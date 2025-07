“MO vive peleando por asuntos políticos, religiosos y territoriales”

› La periodista destaca que en la carta constitutiva de Hamas está destruir a los que no profesen su religión; recuerda cómo inició la guerra de los 12 días y el supuesto alto al fuego

En el conflicto en Medio Oriente, se está lejos de llegar a un acuerdo. Esta semana platicamos con Hannia Novell, periodista de guerra, quien estuvo en los recientes ataques a Israel. Hannia describe a Israel como un país en un “cinturón de fuego”, rodeado de amenazas de grupos islamistas y yihadistas.

El ataque a Hamas, el 7 de octubre de 2023, ha dejado un precedente y desatado una escalada de violencia en la región.

Hace unos días, Israel sufrió 200 ataques de misiles iraníes. Novell estuvo ahí y nos cuenta cómo fue ver el Domo de Hierro, interceptando la mayoría de los misiles, y nos dice cómo algunos alcanzaron Tel Aviv, afectando áreas pobladas.

Israel llevó a cabo ataques a centros de armas nucleares en Irán, con el respaldo de un operativo quirúrgico de Estados Unidos utilizando aviones invisibles.

La tensión crece y no cesan los ataques. Nuevamente, en la región se están perdiendo decenas de vidas. Ésta es la entrevista con Hannia Novell.

Bibiana Belsasso: ¿Ayúdame a poner en contexto todo lo que está sucediendo en el conflicto de Medio Oriente?

Hannia Novell: El Estado de Israel es un Estado democrático y a su alrededor no lo es. Sobre todo, por los fundamentalistas, los islamistas, los yihadistas. ¿Cuál es el conflicto? Con Líbano, porque ahí se esconde un grupo terrorista, que es el Hezbollah. Tiene problemas con Irán, porque Irán era quien, supuestamente, financiaba al resto de facciones terroristas o de la resistencia. Tiene pleito hasta Yemen, en donde también vimos ataques de misiles desde Yemen hasta Israel.

Tiene conflictos con los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza; está este territorio palestino. Y entonces, pues, desde la independencia o desde que se instaura el Estado de Israel, siempre ha tenido conflictos.

Es una zona que vive eternamente peleando y defendiendo por asuntos políticos, por asuntos religiosos, por asuntos territoriales. Una vez entendido en dónde se encuentra en el mapa Israel, pues vamos comprendiendo que siempre va a haber un fuego. Nunca esperaron un ataque como el del 7 de octubre de 2023.

Hannia Novell, durante una cobertura en Israel, el pasado 27 de junio. Foto›Captura de video

BB: ¿Por qué es un riesgo Hamas?

HN: Dentro de la carta constitutiva de Hamas está destruir al Estado de Israel y a todos los que no profesen la religión de Hamas, que son fundamentalistas. En Israel lo minimizaron. Probablemente, es la cuenta que tiene pendiente Benjamín Netanyahu, que la tendrá que explicar, que lo tendrán que llevar a juicio porque dejaron pasar a miles de terroristas por tierra, mar y cielo. Ahora, el principal objetivo de Israel es recuperar a los rehenes.

BB: ¿Cómo fue el día que llegaron decenas de misiles a Israel?

HN: Nosotros nos encontrábamos justo en Israel, intentando pasar a la Franja de Gaza, cuando comienza la ofensiva contra Irán de los ataques masivos. Empezamos a escuchar las alertas del jueves 12 para amanecer el viernes 13 de junio, y pregunté en la madrugada: ¿Qué está ocurriendo, por qué suenan de manera continua?

Y me dicen: “No sabemos, no es normal, pero hay que atenderlo”. Israel, además, hay que tomar en cuenta, está preparado, está entrenado para los ataques; el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres, y esta parte de atender las alertas cuando suena que va a haber un ataque, no es un juego. Toda la población sabe qué hacer, desde niños chiquititos hasta el adulto mayor, y las construcciones están habilitadas para eso, tienen refugios, tienen búnkeres en los sótanos de todos los edificios, y si no los tienen, saben qué hacer, saben cuál es el plan de protección para acudir al refugio más cercano.

Entonces, escuchamos las alarmas y, como estábamos en la calle, estaba yo transmitiendo para ADN 40, pues nos tocó vivir en vivo los primeros ataques en el cielo.

BB: ¿Cómo funciona el famoso Domo de Hierro?

HN: Este domo, digamos que tiene tres capas, tres niveles, que intercepta los ataques, pues los ataques más sencillos serían los de drones, pero éstos, en esta ocasión, eran de misiles de largo alcance. Así que vimos los primeros ataques en el cielo, cómo se reventaba y explotaba y se convirtió en una bola de fuego el cielo.

El Domo de Hierro es uno de los más efectivos sistemas que tiene el mundo para prevenir que los misiles lleguen y toquen tierra, pero era un ataque masivo y no lograron interceptar todos los misiles, y llegaron a tierra hasta Tel Aviv.

Eran cientos de misiles que mandaba Irán. En ese momento, estando en la calle, no sabíamos que estábamos registrando el momento del inicio de una guerra.

BB: Tras la responsiva de Israel junto con el Gobierno de Estados Unidos a Irán, ¿se pensó que esto iba a replegarse, y no ha sido así del todo?

HN: La guerra de los doce días se intensifica, logra Israel contener los lanzamisiles y logra penetrar vía aérea y entra Estados Unidos a apoyar a Israel para terminar con todas estas bases nucleares, o al parecer eso era lo que se decía en un principio.

Por eso entró la fuerza de Estados Unidos. Además, con un operativo quirúrgico, porque utilizaron como un señuelo, cuando todo mundo pensaba que los aviones, esos aviones invisibles de Estados Unidos, iban a salir de una base militar, salieron desde otro punto y nadie se esperaba que le dieran fin a esta guerra o por lo menos una tregua, un tiempo de cese al fuego.

BB: ¿Ahora qué estamos viendo en estos días? Porque mientras pensamos que iba a haber una tregua, nuevamente se reaviva el conflicto.

HN: La ofensiva en la Franja de Gaza. Supuestamente están negociando un cese al fuego. Éste es un frente de batalla que tiene abierto Israel con Irán.

Ha dicho el presidente Humanei que no van a dejar que los vuelvan a amenazar, que se van a volver a defender y que ellos seguirán con la construcción y con la industria del arma nuclear en Irán.

Y hay una población muy pequeñita, que es de un millón de habitantes, que se llaman drusos. Es una etnia cuya religión es prácticamente un secreto, pero es una población pacífica, activa, productiva y que tiene presencia en Israel. Bueno, pues, resulta que, en Siria, después de que derrocaron a Bashar al Assad, el conflicto no termina.

Esta etnia de drusos que viven en Siria está repartida en distintos puntos del Medio Oriente, secuestra a un druso. Los drusos comienzan a defenderse; el ejército ataca a los drusos y se abre un nuevo frente de batalla en Siria. El Ejército sirio contra los drusos.

Los drusos que están en Israel piden permiso para pasar la frontera y cruzarse a la valla que limita a Israel con Siria. Israel les concede el permiso porque dice que van a defender a sus familias que están del otro lado, les concede el permiso e Israel decide defender a los drusos.

Lo más reciente es que Israel ataca con misiles un cuartel general del Ejército sirio. Esto es lo que estamos viviendo ahora.

BB: Has cubierto muchas guerras, al menos 30 años, desde la guerra del Golfo hasta hoy. ¿Cómo es hacer este trabajo?

HN: En Israel era impresionante con los ataques aéreos, porque también era una guerra psicológica.

A mí no me había tocado sentir que no te dejaban descansar de manera psicológica, porque todos los ataques, en su mayoría, eran de madrugada; sabías que algo iba a pasar y, como ya había visto en título personal que el Domo de Hierro sí podía ser fracturado si los ataques eran masivos como los que estaba mandando Irán, teníamos que estar preparados para reportear y para llegar al refugio.

Me parece que todas las guerras se viven diferentemente.