Conversatorios en el Congreso para definir libertad de prensa

Los conversatorios en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones, aue llevan a cabo diputados y senadores, se da en medio de cuestionamientos, la moneda está en el aire.

la Presidenta pretende trasladar las atribuciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), así como algunas de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y de Gobernación, a la super Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, mejor conocido como “Pepe Merino’’.

Por lo pronto, el exgobernador chiguahuaense Javier Corral Jurado, cooordinador de la primera mesa del conversatorio para el análisis de la Ley de Telecomunicaciones, declaró que el tan llevado y traído artículo 109 que establece que “las autoridades competentes pueden solicitar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el bloqueo temporal de plataformas digitales en caso de incumplimiento de disposiciones u obligaciones” y que sin duda se interpreta como censura pura, podría eliminarse de dicha Ley.

Y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum “ya dijo que ese (artículo 109) ya mejor hasta se quitara. Lo dijo en una mañanera” y agregó que “la presidenta de la República le va a entregar a la Nación una mejor ley de telecomunicaciones y de radiodifusión y aquí no queda más que preguntar:

Porque el doble discurso que ha caracterizado a Morena y sus rémoras es bien conocido como también lo que acostumbran hacer, cuando se somete a foros o como en este caso, a conversatorios el tema, procuran acallar las voces que no están de acuerdo con ellos o pintar todo con sonrisas y buenos deseos.

Movimiento Ciudadano urgió al grupo mayoritario del Senado de la República a atender e incorporar las principales preocupaciones expuestas por las 22 personas especialistas que participaron este jueves en el primer conversatorio sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Y el coordinador Clemente Castañeda aseveró que la mayoría de los ponentes coincidieron en que la iniciativa del Gobierno federal es regresiva, busca callar las voces críticas y compromete el desarrollo de las telecomunicaciones.

Detalló que algunos puntos preocupantes expresados por los expertos fueron. La creación de la agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sin contrapesos y con facultades excesivas para actuar con discrecionalidad.

El padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que violenta el derecho a la privacidad de las personas. La vulneración al T-Mec porque no garantiza que el organismo regulador de las telecomunicaciones sea independiente.

“El conversatorio al que asistieron especialistas solo tendrá un efecto positivo si Morena y la mayoría atiende con seriedad los planteamientos y realiza cambios sustantivos en este dictamen”, subrayó el coordinador de la Bancada Naranja.

La carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la dirigencia de Morena plantea a los militantes de Morena a conducirse con honestidad, humildad y sencillez. No viajar en aviones o helicópteros privados, portar ropa de marca, andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas. No andar en congresos internacionales haciendo turismo político en vuelos de clase premier. Pero para algunos militantes como el diputado Pedro Haces ya le falló pues esta misma semana se le vio en los toros en un coso de la ciudad de Sevilla, España.

Pero además la mandataria mexicana tambien señala frenar el influyentismo, amiguismo y el nepotismo, que Morena lo incluye desde 2027. Los gobiernos de Morena deben garantizar austeridad republicana. No puede haber colusión con la delincuencia organizada ni de cuello blanco. Que se respeten los tiempos de los procesos internos y electorales y no a un partido de Estado. Estos son algunos de los lineamientos de la carta de la Presidenta. Muchos dan por un hecho que no cumpliran y si no que se lo pregunten al zacatecano Saúñ Monreal, que bien puerde ir como candidato apoyado par el partido verde.

Y nos comentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch anuncia que en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha registrado “un alarmante número de determinaciones judiciales que lejos de garantizar la seguridad y la justicia a las víctimas de la violencia, se ha favorecido a quienes las agreden”, acusando que 42 juzgadores han dejado en libertad a 164 delincuentes.

De esta manera informó que tienen un registro de 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales “que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos, delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.

Explicó que 42 juzgadores han favorecido a 164 egresos con cambios de medida cautelar y egresos definitivos “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además 18 juzgadores favorecieron con 27 traslados a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso”.

En tanto el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que ya tiene diversas denuncias en contra de juzgadores. Estas denuncias se presentarán después de septiembre, debido a un “acuerdo interno” del Poder Judicial.

Dicho acuerdo establece que la Fiscalía no puede proceder contra un juez, magistrado o ministro a menos que ellos mismos lo autoricen, incluso cuando existan elementos penales.

El proyecto del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de dotar de internet a todas las escuelas del sector rural, o más bien del campo, alcanzó el 77 por ciento de todos los planteles, los beneficios actuales van para unos 13 mil alumnos y maestros.

Sume que ese proyecto va acompañado de la entrega de tenis, zapatos, uniformes y útiles escolares, una extraordinaria ayuda para la economía de los padres de familia y que, sin duda es un ejemplo que debería ser por ley, un decreto universal para todo el país.

