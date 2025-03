Grillando en la fundación del Poli

Con la novedad de que las aguas politécnicas se movieron a raíz de la reciente designación de Noel Miranda como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Fundación Politécnico. Se trata, nos comentan, de un probado perfil, sin embargo, entre algunos integrantes de la misma pudiera no haber caído bien. La fundación, es sabido, apoya a la institución de educación superior en muchas de sus actividades académicas y de investigación, por lo que no se entiende la intención de generar grilla en torno a la designación. Entre los que conocen la entraña politécnica salta el que personajes como Vicente Gutiérrez Camposeco y Víctor Manuel Alcérreca a quienes ubican dentro de “la vieja guardia priista” pudieran sentir afectados sus intereses y no ha faltado quien hable hasta de vínculos con directivos del pasado que pudieran estar próximos a ser revisados a fondo. Pendientes.

Cobros en la Autopista del Sol

Con la novedad de que a partir del primer minuto de próximo sábado 22 de marzo, Caminos y Puentes Federales reanudará el cobro de peajes en distintas plazas de la Autopista del Sol. Lo anterior, se ha informado, luego de que se ha dado por concluida la “emergencia técnica operativa”. Las casetas que hasta ahora no cobraban son las de Paso Morelos, Palo Blanco, La Venta y La Venta Bis. La mencionada emergencia fue la que se declaró en 2024 para facilitar el apoyo a la población afectada por el paso del huracán John. Cuando se decretó, se dejaron de cobrar los peajes en los cuatro puntos referidos, lo cual permitió el tránsito libre de personas, así como el transporte de ayuda humanitaria para la población afectada y de los materiales necesarios para la reconstrucción y atención de los daños, algo que para Capufe ya se cumplió. Además tiene lógica, nos comentan, porque se avecina la Semana Santa. Ahí el dato.

“Zoé está haciendo un gran trabajo”

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien aseguró ayer que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, está haciendo un gran trabajo, con lo que disipó las versiones de que pudiera haber algún cambio al frente de esa institución o en IMSS-Bienestar. Resulta que a la mandataria le preguntaron ayer sobre rumores publicados en medios que apuntarían a posibles ajustes en su Gobierno, pero ella respondió que a veces hay hasta ficción en algunos espacios periodísticos. “Hay columnistas —un día lo vamos a sacar aquí— que de veras hacen una ficción que da risa, porque (escriben): “Y la Presidenta le dijo a fulano de tal, y entonces en el Gabinete resultó regañado, y entonces le dijo al otro y el otro le contestó, y a su vez le habló por teléfono y entonces va a renunciar fulano de tal. No”. Respecto a cambios sólo anticipó que serían en Birmex, aunque aclaró que aún se revisa “en dónde”. Todavía estamos en eso, aclaró. Así que atentos.

“Un Senado que sólo observa”

Vaya forma de proceder de la 4T en el Senado, nos comentan, luego de que ayer en operación hormiga los legisladores que conforman la bancadas oficialistas fueran dejando el pleno para reventar el quorum y la sesión, y de esa manera impedir que la bancada del PRI, apoyada por la del PAN, concretara la presentación de una propuesta para crear una comisión especial para investigar el caso Teuchitlán. “¿A qué le teme Morena?”, cuestionó el senador Manuel Añorve. “Nos apagaron los micrófonos, no tenemos sonido, pero tenemos voz. Esto va por las víctimas y por las madres buscadoras. Llegó la hora de hacer justicia”. Y es que el guerrerense con su grupo parlamentario se dirigió de cualquier manera a la tribuna y desde ahí advirtió: “Esto les duele esto se los vamos a seguir diciendo… Nosotros le creemos a las madres buscadoras”. También advirtió que es momento de, en este caso, actuar con determinación para no ser “un Senado que sólo observa mientras el país se desmorona”. Uf.

Fuerte inversión en Durango

Relevante, nos comentan, el anuncio de inversión para Durango que se hizo ayer en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Fue el gobernador de la entidad, Esteban Villegas, quien vía remota dio cuenta de que en su entidad habrá dos inversiones por un total de 3 mil 700 millones de dólares. Una para el desarrollo de una ciudad digital para el impulso de la inteligencia artificial, y otra será una planta de fertilizantes que beneficiará al sector agrícola. “Durango es un estado que está en el norte del país, pero no tenemos frontera ni tenemos mar. El trabajo que tiene que hacer Durango es 10 veces más que otros que tienen frontera y que tienen mar. Entonces, para nosotros ha sido muy complejo por décadas poder atraer inversión… pero que hoy con el apoyo de su Gobierno hemos logrado dar pasos importantes”, dijo el mandatario a la Presidenta, que, por su parte celebró el anuncio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, avizoró que la inversión detonará miles de empleos y colocará como referente a la región.

Fiscalía Guerrero indaga desapariciones en Jalisco

Y fue la Fiscalía de Guerrero la que ayer anunció que abrirá de oficio una carpeta de investigación con el fin de esclarecer diversos hechos que han sido revelados en medios de comunicación, según los cuales se podría haber dado la desaparición de víctimas de la entidad y que esto pudiera estar relacionado con trabajos agrícolas en el estado de Jalisco y eventualmente asociados al caso del rancho Teuchitlán. Ayer se informó que la institución a cargo de Zipacná Torres ya realiza las primeras acciones para empezar a recabar información que pueda ser relevante a la indagatoria. “Es importante resaltar que esta institución de procuración de justicia actúa dentro del marco de sus funciones y atribuciones legales para dar certeza jurídica a los hechos dados a conocer y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que pudieran ser identificadas durante el transcurso de las indagatorias”, indicó.