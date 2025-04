Mejor firmes que perder la visa

Y fue el Grupo Firme, que el jueves pasado anunció que ya no tocaría narcocorridos, el que a pesar de la presión del público aguantó y el sábado cumplió con su ofrecimiento, según se ha informado. “Yo sí quisiera, pero no se puede. Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas”, dijo Caz al público que le exigía cantar “Se fue la pantera”. Esto luego de aceptar prolongar el recital por tres horas en la Feria de San Marcos. La gente reunida en el palenque protestó, pero el líder de la agrupación les reviró: “Entonces, ¿valió ver… el show, valieron ver… las tres horas por la pantera o qué? No se pasen de ver…” El Grupo Firme se puso adelante en el debate sobre las canciones que aluden al crimen organizado con su anuncio de la semana pasada de que “los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de este fin de semana en adelante”. ¿Será que pondrán el ejemplo a otros grupos? ¿O de trasfondo de la decisión está el temor de que como les pasó a Los Alegres del Barranco las quiten las visas de EU? Uf.

Respuesta necesaria

Más que necesaria, la respuesta que dio el Gobierno de México al de Ecuador. Esto luego de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país denunciara un supuesto traslado de sicarios mexicanos para desestabilizar al Gobierno ecuatoriano, versión en la que pareciera sugerirse que algo tendría que ver alguna institución nacional. La Cancillería rápidamente ha rechazado tajantemente “la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”. No se puede descartar, nos comentan, que las versiones respondan a la decisión de México de no restablecer relaciones diplomáticas mientras Daniel Noboa, quien autorizó la vulneración de la embajada mexicana en Quito, esté en la presidencia de Ecuador. Y así, menos.

Base social

Y hablando de grupos delictivos, una nueva expresión de la aparente base social que se empeñan en construir se puso ayer de manifiesto. Y es que se ha informado que caravanas de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron vitoreadas por pobladores de una localidad en Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde se realizaban actividades alusivas al Sábado de Gloria. Videos que circulan en las benditas redes dan cuenta de cómo los pobladores festejan, entregan alcohol y arrojan agua a los hombres que portan armas de alto calibre y se desplazan en varios vehículos. En medio de la discusión que ha tomado tintes nacionales por la prohibición de narcocorridos que hacen apología de la delincuencia organizada, surge este nuevo episodio en la zona de influencia del mencionado grupo, lo que, nos dicen, abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre cómo hay que lidiar con este problema. Pendientes.

Pasos contra la chatarra en escuelas

Y es la SEP la que sigue dando pasos en la erradicación de la comida chatarra de los planteles escolares. Fue el titular de esa dependencia, Mario Delgado, quien advirtió que en las acciones de capacitación de las personas —que ya casi suman un millón—para saber qué se puede y no ofertar en las escuelas “no habrá ni un paso atrás, porque la ley no se negocia”. Es sabido que la Ley General de Educación y los lineamientos establecidos por las secretarías de Educación y de Salud el pasado 30 de septiembre, ya no permiten que se venda comida chatarra ni refrescos ni bebidas azucaradas en los centros educativos. “Y en esta tarea de tener una nueva cultura alimenticia, las y los maestros, los directores y las directoras, han sido clave para que se respeten estos lineamientos; además nuestros grandes aliados siempre serán los padres y madres de familia”. Nos hacen ver que si en Educación se están aplicando, en las alcaldías y municipios también se deberían de poner las pilas para que lo que no se vende adentro de las escuelas, tampoco se ofrezca de las puertas para afuera. Atentos.

Campaña, pese a migración abatida

Llama la atención que la campaña antimigración que lleva a cabo el Gobierno de Estados Unidos y que protagoniza la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, salte de los espacios digitales a la televisión y además que se esté transmitiendo en horarios estelares. Se aprecia, nos hacen ver, una fuerte intención del Gobierno de Donald Trump por incidir en la migración irregular. Esto a pesar de que los cruces ilegales a Estados Unidos desde el territorio mexicano, de paso obligado para cualquier migración desde el sur, se encuentran en mínimos. Apenas el fin de semana pasado en estas páginas se dio a conocer que la migración ilegal ha caído en 96 por ciento si se considera el pico máximo que se registró en diciembre de 2023, con más de 300 mil cruces irregulares, contra los reportados el mes pasado, la cifra más reciente disponible, que apenas superaron las 11 mil. La porosidad de la frontera como se conocía en el pasado se encuentra en otra circunstancia en la actualidad. Como sea, queda ahí la amenaza a las personas indocumentadas de que serán “cazadas” sin entran a EU sin permiso.

Afiliaciones a Morena

Con la novedad de que la dirigencia del partido Morena anda feliz, feliz, feliz. Y es que resulta que el instituto político que encabeza Luisa María Alcalde ayer presumió que ya logró afiliar a casi cinco millones de personas, esto es la mitad de la meta que se fijaron para hacer crecer a esa agrupación y con ello dar la batalla en los procesos electorales de 2027 y 2030. “¡La meta de afiliación se cumplirá este año! Cada vez somos más los que creemos en un México con justicia, dignidad y derechos para todas y todos. La Transformación sigue creciendo, porque el pueblo está convencido de que este proyecto de Nación cumple. Espéranos pronto en tu domicilio y súmate tú también”, dice el mensaje que ayer publicó el guinda en las benditas redes. De confirmarse estos datos, a la oposición, que sigue desaparecida y perdiendo simpatías entre los ciudadanos, no le queda de otra más que ya despertar y empezar a figurar. Nos recuerdan que la campaña de afiliación de Morena empezó hace apenas tres meses y en todo este tiempo sólo una no ha procedido: la de Miguel Ángel Yunes.