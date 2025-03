Toros, pulques y corridos tumbados

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Olvidemos los dictatoriales aranceles impuestos por Donald Trump que presagian nueva recesión económica en México, la cual apuntalará la endémica falta de movilidad social, que a su vez consolidará la pobreza estructural de la mayoría de un pueblo feliz, politizado y leal a quien le subsidia desde el erario.

Seamos estrictos y no llamemos campo de exterminio a campestres centros de adiestramiento para jóvenes, no secuestrados ni desaparecidos, sino más bien engañados a través de aparentes ofertas de empleo. Reclutamiento forzoso no es lo mismo que Auschwitz.

Aquilatemos y aplaudamos capturas como las de El Lastra, sanguinario capataz del rancho de Teuchitlán, Jalisco, en medio de la fe en que la actual Fiscalía General de la República no será reincidente, que la misma estructura, antes llamada PGR, no repetirá la aberrante “verdad histórica” de los 43 de Ayotzinapa, que ahora sí habrá decisión política para llegar a quien corresponda sin importar filiación partidista, uniforme o membresía criminal.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ahí sigue Garduño

Separemos a Morena en el Congreso, de Morena en la Presidencia. De la 4T, faro de honestidad valiente, del fuero político y manto protector del que el diputado americanista y morenista, Cuauhtémoc Blanco, fue objeto para enfrentar acusaciones por violencia sexual en perjuicio de su media hermana.

El exgobernador de Morelos, comentarista deportivo, el mismo que en el más reciente título futbolero del equipo de sus amores, acosó en cadena nacional de televisión a David Faitelson y Ricardo Antonio Lavolpe, tomándolos por sus cabezas para apuntárselas hacia sus genitales como señal de superioridad futbolística y sexual, no será despojado de ese fuero que los de antes usaban para encubrirse. Y ahora también.

Dejemos de insidiar al senador Gerardo Fernández Noroña con el tema de su vuelo en clase ejecutiva a Europa. No lo violentemos con la exigencia de transparentar “quién pompó” boletito. Si él muestra un cheque del Senado para su traslado y afirma que el resto salió de su pecunio, creámosle a pie juntillas. Cuando uno es bueno, nada debe demostrar, la simpleza de transparencia debe saciar el escrutinio popular, que encima ni es demanda legítima sino ataque conservador en contra suya.

Concentremos la atención en las letales pulquerías que tantos problemas ocasionan al desarrollo nacional y que por fin están siendo combatidas con la decisión necesaria. Sin curados de apio y otras legumbres, este país por fin accede a mejores estadios de salud pública. Claro, no faltan interesadas resistencias, pero anteponiendo el bienestar de la mayoría, las pulquerías serán perfumado recuerdo.

Que las violentas corridas de toros también pasen al basurero de la historia, que la fiesta mansa llegue para quedarse. Así, México hará el paseíllo a mejores plazas.

Y que los corridos tumbados, ese subgénero musical de México para el mundo, inspiren su lírica al amor, a la falta de éste, a las tradiciones, a la belleza y ya no al narco-consumismo. Así, todo estará mejor…