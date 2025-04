Circula en librería uno de los libros más esperados del año, Retratos de jazz (Tusquets, 2025) del narrador japonés Haruki Murakami (Kioto, 1949), ilustrado por el artista plástico y cineasta Makoto Wada (1936–2019): volumen que recoge cincuenta y cinco semblanzas que el autor de Tokio Blues dedicó a artistas y figuras trascendentes de la crónica del género sincopado, modalidad musical en la cual se desempeñó durante años como regente de un club de jazz de Tokio en los años 70, antes de dedicarse por completo a la escritura.

Haruki Murakami ı Foto: Especial

Libro que testimonia la devoción del Premio Princesa de Asturias de la Letras 2023, por las consonancias jazzísticas en una suerte de mirada acuciosa que permite acercarse a momentos axiomáticos de la historia del jazz del siglo XX: del trompetista Chet Baker al pianista y director de orquesta Duke Ellington en parada por Stan Getz, Bill Evans, Miles Davis, Nat King Cole, Gerry Mulligan, Oscar Peterson y Frank Sinatra, entre otros grandes del swing, el cool, el blues y el bebop.

“El proyecto que dio forma a este libro partió en primera instancia de Makoto Wada. Él eligió a los que iba a retratar con pincel y yo me adherí con posterioridad para ilustrar con palabras cada una de las figuras seleccionadas. Ha sido un auténtico placer abordar el retrato de cada instrumentista de jazz”, ha dicho el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura.

El musicólogo mexicano Ernesto Márquez comenta: “Un libro que es una bitácora imprescindible del buen jazz. Me ha servido de guía para aquilatar elementos interpretativos de los grandes instrumentistas que Murakami reseña. Por ejemplo, hacía tiempo que no escuchaba a Count Basie: después de leer su semblanza y escuchar el disco Basie in London me doy cuenta de la trascendencia de estas breves viñetas”.

Resúmenes en que Murakami conversa con el lector en un tono íntimo a través de fabulaciones y detalles de los temas ejecutados por los instrumentistas escogidos en las franjas de una exaltación afectuosa que se contagia. Cada ficha se convierte en una breve y gozosa crónica que nace de los ecos memorísticos del escritor japonés, que hace recomendaciones para que seamos capaces de adentrarnos en los ánimos de los jazzistas, en el resultado de unas amenas lecciones en la descripción del artista o de los entornos en que expuso su obra musical.

El destacado compositor, saxofonista, clarinetista y ganador de 10 premios Grammy, Paquito D’Rivera, expresa que es “un libro de aparente sencillez y profundas dilucidaciones musicales. El análisis de Murakami parte de que ha sido un ferviente escucha de lo mejor del jazz del siglo XX. Me quedo pasmado ante las semblanzas de Miles Davis, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Oscar Peterson y Lee Morgan. Es un volumen que nos conmina por la ruta de muchos de los grandes fonogramas del jazz”.

“Me ha hecho desempolvar muchos de mis viejos vinilos y regresar a ellos bajo fervorosas encomiendas. Murakami es un grandioso narrador: el volumen se lee como una ‘novela musical’ conformada por capítulos del mejor jazz. Libro delicioso, encomiable y de obligada lectura para los amantes del jazz”, expone el trompetista Eugenio Elias, curador musical del New York Jazz All Stars.

Retratos de jazz

Portada del libro "Retratos de jazz" ı Foto: Especial

TEXTO: Haruki Murakami

Ilustración: Makoto Wada

Género: Semblanza

Editorial: Tusquets, 2025