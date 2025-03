Listos los capotes

Nos adelantan que el debate que habrá mañana en el Congreso de la Ciudad de México sobre el futuro que tendrá la fiesta brava no es apto para cardiacos, pues habrá discusión y roces dentro y fuera del Palacio de Donceles. El tema de las corridas de toros genera tanta polémica, que la discusión sobre su prohibición o no se ha extendido por muchos años, y data incluso desde la época en que el PRI era el partido hegemónico en la capital del país. Tras décadas sin avanzar hacia ninguna parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una propuesta intermedia, que terminó con la parálisis legislativa: permitir las corridas sin lastimar ni matar a los toros. Esta modalidad no agradó a los empresarios taurinos, a sabiendas de que los aficionados a este espectáculo se alejarán de la Plaza México. Pero la bancada de Morena advirtió que defenderá el dictamen aprobado el pasado viernes y se dijo lista para saltar al ruedo y aprobar las reformas en el pleno. Pendientes.

¿Quién dice que son de desaparecidos?

Así que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se sumó a poner en tela de duda el contenido de las denuncias que hicieron los colectivos que hallaron ropa, zapatos y pertenencias en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y señalaron que ahí se realizaban adiestramientos de jóvenes para que fueran sicarios y también desapariciones. “Son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, sí, pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, de lo que se viene contando, no tengo por qué dudarlo, pero hay una investigación en proceso”, declaró en una transmisión en redes que está desatando polémicas. Desde hace unos días, voces relevantes de la 4T han ido caminando en ese sentido. Ahora el legislador cuestionó también la cobertura mediática del asunto al advertir que ve una “campañita típica de derecha”, pues a su juicio hay presunciones y una línea de golpeteo. Uf.

Los efectos del caso Malinali

Aunque los políticos puedan no tener cuentas pendientes con la justicia o no tener nada que ver con lo que hacen sus familiares, invariablemente hay un efecto de correlación mientras más cercanos son, nos dicen. Y más aún cuando el nombre del político sale a relucir, como es el caso de la excandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, cuya hermana Malinali Gálvez, sentenciada a 89 años de prisión por secuestro y delincuencia organizada, terminó por confesar que utilizó los contactos y el nombre de su hermana Xóchitl para atraer a sus víctimas. Recién acaba de concluir el debate legislativo para atajar a aquellos parientes que se valen del nombre de algún familiar para alcanzar posiciones políticas, lo que ha perjudicado la vida pública del país durante muchos años, pero cuando el incómodo pariente se ha dedicado a delinquir, nos comentan, resulta tan o más pernicioso como el llamado nepotismo. Faltará por ver de qué manera el caso de Malinali acabará por impactar a la oposición. Por lo pronto, atentos.

Colectivos a Teuchitlán

Y son varios los colectivos de personas buscadoras de distintas entidades los que se alistan para viajar al municipio de Teuchitlán, en Jalisco, para tratar de emprender búsquedas en el rancho Izaguirre. Algunas lo harán, porque dentro de las imágenes de los artículos encontrados en el lugar creen haber identificado pertenencias de parientes a quienes buscan. Sin embargo, lo que ahora podría ocurrir es que se puedan generar tensiones dado que, derivado de la entrada de la Fiscalía General de la República al lugar, es previsible que la zona se acordone y que no se permita el paso hasta que las labores de procesamiento de la evidencia concluyan. Ayer el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio cuenta de un documento que les hicieron llegar en el que se expone que “es preciso informar que la FGR atrajo la carpeta de investigación, por lo que dictó la instrucción de que sólo podrá encontrarse en la zona personal de las instituciones que participan en el procesamiento realizado en el rancho Izaguirre”. También se les informa que acudirían como observadores cuando la autoridad investigadora lo determine.

Recuperación de espacios en Coyoacán

Y fue la alcaldía de Coyoacán, que está a cargo de Giovani Gutiérrez, la que llevó a cabo dos operativos relevantes para la recuperación de espacios públicos en la demarcación. Lo anterior, se ha informado, ante la proliferación de mostrencos, toldos y carpas, además de modificaciones en banquetas por parte de dueños de establecimientos mercantiles. Las acciones, se ha informado, se llevaron a cabo en las inmediaciones de las calles Filosofía y Letras, Medicina y avenida Copilco, en la zona próxima a Ciudad Universitaria. Ahí se levantaron objetos que incluso ya habían sido empotrados sobre el arroyo vehicular y sobre las banquetas. El otro punto de intervención fue la avenida Pedro Henríquez Ureña en donde se retiraron toldos, estructuras, macetones y también tres refrigeradores. Las autoridades de la demarcación respondieron a diversas quejas presentadas por vecinos, quienes denunciaron que desde hace meses había incrementado la cantidad de bienes mostrencos que impiden el libre tránsito en la zona, incluso de personas en sillas de ruedas. Ahí el dato.

Se aplican en el INE

Importante noticia, nos dicen, la de que el INE tendría ya garantizado al personal ciudadano requerido para las mesas de casilla seccionales de la próxima elección judicial. Y es que, según informó, hasta el 16 de marzo se ha capacitado a un millón 565 mil 877 personas que cumplen con los requisitos legales para participar como funcionarias ciudadanas, que equivale a más del 100% del millón 555 mil 224 personas requeridas. “Con el objetivo de instalar, el próximo 1 de junio, las 84 mil 204 mesas directivas de casilla previstas, en la primera etapa de capacitación, el INE tiene como meta visitar en sus domicilios a 13 millones 233 mil 552 ciudadanas y ciudadanos insaculados entre el 9 de febrero y el próximo 31 de marzo. A la fecha de corte, 21 mil 340 personas capacitadoras han visitado a 12 millones 788 mil 387 personas, que equivalen al 96.63% de la ciudadanía insaculada, de las cuales, cinco millones 480 mil 126 han sido notificadas personalmente para recibir la capacitación como funcionarias de las Mesas Directivas de Casilla Seccionales”. Se están aplicando en el INE, nos comentan.