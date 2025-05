Semana de respuesta al magisterio

Y nos adelantan que la que empieza es una semana que se puede complicar, porque ya el jueves es 15 de mayo y el magisterio aprovechará para mostrar músculo como organización gremial (SNTE), con negociaciones y demandas. Pero también como movimiento de presión (CNTE), en aras de obtener beneficios a través de la movilización. Nos cuentan que por lo anterior a quien han visto trabajando horas extra es al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con el respaldo del Gobierno federal. Otro funcionario en quien estarán las miradas encima es Martí Batres, pues el titular del ISSSTE tendrá en sus manos dar una adecuada respuesta a la exigencia de parte de la Coordinadora de la abrogación de la ley de 2007, que molesta a un sector del magisterio. En las próximas horas se verá, nos comentan, los alcances de ambos funcionarios y de qué están hechos.

“¡Buitre, buitre, buitre!”

Circula en las benditas redes un video en el que aparece el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, mientras es repudiado por un grupo de personas afuera del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, en Balancán. El funcionario acudió al sitio en donde, en días pasados, la policía estatal reprimió una protesta universitaria. En las imágenes se aprecia que al político, conocido como Pepín, mientras espera para abordar su camioneta, alguien le grita: “¿Qué estás esperando? ¿Que nosotros te golpeemos? Nosotros no vamos a hacer eso, cab… Tú sí lo hiciste con el pueblo”, a lo que el primero responde: “No, no, no, tampoco lo hice”. También se escucha la voz de una mujer que le dice: Andrés Manuel era una gran persona, tú eres un buitre”. Es entonces que se escucha a coro: “buitre, buitre, buitre”, mismo calificativo que López Obrador usó en días pasados contra medios por cuestionar la situación de violencia en la entidad. Uf.

Veracruz, violencia política

Y fue nuevamente Veracruz la entidad que encendió alertas anoche al conocerse que la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara, fue asesinada a tiros cuando realizaba un acto proselitista. De acuerdo con los reportes del suceso que comenzaban a conocerse anoche, en el ataque murieron también colaboradores de la morenista. Lara Gutiérrez es la segunda aspirante del guinda ultimada en el actual proceso electoral, pues el pasado 29 de abril Germán Anuar Valencia, quien contendía por la presidencia municipal de Coxquihui fue privado de la vida en su propia casa. Algo que llamó la atención fue que el homicidio ocurrió el mismo día en que iniciaban las campañas. Tras ese acontecimiento se conoció que la Secretaría de Gobierno del estado había recibido 20 solicitudes de protección de parte de candidatos a ayuntamientos. No se sabe si en esa lista se encontraba Yesenia Lara. Ya se verá si se toman medidas extraordinarias ya sea a nivel estatal o federal para evitar que ese proceso quede ensombrecido por la violencia.

Fuego en Zacatecas

En donde se encendieron las alertas fue en Zacatecas, debido a que ayer fue incendiado un auto afuera de un bar, con lo que fue el segundo ataque de este tipo en menos de cinco días. Y aunque ayer el fuego logró ser extinguido cuando apenas se empezaba a propagar, no deja de llamar la atención el hecho de que hay quienes ya encontraron una nueva forma de crear zozobra en la entidad que gobierna David Monreal. Por cierto, no menos incendiaria fue la detención, el sábado, del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, a quien se le acusa de violación. Si bien se trata de un delito grave, a muchos les parece extraño que la aprehensión se realice precisamente cuando la casa de estudios se encuentra en un proceso electoral para renovar autoridades. En este contexto, también se judicializó una carpeta en contra de la candidata a la Rectoría, Jenny González, por fraude.

Revive López Portillo

Así que el proceso para renovar al Poder Judicial hizo revivir al expresidente José López Portillo, a través de 68 candidatos a juzgadores —58 a nivel estatal y 10 a nivel federal— que no compiten contra nadie. Es cosa de recordar que, en 1976, López Portillo fue candidato único a la Presidencia de la República, por lo que pudo haber ganado sólo con su voto. Los problemas de legitimidad que provocó este hecho causó tanto escozor, que poco tiempo después se aprobó una reforma política para ampliar los espacios de participación de la oposición. Ahora, el diseño de los comicios judiciales permitió que 68 aspirantes a jueces o magistrados no tengan que preocuparse por el resultado de la jornada del próximo 1 de junio, pues al haber sido los únicos registrados, tienen el triunfo amarrado. La pregunta es si la llegada al Poder Judicial de juzgadores que no tuvieron competencia llevará a hacer una nueva reforma, como ocurrió hace 49 años. Veremos.

Regular drones, ahí luego

Recién se informó que en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos denunciaron que de febrero de 2022 a la fecha han detectado más de 155 mil vuelos de drones desde México, presuntamente efectuados por la delincuencia, para espiar a la Patrulla Fronteriza. Y bueno, pues resulta que en el Congreso hay una iniciativa que fue presentada por el senador morenista Antonino Morales, que exige algo bastante básico: un registro obligatorio para quienes compren, vendan o importen drones. No parece ser una medida descabellada, nos comentan, sobre todo si estos aparatos ya se usan para el halconeo o incluso como armas para perpetrar ataques explosivos contra fuerzas del orden. Sin embargo, todo parece indicar que la propuesta seguirá esperando turno. La reforma implica aplicar la Ley de Aviación Civil y obligar a inscribirse en un padrón aeronáutico. El senador, nos cuentan, ha llamado a sesionar para dictaminar la iniciativa. Pero quienes conocen cómo se mueven las cosas en los espacios legislativos nos anticipan que no le harán caso.