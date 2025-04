Los chinos son un pueblo extraordinariamente realista. No caen en ilusiones. Su realismo podría incluso calificarse como crudo. Por lo mismo, son uno de los pueblos más materialistas que existen.

En esa coyuntura, la pregunta de cuánto cuesta tener hijos es determinante para tomar la decisión de procrear. Después de hacer cuentas muy rigurosas, cada vez más jóvenes chinos llegan a la conclusión de que cuesta demasiado tener hijos y que, por lo mismo, no vale la pena tenerlos.

Durante varias décadas, China tuvo una regla muy estricta que no permitía a las mujeres tener más de un hijo. Gracias a esta medida draconiana, la explosión demográfica se logró detener. Sin embargo, lo que las autoridades chinas advirtieron con preocupación es que el péndulo se había ido hacia el otro extremo y que el nuevo peligro era la disminución demográfica. A partir de 2015 se permitió a las familias tener dos hijos y en 2021 se les permitió tener tres hijos. Hoy en día ya no existen limitaciones en ese respecto. No obstante, todas las predicciones indican que la tasa de natalidad seguirá descendiendo en el país asiático. ¿Por qué no quieren tener hijos los chinos? La razón ya la sabemos. Muchos jóvenes chinos están convencidos de que no vale la pena tenerlos. Cuesta mucho. El sacrificio es muy grande. Los rendimientos no son suficientes.

Por argumentos análogos también hay muchos chinos, sobre todo varones, que prefieren permanecer solteros. El matrimonio sale muy caro. Las mujeres chinas exigen demasiado. Por lo mismo, no debe extrañarnos que en 2024 el número de matrimonios en China haya descendido 20.5% respecto a 2023.

A los idealistas occidentales nos llama la atención el tipo de razonamiento que llevan a cabo los chinos. La decisión la toman haciendo cuentas. Como dije antes, el materialismo chino nos resulta de una crudeza casi inhumana. El amor a la pareja y el amor a los hijos son factores que no entran en la ecuación. Su razonamiento es cien por ciento egoísta. Sus cálculos no toman en cuenta otras variables. Podría decirse que aquellos chinos piensan y actúan como los sujetos racionales de los modelos económicos neoliberales. Quizá no hay otro pueblo en el mundo en el que el capitalismo, entendido como un sistema de valores, como una forma de vida, haya tenido un impacto tan profundo. Los chinos se han vuelto capitalistas de libro de texto.

Un remedio ideológico que pueden encontrar las autoridades chinas para convencer a los jóvenes para reproducirse es reanimar la moral confuciana, basada en el respecto a las tradiciones y a las autoridades. De esa manera, los jóvenes procrearían por un deber moral. Si esa solución no funciona, como parece que no lo está haciendo, el gobierno chino tendrá que pagar una cantidad considerable por hijo parido o, incluso, obligar a algunas mujeres a que se embaracen.