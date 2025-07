› ¿Y Carlos Manuel Merino?

Nos hacen ver que, a raíz de que se hizo público que hay orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, todos los cuestionamientos se han centrado en el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, mientras su sucesor como gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, reza para que nadie se acuerde de él. Hay quienes creen que Merino, quien mantiene un bajísimo perfil como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, también tendría mucho qué explicar. Carlos Manuel asumió el cargo de gobernador sustituto de Tabasco el 27 de agosto de 2021 y ratificó en su cargo a Bermúdez Requena, titular de Seguridad, pese a que ya era un secreto a voces su involucramiento con el grupo delictivo La Barredora. En los meses siguientes hubo varias jornadas violentas en la entidad y un deterioro notable de la seguridad pública, pero Bermúdez era inamovible. La pregunta es si Merino asomará la cabeza para dar una explicación. Veremos.

› Se aplican en Energía

De destacar, nos comentan, lo informado ayer por la secretaria de Energía, Luz Elena González, en el sentido de que el país cuenta con energía suficiente para atender las demandas de consumo nacional. Sobre todo, porque hace apenas unos meses de lo que se hablaba era del riesgo de que hubiera apagones. Ayer quedó claro que la dependencia se ha aplicado, con estrategias a corto, mediano y largo plazo, para que no haya interrupciones del servicio. Los datos dados a conocer ayer en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum, dan cuenta, por ejemplo, de que la energía disponible hoy es mayor que la del verano pasado. Y que ello se debe a que el pasado 14 de febrero entró en operación la Central de Ciclo Combinado Salamanca, Guanajuato, con una capacidad de 927 MW, y el 6 de julio se inauguró la de Villa de Reyes, San Luis Potosí, con 437 MW. Además, de que en breve entrarán en operación otras tres que agregarán 1,100 MW antes de finalizar el año. Muy bueno, nos comentan, el trabajo de la secretaría de Energía en estos primeros meses del sexenio.

› “El poder es humildad”

Y nos piden no perder de vista el posicionamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de las disculpas públicas que, derivado de una sanción del Tribunal Electoral, debe ofrecer a la diputada del PT Diana Karina Barreras durante 30 días la ciudadana Karla Estrella. Fue la legisladora quien tras sentirse ofendida por un tuit de esta última presentó una denuncia y ganó su litigio. Sin embargo, las proporciones de la sanción han generado indignación por la asimetría de poder que hay entre un político y un ciudadano, sobre todo, porque este caso no es el primero en el que los ciudadanos deben ofrecer disculpas a políticos. En este caso al final nadie ganó, porque la legisladora ahora denuncia que está recibiendo amenazas “incluso físicas”. Ayer la Presidenta refirió sobre la sanción: “Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia”. También ha señalado que hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide; aquí lo que hay es derecho de réplica. Ahí el dato.

› Velan armas en Morena

Nos comentan que el Consejo Nacional de Morena del próximo domingo no será precisamente un día de campo, pues de ese encuentro saldrán definiciones importantes de cara al proceso electoral del 2027. Si bien la creación de una comisión revisora de los perfiles de quienes aspiran a afiliarse al partido, la famosa comisión NRDA, provocará una amplia discusión, dicen los que saben que algunos liderazgos también aprovecharán la ocasión para intentar echar abajo los candados aprobados en la sesión pasada contra el nepotismo y la reelección. El argumento será que las normas internas de un partido no pueden estar por encima de la Constitución. Al parecer, uno de los promotores de la andanada contra los candados es el senador Saúl Monreal, quien no se resigna a perder la oportunidad de ser nominado candidato a gobernador de Zacatecas dentro de dos años. Quienes tienen el timón de la 4T aspiran a que no se presenten fisuras el domingo, pero nada garantiza que eso ocurra. Pendientes.

› Polémico retiro

Tremenda polémica la que se armó ayer por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara por parte de la alcaldía Cuauhtémoc. Para no pocos, uno de los detonadores de esa controversia es el componente ideológico y político, pues claramente los personajes retirados polarizan opiniones. ¿Qué tanto hay de provocación en la acción de la alcaldesa Alessandra Rojo?, ¿qué tanto influyen en la actual otras polémicas en las que la misma alcaldesa ha estado involucrada: el hallazgo de huesos que no tenían nada que ver con desapariciones, sino con el hecho de encontrarse en lo que antes fue un panteón, el cuestionado viaje que la funcionaria hizo a Madrid…? Por lo pronto, quien no resistió y se subió a los cocolazos fue la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien acusó a Rojo de la Vega de tener una “agenda trastornada de derecha”. Pero resulta que al final sólo dio pie a que la alcaldesa respondiera poniendo la mira en asuntos que en estos días raspan a la 4T. ¿Termina ahí el debate? Atentos.

› ¿Y las que faltan?

No va mucho sexenio transcurrido y sí suman ya varias decenas las andanadas del Gobierno de Estados Unidos contra el de México. Quien ya contabilizó esas ofensivas es el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. El zacatecano, nos cuentan, hizo números al respecto y en la lista ya figuran un total de 43. Entre ellas se incluyen la imposición de aranceles, distintas órdenes ejecutivas y otras determinaciones que han tenido un efecto negativo directo sobre nuestro país. El legislador del guinda advirtió lo que muchos suponen: que los amagos y presiones contra México no cederán, sino que se recrudecerán, por lo que llamó a mantener alta la guardia, así como la unidad y respaldo con la Jefa del Ejecutivo. También advirtió que “México no puede seguir siendo rehén de los vaivenes políticos estadounidenses ni de sus estrategias judiciales selectivas”. ¿Hay vías para que desde el Poder Legislativo se contribuya no a contener, pero sí a hacer frente a estas ofensivas? Veremos.