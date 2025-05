Técnica del voto útil

Obvio está descartado estar familiarizado con cientos de candidatos a la elección judicial, de los cuales tendremos que elegir decenas. Tampoco nos volveremos expertos de buenas a primeras en las funciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, ni sabremos la diferencia entre salas del Tribunal Electoral o entre áreas de especialización de los tribunales colegiados de circuito.

Pero, “cuando la complejidad se vuelve comprensible, nace la democracia aumentada”. He puesto comillas a la frase anterior porque es el eslogan de Yo Ciudadano, un medio de comunicación y análisis basado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Forma parte de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez, A.C. Ellos han empleado Inteligencia Artificial (IA) para clasificar a los candidatos a la elección judicial del mejor al peor a partir de criterios como: experiencia especializada, formación académica, eficiencia y gestión judicial, compromiso con derechos humanos, entre otros.

La lista de ganadores disponible en yociudadano.org es plural, contiene académicos, litigantes y funcionarios, oficialistas o no. El resultado me sirve porque pone orden en el caos, sistematiza mucha información y desafía mis prejuicios. Por ejemplo, yo prefiero no apoyar a candidatos asociados con Arturo Zaldívar, busco los perfiles preparados, independientes y progresistas; pero sucede que algunos de mis criterios chocan entre sí. No se puede tener todo. Por ejemplo, Ana María Ibarra Olguín sí se cruzó en su carrera con Zaldívar, pero las abogadas que más saben me dicen que es súper buena magistrada y ahora me lo confirma la IA.

De las ministras actualmente en funciones, Yo Ciudadano coloca a Loretta Ortiz arriba. ¿Nos sorprende? Es porque con la grilla olvidamos su trayectoria académica.

Ahora bien, ser buena candidata, según la IA, no basta. Hay que tener posibilidades de ganar o el voto se dispersará. Para ello están las encuestas serias. Yo les doy algo de credibilidad a las de Mitofsky (El Economista y El Universal) y a las de Alejandro Moreno (El Financiero). Ellas nos muestran la carrera final para la Corte y, por lo tanto, dan pistas para el voto útil de cada quien. Si uno es opositor a la 4T, quizá puede votar por Carlos E. Odriozola Mariscal, Jaime S. García González y por Ricardo A. Sodi Cuéllar, que están en la recta final y creo que tienen perfiles más independientes del régimen. Si uno no es alérgico al morenismo, la paleta de finalistas es amplia. Como decíamos, la que tiene muchas posibilidades y, además, también es avalada por la Inteligencia Artificial, es Loretta Ortiz. Pero, desde luego, juega también la evidencia obtenida con inteligencia natural. Por ejemplo, conozco a Federico Anaya, un intelectual de izquierda y defensor de derechos de los pueblos originarios. Según la encuesta de Mitofsky, se mantiene en la batalla. Hoy votaría por él, en vez de sacrificar mi voto en favor de algún profesor muy bien considerado por la IA pero que, según las encuestas, no tiene ninguna posibilidad de llegar.

Y quienes, por si andábamos con el pendiente, nos repiten mil veces que se abstendrán, ¡adelante! Cada quien su voto útil.