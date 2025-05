La banca y la muerte del empresariado

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Si la economía mexicana está en un estado de recesión responde a que la inversión del sector privado está paralizada; el gasto e inversión pública son un potenciador de la inversión privada, no su sustituto. Y no hay reto más grande para la banca, ahora representada por Emilio Romano, que sostener el crédito a las empresas que representan casi 53% de la cartera vigente: empresarias, empresarios de todo tamaño perciben un entorno de incertidumbre económica y disminución del consumo que les lleva a reducir contratación de personal… o incluso a desaparecer del mapa con todo y patrimonio.

Falta de mercado abierto, extorsión, cargas tributarias, tramitología aún compleja y falta de financiamiento son problemas plenamente identificados por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que lidera Esperanza Ortega; en tanto que Octavio de la Torre, que encabeza la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, urgió a que la nómina de las empresas vuelva a ser deducible para evitar que prosiga el deterioro del empleo y reducir la depauperación salarial de la economía informal.

Un dato poco apreciado en los reportes laborales del IMSS, que dirige Zoé Robledo, es el número de patrones afiliados. En los últimos 12 meses se ha reducido en casi 11 mil el número de ellos. En una medición sexenal, el número patronal creció entre diciembre de 2018 y marzo de 2025 a una ínfima tasa de 0.4% promedio anual, ritmo ínfimo que explica la ralentización en la creación de empleos formales.

La desaparición de empresarios es aún más grave si se considera la última encuesta de ocupación y empleo (ENOE) del Inegi, donde el número registrado de personas como propietarios se redujo en 72,638 personas para quedar en poco más de 3 millones de ellos, es decir, sólo el 5.1% de la población económicamente activa (PEA), una porción prácticamente idéntica al 4.9% de esa población reportada al final de 2018.

Los números indican que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se estancó la expansión del número de la población con actividad empresarial. La estigmatización de los empresarios como enemigos del pueblo y la falta de apoyo y estímulos fiscales detuvieron el emprendimiento; la banca de desarrollo dejó de impulsar Pymes y se convirtió en una banca del subdesarrollo —en especial Nacional Financiera, a cargo de Luis Antonio Ramírez— que enfiló sus recursos a las “obras emblemáticas” del obradorato y cuya rentabilidad social y económica (así como transparencia y honestidad) está en duda.

El sexenio pasado desaparecieron los programas para impulsar emprendedores (fue extinto el Instituto Nacional del Emprendedor que desarrolló Enrique Jacob) y sólo hasta ahora, en la 88° Convención Bancaria, se firmará un convenio para potenciar el crédito a la pequeña y mediana empresa: el Plan México y el programa Hecho en México, impulsados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, requieren de que la banca de desarrollo ofrezca garantías sólidas al crédito comercial a fin de reducir, efectivamente, el costo del crédito que permita resurgir a empresas mexicanas y así sustituir líneas completas de proveeduría asiática.

Raúl Madrazo bajo la lupa de la FGR. Pues la Fiscalía General de la República, que lleva Alejandro Gertz, investiga por lavado de dinero al empresario Raúl Madrazo Castelazo, quien amasó una fortuna con la renta de maquinaria pesada. Esto deriva de que el año pasado su exsocio Óscar David Cruz Hernández, lo demandó por un préstamo no pagado mediante el juicio radicado en el Juzgado Segundo Mercantil de Tlalnepantla, Edomex, con el expediente número 355/2024.

Y en su defensa Raúl Madrazo admitió haber entregado personalmente ocho millones de pesos en efectivo, en billetes de a 500 pesos… sin notificar de dónde salió ese cash a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador.

“El conteo del dinero en efectivo se llevó a cabo por medio de una máquina contadora de billetes”, declaró el apoderado legal de Madrazo, quien con frescura de lechuga confesó que el 30 de septiembre del 2016, Raúl Madrazo —en presencia de su esposa, Marcela San Román Manterol, socia de la empresa cimentadora NECS (muy cuestionada por falta de pagos de impuestos, por cierto) y de su hermana, Victoria Eugenia Madrazo Castelazo—, entregó esa fuerte suma en efectivo a Óscar Cruz en una oficina al interior de la lujosa casa de Madrazo en Ciudad Satélite, Naucalpan.

La famosa “Ley Antilavado” es clara: operaciones en efectivo de esta magnitud, deben ser notificadas a la Secretaría de Hacienda. Ahora, con las alarmas encendidas por la confesión de parte, la FGR inició la investigación contra Raúl Madrazo bajo la presunción de que lo admitido en juicio sólo sea la punta del iceberg del modo con que ese empresario conduce sus negocios.

Canacintra no está bajo embargo. Por cierto, la cámara de la pequeña y mediana empresa notificó a sus agremiados que no enfrenta proceso de embargo derivado del proceso de quiebra de Altos Hornos de México, del cual la representación empresarial fungió como síndico en la suspensión de pagos que fue de 1999 al 2016, periodo en el que los gremios estaban autorizados legalmente a fungir como síndicos, o sea garante de la liquidación de activos y pasivos de la acerera que entró en proceso de quiebra durante la conducción de Alonso Ancira. De hecho, Canacintra confirma que no hay condena en firme de pago de costos y gastos judiciales a AHMSA y que actualmente existe un amparo en trámite y en el cual un juez federal deberá analizar el proceso.

Invasiones y el fraudulento pecado de Young. Y las familias afectadas por un presunto fraude inmobiliario cometido por la constructora YAMA, en el desarrollo habitacional Punta Museo, en Avenida División del Norte 357, de San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, presentarán denuncia de alcance penal contra Juan Carlos Young, personaje ya ubicado en presuntos fraudes inmobiliarios —con consentimiento del gobierno central— que dejan a cientos de familias sin departamento ni dinero.