› Canibalismo en la 4T

En Veracruz, Morena, PT y PVEM pasaron de la camaradería al canibalismo, luego de los comicios municipales del domingo. El PT tuvo como contrincantes a las otras dos fuerzas políticas de la 4T y las derrotó en 28 demarcaciones. Ya envalentonado por su éxito, ahora se asume como “la verdadera izquierda”. Esa vocación solitaria ya le pegó al PVEM, cuyo dirigente estatal, Edgar Herrera, anunció que se valorará si se mantiene o no la alianza con el guinda, ya con la mira puesta en las elecciones de 2027. El joven Herrera no tuvo empacho en presumir que su partido obtuvo por sí solo más municipios que Morena, 13 contra 11. Y no faltó quien tras estos aires emancipadores viera también como antecedente los ataques que integrantes del guinda lanzaron contra el exgobernador Fidel Herrera, tras su fallecimiento, sin considerar que el hijo y el sobrino de éste, Fidel y el propio Edgar, respectivamente, como militantes relevantes del PVEM, eran sus aliados.

Nos cuentan que, quien en su momento entendió la necesidad de reforzar la seguridad fue el exgobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, aunque lo hizo sólo respecto a su persona y no en favor de la ciudadanía. Durante sus tres años de mandato, la cantidad de policías que lo cuidaban pasó de 41 a 76, un aumento de 85.3 por ciento. Pero a medida que el entonces mandatario aumentaba su protección, se disparaban la violencia y los delitos de alto impacto. El año más crítico fue el del cierre de su administración, 2024, cuando los homicidios se triplicaron, al llegar a 707, contra los 234 del año anterior. En el cierre de la gestión de Merino Campos se registraron al menos cinco jornadas de violencia en Villahermosa y otros municipios, en donde hubo asesinatos, bloqueos, quema de autos y negocios y asaltos masivos, por lo que no exageran, nos aseguran, quienes piensan que don Carlos dejó el Edén convertido en un infierno. Ahí el dato.

El nuevo viaje a Washington D.C. que emprenderán legisladores de Morena, PT y PVEM, junto con uno del PAN, Mauricio Vila, el único representante de la oposición, para reunirse con senadores estadounidenses, ¿realmente cumplirá con el objetivo de sensibilizar a éstos de la gravedad que implica aprobar un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas de los migrantes, o se trata de un turismo legislativo más? Ésa es la pregunta que más de uno se hace, dado que en breve el Senado estadounidense, con mayoría republicana —partido al que pertenece el presidente Donald Trump—, prevé sesionar para avalar dicho gravamen, y es un poco tarde para tratar de convencer a los legisladores de ese país. Los que repiten en el periplo legislativo son el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, además de la vocera de la bancada, Andrea Chávez; la senadora migrante Karina Ruiz; el oaxaqueño Alejandro Murat, y la petista Geovanna Bañuelos. Por cierto que los priistas Manuel Añorve y Cristina Ruiz anunciaron que no van a esa misión, porque no desean participar en esta “farsa”. Uf.

Y todo parece indicar que, por primera vez, después de varios intentos, Celia Maya García logrará obtener un cargo de elección popular. La queretana se perfila para ser la primera presidenta del naciente Tribunal de Disciplina Judicial, al colocarse a la cabeza de los votos para ese cargo. Y es que Maya García ha sido tres veces candidata a la gubernatura de su tierra natal, por el PRD y por Morena. En las tres ocasiones perdió frente a candidatos del PAN. La última ocasión se enfrentó al actual gobernador, Mauricio Kuri. También formó parte en el 2019 de una terna para convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el 2020 buscó convertirse en consejera del INE. Amén de sus aspiraciones que se han visto frustradas, la abogada tiene una conocida formación profesional, con dos licenciaturas en Derecho y en Administración, dos especialidades, tres maestrías y un doctorado en Derecho. Así que con ella aplicaría aquello de “sí se pudo”.

Y hablando del Tribunal de Disciplina Judicial, nos cuentan que Bernardo Bátiz es quien puntea en los conteos en esa elección, en la contienda entre hombres, y por lo tanto podría celebrar su cumpleaños número 89 estrenando cargo. El 1 de septiembre, fecha en que se tomaría protesta a los nuevos integrantes, llegaría como regalo adelantado para quien ha sido fiscal, legislador, consejero jurídico y, ahora, quizá, juez de jueces. No es un secreto que Bátiz Vázquez es un obradorista puro. De hecho, fue propuesto por el expresidente en la terna enviada en el 2021 para cubrir la vacante del ministro Franco González Salas y ocupar un asiento en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al final no se le hizo. Bátiz Vázquez, quien desde el año 2019 es integrante del Consejo de la Judicatura, se sumaría así al exclusivo club de longevidad institucional, donde la marca la ostenta Ifigenia Martínez, quien tomó protesta como presidenta de la Cámara de Diputados a los 99 años y a quien tocó entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Ahí el dato.

Dicen que todo depende del cristal con que se mira y fue la Iglesia católica la que ayer planteó que se reflexione sobre el abstencionismo del 87 por ciento que se tuvo durante la elección judicial, tras advertir que la reforma judicial y su aplicación fueron apresuradas y provocaron desaliento. “La decisión del 87% de los mexicanos electores de no participar en las votaciones del 1 de junio refleja tal vez este desaliento; es un mensaje que en un ejercicio democrático no se puede pasar por alto y que los actores políticos tendrán que ponderar con madurez, inclusión y visión política, para corregir lo que sea necesario”, refirió la Conferencia del Episcopado en un pronunciamiento que no puede pasarse por alto pues delinea el sentir de un sector que ha sido crítico de la reforma judicial, y no tanto por su necesidad y pertinencia, sino por la vía en que se acometió.

