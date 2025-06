Rosa Icela, la operadora silenciosa

Me llama la atención la entrevista que le hizo Javier Solórzano a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el estudio de La Razón de México. El motivo de esto es que veo a una mujer que, sin protagonismo, carga con la operación diaria de los temas más delicados del país: seguridad, migración, derechos humanos y la gobernabilidad misma.

Además de todo eso, veo a una mujer centrada en su papel. Una mujer que no carga con el peso de la medalla de haber sido la primera secretaria de Gobernación, como el caso de Olga Sánchez Cordero, y también lejana de la historia de capacidad femenina que nos contaron en el último tramo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con la figura de Luisa María Alcalde al frente de dicho encargo. Sin el tecnicismo y la estridencia de la primera y sin el afán de demostrar de la segunda, Rosa Icela emerge como una operadora silenciosa, sabedora de que su papel es el de una figura útil, no un obstáculo.

En todo momento subraya el papel de la Presidenta Claudia Sheinbaum como una figura reconocida internacionalmente, destacando su participación en el G7 y su liderazgo científico y social. Reitera la importancia del trabajo colectivo en el gabinete y su rol como una operadora de confianza, destacando su compromiso cotidiano: despertarse temprano y dormirse tarde, como fórmula infalible para coordinar, escuchar, resolver, arreglar y facilitarle el trabajo a su jefa.

Rosa Icela habló también del sistema de atención a migrantes repatriados con el programa “México te abraza” y de los esfuerzos por atender los casos de personas desaparecidas, destacando el acompañamiento a las madres buscadoras, la identificación forense y la reciente iniciativa de ley que elaboraron de la mano con colectivos, y en lo que respecta a la libertad de expresión, fue tajante: “reprobar absolutamente cualquier intento de censura”. Declaró que el movimiento del que forma parte no puede entenderse sin libertades, en todas sus formas.

Rosa Icela es quien carga con el conflicto de la complicada CNTE, la cual exige derogar completamente la Ley del ISSSTE de 2007 y que pareciera que los esfuerzos del Gobierno le son insuficientes. La seguridad del país es el talón de Aquiles de todos los gobiernos, no sólo se han heredado vicios por complicidades criminales, corrupción, desorganización, falta de liderazgo, de estrategia, de sentido común, el tema es complicado y, sin embargo, es Rosa Icela quien ocupa un lugar importante en la Mesa de Seguridad Nacional. Para rematar, también carga con la organización del Mundial, ese que se jugará en Canadá, Estados Unidos y obviamente México.

Este no es un tema menor, según fuentes oficiales se espera la visita de 5.5 millones de turistas extranjeros, lo que significa un incremento del 44% en el flujo turístico habitual y una derrama superior a mil millones de dólares, impulsada por consumo en hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos. Si bien, cuidar de los mexicanos ya es un reto, imagínense cuidar de todos esos turistas, y más con los ojos de los vecinos del norte esperando que México se equivoque un poquito.

Rosa Icela Rodríguez inspira respeto, no sólo por los años que ha consagrado al servicio público, sino por la serenidad con la que ejerce el poder. Habla cuando es necesario y calla cuando conviene. No busca reflectores, pero su figura impone. En un tiempo donde el protagonismo es moneda corriente, su mayor virtud es querer ser útil, no visible. En eso, más que política, parece una rara avis: una servidora pública de convicciones discretas, pero firmes, que trabaja en silencio, como quien sabe que el verdadero poder no se grita: se ejerce.

“La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable”

Indira Gandhi (1917-1984)