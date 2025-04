Reprueban fallo que favorece a Garduño

Un fuerte rechazo expresaron ayer diversas organizaciones a la resolución que emitió ayer un tribunal en Ciudad Juárez que confirmó la suspensión condicional del proceso penal del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en el caso de la estación migratoria de Ciudad Juárez. En esa tragedia perdieron la vida 40 personas que no pudieron escapar por estar encerradas en un incendio que se suscitó en el lugar. “Es un mensaje de impunidad y justicia selectiva”, acusaron agrupaciones, como Fundación para la Justicia, tras conocer el resolutivo judicial. Por lo pronto, tras este acontecimiento se pospuso para el próximo 2 de mayo la ceremonia en la que Garduño deberá ofrecer disculpas a las víctimas. Quienes conocen del caso, nos aseguran que tras ocurrir esas disculpas, requisito para garantizarse la suspensión del proceso, el funcionario podría estar cerrando su tarea como titular del organismo y finalmente pasar a Sergio Salomón, quien ya ha sido elegido para relevarlo. Pendientes.

Incendios en Tepoz

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El problema no son los narcocorridos

Y es en Tepoztlán donde a pesar de que brigadistas y elementos de las Fuerzas Armadas se están empleando a fondo, no consiguen extinguir el fuego que ha afectado ya más de 900 hectáreas en la zona del cerro del Tepozteco. Cálculos de Protección Civil indican que el control de las conflagraciones es cercana al 50 por ciento, por lo que aún se requiere mucho trabajo para evitar que se sigan extendiendo. Ayer se informó que los equipos de trabajo que se encuentran en la zona recibirán a partir de hoy el apoyo de refuerzos de las secretarías de Defensa, de Marina y de la Conagua. En algunos poblados, el humo intenso ha comenzado a preocupar a habitantes que reportan irritación de ojos y garganta. Quien se encuentra en el lugar supervisando las acciones de combate del fuego es la directora de Protección Civil, Laura Velázquez. La funcionaria confirmó que éste sigue aún muy extendido. Pendientes.

Narcocorridos, falta la acción

Con la novedad de que el tema de los narcocorridos se ha convertido en motivo de preocupación y atención por parte de diferentes actores morenistas; sin embargo, lo que se ve es que entre ellos hay visiones diferentes de cómo atenderlo. Ya ha expresado la Presidenta Sheinbaum su oposición a la prohibición, posición que parece sensata, luego de que varios acontecimientos dieran cuenta de lo arraigados que están entre la población. No tardó mucho en sumarse a esa posición la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien consideró que “los cambios deben darse a través de la revolución de las conciencias, no por imposición”. El problema, nos hacen ver, es que todo quedó a nivel de pronunciamiento, pues no hay un aterrizaje en términos de acción para acometer esa revolución de conciencias en materia de narcocorridos. Atentos.

Loretta analiza impugnar

No gustó a Loretta Ortiz el que el Instituto Nacional Electoral le aplicara medidas cautelares y le ordenara bajar contenidos digitales que hacen referencia a su arranque de campaña, el cual se llevó a cabo ni más ni menos que en el edificio del SME. Fue este domingo que la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que esos materiales debían ser eliminados para evitar que se alterara la equidad en la contienda por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero resulta que la ministra ya respondió: “Respecto a la supuesta infracción a las reglas de equidad en la contienda que el INE me atribuye, debo señalar que, una vez más, se equivocan, como ocurrió cuando intentaron limitar la difusión del proceso judicial electoral”. Consideró que no requiere recurrir a “prácticas del pasado”, porque es una mujer comprometida con la transformación. Y aunque en principio indicó que acatará la resolución de los consejeros electorales, también ya anticipó que con su equipo jurídico, porque ella tiene uno, evaluará la viabilidad de impugnar dicha determinación. ¿Qué tal?

Piden explicaciones

Y es la compra de medicinas y en particular el componente fallido de ésta, que provocó la anulación de todo el proceso licitatorio, el que sigue generando inquietud entre legisladores de oposición. Es por ello que en el Congreso están demandando la comparecencia del secretario de Salud, David Kershenobich, y del subsecretario del ramo, Eduardo Clark. En particular el PRI, nos comentan, pide que den la cara y expongan detalles sobre la compra consolidada de medicamentos y en particular den detalles sobre por qué estuvieron a punto de comprarlos con un sobreprecio de 13 mil millones de pesos. Un segundo tema es el desabasto, que, acusan, se puede ver en los centros de salud que lucen anaqueles semivacíos. Por lo pronto, la dependencia que tiene los ojos encima es la encargada de las licitaciones, Birmex, que recibió este año más de 16 mil millones de pesos para encargarse de que las medicinas llegaran. Advierten que si no es atendida su petición, entonces no sólo quedarán los encargados como ineficientes, sino también como opacos. Ahí el dato.

Golpes al crimen

Y son las instituciones de Seguridad del país las que, a pesar de que corre la Semana Mayor, no dejan de dar golpes al crimen. Es el caso de una acción en la que efectivos federales lograron la captura de integrantes del Cártel del Pacífico en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur, tras repeler una agresión armada. Pero no fue el único hecho, porque también en la Ciudad de México realizaron la detención de Manuel “N”, quien es considerado generador de violencia, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio en la capital del país y en la zona oriente del Estado de México. En ambos casos participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y del Centro Nacional de Inteligencia, junto con las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional (GN), en coordinación con policías locales. La captura la hicieron, se informó, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.