resumen, el gobierno estatal priista compró un avión de pasajeros en 45 millones 820 mil pesos, supuestamente para fortalecer la seguridad pública; posteriormente, lo pone en remate con la intención de comprar un helicóptero para apagar incendios, pero la Conafor informa que Coahuila es el penúltimo estado que presenta siniestros de este tipo. Conociendo los excesos de los gobernantes de Coahuila, no dudaríamos en afirmar que la aeronave podría ser utilizada para traslados no oficiales de funcionarios, amigos o hasta familiares, y todo esto escondido detrás de una compra con fines no prioritarios para el estado.

La pregunta clave es: ¿Hasta cuándo seguirá el pueblo de Coahuila encadenado? La caverna de Platón nos muestra que la verdad está ahí afuera, pero el poder prefiere que sigan viendo sombras en la pared. Manolo y su Gobierno han perfeccionado la estrategia: convertir la opacidad en norma, la propaganda en verdad absoluta y la censura en el único lenguaje permitido.

Cada dato reservado, cada contrato opaco y cada peso desviado es una cadena más que los mantiene atrapados en la oscuridad. Salir de la caverna no es sólo cuestión de conocimiento, sino de voluntad. Y al final, la decisión es del pueblo: ¿Seguirán viendo sombras o exigirán ver la luz? ¿A qué le tiene miedo Manolo que oculta tanta información?

Reenviado

“La transparencia frena a la corrupción, y la rendición de cuentas permite reprimir o castigar a gobernantes y servidores públicos, que no utilizan correctamente los recursos puestos a su disposición por parte de los gobernados…”

- Miguel Ángel Valverde Loya