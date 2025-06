› Duro y dale con la candidatura

Al que, nos aseguran, no le importan los lineamientos y la ética de Morena, que incluso ya son ley para evitar el nepotismo en el poder, tal cual lo promovió la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, es al senador zacatecano Saúl Monreal Ávila. Y es que el legislador está duro y dale con que quiere ser candidato de Morena al gobierno de Zacatecas en el 2027. Aunque está en su derecho, el principio de no al nepotismo no se estaría cumpliendo porque hoy gobierna el estado su hermano David. Según Saúl, su decisión es completamente personal, sin interferencia ni apoyo automático por parte del actual mandatario estatal. Entre quienes conocen cómo está la grilla en Zacatecas, nos hacen ver que el senador está construyendo una narrativa para tratar de obviar por la buena el lineamiento de Morena. Pero también tiene un plan B: buscar que lo “sigle” algún partido de la 4T, sin tener que romper con su partido. Ya se verá sin embargo, nos dicen, si Morena se deja arrinconar. Uf.

› Golpe de la Marina en Manzanillo

Y es la Secretaría de Marina la que acaba de dar un par de golpes importantes al crimen organizado con el aseguramiento de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina: 6 mil 602 litros de cloruro de propionilo y 21,000 kilogramos de ácido acético glacial. Las acciones que permitieron lo anterior, se ha informado, las llevó a cabo la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Sexta Región Naval, en coordinación con la Aduana Marítima de Manzanillo y la Fiscalía General de la República. La primera de ellas se dio cuando elementos efectuaron la inspección de contenedores, en los cuales se detectaron 55 tambos, en cuyo interior se transportaban los precursores químicos. Otra acción se dio tras la inspección de otro depósito encontrando en su interior ácido acético glacial. Algunas estimaciones advierten que con lo asegurado se habrían producido entre 8 y 10 toneladas de metanfetamina. De este tamaño el golpe.

› Crisis en Nayarit

Nos recomiendan estar muy pendientes de lo que pasa en Nayarit, la entidad gobernada por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente para bien. Resulta que durante la primera mitad del mandato de Navarro se duplicaron las desapariciones, pues pasaron de 108 en 2021, cuando asumió el cargo, a 225 en 2024, al cumplirse su tercer año completo. Y la tendencia al alza se mantiene en lo que va del presente año, con 14 por ciento. Bahía de Banderas, uno de los principales centros turísticos, es motivo de preocupación de colectivos, por la desaparición de mujeres, asociada a la trata de personas. Nayarit ha estado en las primeras planas en los últimos días, por la destrucción de la Casa de las Artes de Tepic, para construir un estadio de futbol, que costará 263 veces lo que se destina a la búsqueda de desaparecidos. Son claras, nos dicen, las prioridades de don Miguel Ángel. Uf.

› El factor Chihuahua

Quienes conocen el entorno político de Chihuahua nos comentan que mal haría la senadora Andrea Chávez si pensara que la tendrá fácil para hacerse del poder en la entidad en 2027. La primera aduana que deberá pasar es la interna, pues el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, está más que apuntado para pelear por la nominación. Chávez, quien según dijo, hoy definirá si busca la presidencia del Senado, carga con señalamientos sobre actos anticipados de campaña, de los que difícilmente se podrá librar. Y si la hacen candidata, tendrá la encomienda de ganar para su partido un estado cuya gobernadora, la panista Maru Campos, goza de una gran popularidad. En 2021 Maru le ganó al candidato del guinda, Juan Carlos Loera, con amplia ventaja de más de 10 puntos, lo que habla de la fortaleza de Acción Nacional en la entidad, pese a la contracampaña que realizó en su momento el ahora morenista Javier Corral. Muchas cosas habrán de pasar, nos aseguran, antes de que se den las definiciones respecto a Chihuahua. Pendientes.

› Por reformas relevantes

Con la novedad de que en el Congreso de la Unión los legisladores de la 4T se pusieron a trabajar arduamente desde ayer, con el fin de regalarle a la Presidenta Sheinbaum —porque además pronto es su cumpleaños— 22 reformas a leyes en materia de seguridad, justicia, austeridad y gobernabilidad. De ellas, nos aseguran, las diputadas, diputados, senadoras y senadores, afirman tener claro que tres proyectos son clave para la actual administración federal. Se trata de la Ley de la Guardia Nacional, que consolidará la estructura de la corporación en línea con su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional; la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que unificará y regulará las tareas de inteligencia del Estado mexicano, y la ley del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fortalecerá la coordinación entre los tres niveles de gobierno y optimizará la evaluación y uso de datos para prevenir el delito. En el paquete está claro que hay otras de mucho interés. Ya se verá si al final completan el regalo. Pendientes.

› Llueven impugnaciones

Y la que sigue sumando impugnaciones un día sí y otros también es la elección judicial. Y es que resulta que ayer dos decenas de candidatos a distintos puestos e integrantes de cinco organizaciones presentaron nueve recursos ante el INE para pedir que se anulen los comicios con los que se renovará a la mitad de los integrantes del Poder Judicial. Las agrupaciones que acudieron a presentar sus demandas fueron Defensorxs, Poder Ciudadano, Justicia Común, Laboratorio Electoral y Projuc. Se ha informado que los expedientes entregados por estas asociaciones al árbitro incluyen más de 200 elementos probatorios para acreditar hechos presuntamente ilegales cometidos antes y durante la elección, en particular la inducción del voto a través de acordeones, pero no sólo eso, también por las acciones que precedieron a la elección como la destitución de jueces, magistrados y ministros y otras relacionadas con la falta de certeza en los procesos de selección.