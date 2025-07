› Madrid, “un país” y huesos… en un panteón

Y fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, quien ayer fue protagonista de un par de asuntos que tuvieron eco en espacios noticiosos. El primero fue la atención que dio a una denuncia de la madre buscadora Ceci Flores por el descubrimiento de huesos en una obra, que, después se supo, se localiza en un espacio en el que, en los siglos XVIII y XIX hubo... un panteón. La funcionaria difundió un video de sí misma en el sitio, ubicado en Paseo de la Reforma. Y ahí mismo, poco después, Luis Gómez de la Comisión de Búsqueda de la CDMX descartó preliminarmente que el caso pudiera relacionarse con desapariciones. Planteó que tendría que ver más con la ubicación del panteón de Santa Paula. El segundo asunto, nos cuentan, saltó de la revisión que en un espacio noticioso se hizo de otro de los videos de la alcaldesa en el que ésta afirma: “Madrid es de los países que mejor manejan la movilidad y el tema de la basura”. Uf. Se le juntaron los asuntos a la alcaldesa.

La estela de Cuau

Nos hacen ver que las secuelas del deficiente gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos todavía se resienten. Es el caso de Cuautla, el segundo municipio más importante de la entidad, en donde las extorsiones se han desbordado, al grado de llevar a la demarcación a tener la tasa más alta del país, con 47.9 casos por cada 100 mil habitantes. Hay quienes asocian el repunte con la llegada al cargo del alcalde aliancista Jesús Corona, señalado por sus malas compañías. Pero otros no olvidan que Jesús ya gobernó en otra ocasión Cuautla, de 2019 a 2021, periodo que coincide con la primera mitad del sexenio de Cuau, y que obtuvo el cargo postulado por Morena, igual que el exfutbolista. Lo que ocurre en Cuautla, en donde a los dueños de negocios el miedo les hace pagar a sus extorsionadores y no denunciar, es, nos dicen, consecuencia de acciones y omisiones del pasado reciente, cuando la delincuencia organizada hacía y deshacía a su antojo. Uf.

Asunto cerrado

Y fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside la magistrada Mónica Soto, el que ayer defendió su decisión de confirmar la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, que declaró la improcedencia de una queja presentada por una organización civil por la elaboración y reparto de acordeones en la elección judicial. “La decisión… se apegó a la línea jurisprudencial que obliga a la autoridad administrativa, en este caso el INE, a declarar improcedente aquellas denuncias que no contengan los elementos mínimos para poder iniciar una investigación. Es decir, la queja no expresó en ningún momento las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni los sujetos responsables, que habrían conformado los hechos infractores”, sostuvo el Tribunal, que además recalcó que las notas periodísticas en las que se sustentaba la denuncia tampoco contenían información suficiente. Y, ¿qué significa lo anterior? Pues que, en pocas palabras, por más inconformidades que haya, ese asunto ya se cerró, nos comentan.

Piden alto al huachicol ganadero

Así que tras el nuevo cierre de la frontera al ganado mexicano establecido el miércoles pasado por el gobierno de Estados Unidos, luego de reportarse un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz, fue el senador priista Manlio Fabio Beltrones el que, nos comentan, hizo fuertes señalamientos. “Otra vez. ¿Será por 15 días? Cuánta ineptitud. Y la sufren ganaderos de Sonora y México. Sean honestos. ¡Renuncien!”, anotó el legislador sonorense, al tiempo que acusó al Gobierno federal de permitir la existencia del “huachicol ganadero”. Beltrones también criticó la incapacidad para garantizar un ingreso sanitario seguro en la frontera sur. “No hemos sido capaces de garantizar los controles de ingreso, porque ha faltado energía y voluntad para poner un alto al huachicol ganadero proveniente de Sudamérica”, sostuvo. Y en particular cuestionó la política del Gobierno de importar ganado de Nicaragua cuando fue ése el país de América Latina que detonó el problema que hoy tiene a México con las fronteras cerradas al mercado estadounidense.

CNTE no quiere descuentos

Y resulta que apenas pasó un mes desde que levantaron su plantón en el Zócalo capitalino y los profesores disidentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a las calles. Esta vez se iban a reunir con las autoridades de la SEP, pero cancelaron de última hora, por tercera vez, una mesa de diálogo. Se ha dicho que fue “un mensaje de voz” lo que ahora los enfureció. Los profesores, esta vez en un contingente menos nutrido respecto al de otras ocasiones, se quejaron de descuentos salariales y los calificaron como “represiones” luego de haber sostenido un paro de 24 días, en los que se dejó a los alumnos sin clases. Ya la autoridad expresó su intención de reponer esos pagos, aunque quienes conocen a la CNTE nos anticipan que no podría descartarse que apliquen aquella de “no estamos satisfechos”.

Triunfo registrado, aunque no sea celebrado

Sin mayor aspaviento, nos comentan, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la Corte simplemente aplicó la ley en el caso del amparo que le concedió para que fuera retirado de las redes un audio con conversaciones difundidas en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores. “La verdad es que no quiero profundizar una diferencia que se presentó hace dos años. Simplemente la justicia me asistió y no me interesa profundizar una diferencia política con una compañera del movimiento”, expresó el legislador. También dijo no haber dialogado con los ministros sobre el recurso que promovió, luego de que en octubre del 2022 la mandataria difundió en su programa una supuesta conversación entre Monreal, entonces senador, y Alejandro Moreno, líder priista. “Me siento tranquilo”, dijo el zacatecano.