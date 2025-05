› Fiesta en Durango

Circulan en las benditas redes imágenes y videos en los que se aprecia una suntuosa fiesta. Un amplio salón con un techo brillante, pirotecnia que destella en un escenario reflejante. Números con características circenses que habrían sido ejecutados durante el festejo en el que también una orquesta aparece amenizando la velada. Entre los usuarios de las benditas redes se afirma que se trata de una fiesta de 15 años que, supuestamente, habría pagado el secretario de Finanzas del Gobierno de Durango, Franklin Corlay, en el sitio conocido como Hacienda Jacona. Ya se verá si esos señalamientos, además de otros sobre la falta de tacto para efectuar una fiesta así teniendo tantas necesidades la mayoría de los duranguenses, tienen sustento o no. Y también si en caso de confirmarse, derivan en una oleada de cuestionamientos para ver cuál será la reacción del jefe de este funcionario: el gobernador priista Esteban Villegas, cuyo estado no está, en lo financiero, en la situación más óptima. Pendientes.

› Reactivado, impuesto a remesas en EU

Y esta semana muchas miradas estarán puestas en Washington, donde los congresistas de EU decidirán si va o no y en qué términos el proyecto fiscal de Trump, en el que se considera la imposición de un gravamen de cinco por ciento a las remesas. Lo anterior porque anoche la propuesta avanzó, ahora en el Comité de Presupuesto de la Cámara baja y la idea, se ha comentado, es que pueda ir a aprobación del pleno en pocos días. Aquí, por el lado del Ejecutivo se prevé activar movilizaciones contra la medida y un cierre de filas con otras naciones afectadas, mientras en el Legislativo se alistaban para viajar a la capital estadounidense, con la idea de cabildear en el Congreso vecino contra dicha medida. Contrario a lo que ocurre con la inmensa mayoría de asuntos, sobre el de las remesas hay una posición unificada del oficialismo y la oposición. Todo indica que es hora de empezar acciones. Atentos.

› Más clases de presión

Y es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que, nos comentan, no parece que vaya a desistir en la aplicación de medidas de presión para que se cumplan sus demandas legislativas, administrativas y económicas. Porque resulta que este lunes no sólo prevé mantener su plantón en el Zócalo, sino tomar las plumas de las casetas de San Marcos, de Cuernavaca, y la salida a Querétaro, así como otros puntos clave, para llamar la atención de la autoridad federal. Ha quedado claro que los profes disidentes ni con aumento salarial ni semana extra de vacaciones detendrán sus protestas. Se espera en los próximos días una reunión con el Gobierno para conciliar puntos, aunque más de uno se pregunta cómo le haría la Federación, pues las demandas que mantiene la CNTE son aquellas para las que ya se declaró que no hay presupuesto suficiente, como lo que implicaría abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007. Uf.

› La promoción morenista

Habrá que esperar para conocer lo que el Instituto Nacional Electoral tenga que decir sobre los actos propagandísticos de militantes de Morena a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc, horas antes de que ocurriera la tragedia el sábado en Brooklyn. A bordo de la nave, militantes del guinda grabaron videos para promover a cuando menos tres candidatos a ministros de la Corte. Diversos actores políticos de la oposición han cuestionado la difusión de esos materiales en redes sociales con llamados a votar por la “ministra del pueblo”, es decir, Lenia Batres. De entrada, las dirigencias del PAN y PRI anticiparon en los próximos días la presentación de acciones legales ante el organismo electoral. Sin embargo, en el caso lo que menos pudiera cuestionarse, nos hacen ver, es que se grabaran en el barco, el tema que hace levantar la ceja es que integrantes de partidos sí que están apuntados a la promoción de ciertos gallos.

› Otra vez violencia en Tres Marías

Y fue en Tres Marías donde ayer se vivió, de nuevo, una situación de violencia, cuando personas armadas atacaron a los tripulantes de un auto compacto, quitándole la vida a dos y dejando herida a una persona más. De acuerdo con reportes periodísticos, los hechos ocurrieron poco después de las seis de la tarde en una zona ampliamente concurrida, que alberga múltiples comercios. Es sabido que desde la administración pasada, encabezada por Cuauhtémoc Blanco, las cosas fueron de mal en peor en materia de seguridad en el municipio de Huitzilac. Uno de los casos que encendió las alarmas fue el asesinato del secretario general de ese ayuntamiento. Las omisiones de la administración pasada en materia de seguridad siguen pasando factura a las autoridades actuales. En los indicadores de municipios peligrosos a nivel nacional, considerando la incidencia de los últimos 12 meses, Huitzilac ocupa la décima posición. Ahí el dato.

› Influencer atiza polémica

Y es el influencer conocido como MrBeast quien atizó la polémica por las videograbaciones que hizo en sitios arqueológicos del país, para luego publicarlas en sus canales en redes sociales. Esto luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia advirtiera del inicio de una investigación y, supuestamente, la búsqueda de un resarcimiento ante cualquier daño. Resulta que James Donaldson ha aparecido para reiterar que contaba con los permisos para estar en los lugares donde filmó y acusar que nadie lo ha demandado, como se aseguró. Y no sólo eso, también sostuvo que “tras bambalinas, financiamos pozos y proyectos de agua en el estado (de Campeche). También he estado trabajando con el INAH en un fondo para apoyar la arqueología local mexicana y los nuevos descubrimientos, porque quería ayudar a difundir la cultura como agradecimiento por permitirnos filmar”. Uf.