› No me digan Andy

Más tardó en decir Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario de organización de Morena que no le gusta que se refieran a él como Andy, que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en escribirle ese nombre no una sino tres veces, al lado de un mensaje, por decir lo menos, frontal. “Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, sólo por el apellido que usas como escudo y herencia. Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo. No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”. Uf.

› Pateando el pesebre

El que, nos dicen, parece que no registró las acciones de presión y frontalidad de la CNTE contra el Gobierno federal fue el exdirector de materiales de la SEP, Marx Arriaga. Tampoco, nos dicen, los argumentos que le dieron en el sentido de que por el momento es imposible acometer la abrogación de la ley del ISSSTE, como lo demandan, y en cambio que vale la pena ver las acciones del gobierno pasado en materia pensionaria, y del actual, con el incremento salarial de 9% al profesorado. De lo contrario, no se entiende el mensaje que publicó el exfuncionario de la 4T en las redes acompañado de un video del campamento del Zócalo bajo un aguacero. “¡Todo mi respeto al magisterio nacional! Ojalá pronto sus demandas sean atendidas. Aunque me llena de orgullo el ver la valentía y temple del magisterio; siempre recordaré estas semanas con vergüenza porque la Nueva Escuela Mexicana va de dignidad... y no hubo dignidad en cómo los hemos tratado”. ¿Qué tal?

› Sinaloa en celebración de EU

Y fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien asistió como invitado especial a la Conmemoración del 249 Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, que se realizó en Hermosillo, Sonora. La invitación, se ha informado, se la hizo el cónsul general Tim Stater, a quien agradeció la cooperación y confianza de su país en Sinaloa, para la atracción de inversiones que consolidan el desarrollo y fortalecen el tejido empresarial del estado, así como la generación de empleos. Ejemplos de esas inversiones son: Planta Pacífico Mexinol, la planta de metanol verde más grande del mundo y Sempra Energy, una terminal de gas natural licuado, ambas en el puerto de Topolobampo. Entre los invitados del gabinete estatal estuvieron también Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía; Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura y Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo. Ahí el dato.

› Sener se aplica

Con la novedad de que la Comisión Nacional de Energía, que remplazó a la desaparecida Comisión Reguladora de Energía, inició ya la etapa de atención de los asuntos a su cargo. Ayer se publicó en el Diario Oficial el decreto con el que los actos, solicitudes, asuntos, trámites, procedimientos administrativos y procedimientos seguidos en forma de juicio que se encontraban en proceso de atención en la CRE, y que sean ratificados oportunamente, podrán retomar su curso —claro, aplicando ciertas salvedades que aparecen en el acuerdo. De lo anterior dio cuenta la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, quien, nos comentan, ha atendido puntualmente la transición entre ambas instituciones y, ahora, dado rumbo a la normalización de trámites en la materia. Por eso ayer mismo se puso a disposición de los ciudadanos la Ventanilla de Energía, espacio digital que facilita el acceso a los trámites.

› Otra fisura en la 4T

Por si no fuera suficiente el resquebrajamiento de la 4T en Veracruz, ayer se presentó una nueva fisura en el bloque oficialista, ahora en Guanajuato. De manera sorpresiva, la diputada local del PVEM, Luz Itzel Mendo González, decidió votar “a favor de la vida” y darle al PAN el sufragio que le faltaba para desechar un dictamen sobre la despenalización del aborto. Mientras Mendo González explicaba en tribuna las razones que le hicieron cambiar de opinión, los legisladores de Morena abandonaron el salón de sesiones, en una muestra de rechazo. Se desconoce si la diputada del Verde consultó su decisión con la dirigencia de su partido, pero lo que sí quedó claro es que el guinda, que se supone es su aliado, se enteró en plena sesión del cambio de postura. Hay quienes ven en lo ocurrido en los últimos días síntomas que alertan sobre un debilitamiento de los lazos que unen a las fuerzas que conforman la 4T, que seguiría si en el partido en el poder no toman medidas. Pendientes.

› Revancha de Indira

A todo mundo sorprendió la celeridad con la que la Fiscalía de Colima armó un expediente en contra de la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, por presunto peculado. Según datos del Inegi, Colima es una de las entidades con mayor índice de impunidad. Pero en el caso de Griselda, la Fiscalía, encabezada por Bryant Alejandro García Ramírez, cercanísimo a la gobernadora Indira Vizcaíno, rompió todos los récords de judicialización de una carpeta. La exalcaldesa fue citada este viernes a una audiencia de imputación, con la advertencia de que, de no hacerlo, se usará la fuerza pública para presentarla. Muchos no olvidan que el año pasado, Griselda encabezó un grupo dentro de Morena que se rebeló en contra de la intervención de Indira en el reparto de candidaturas, en un movimiento que incluyó una huelga de hambre en la CDMX. Así que, si no es una revancha política, se parece mucho. Y alguien dijo que en política, lo que parece es. Como sea que sea, atentos.