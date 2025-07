› El desplante de Gutiérrez Luna

Vaya forma de reaparecer del diputado Sergio Gutiérrez Luna, luego de haberse ausentado del Consejo Nacional de Morena. Y es que resulta que el legislador aprovechó su posición como presidente de la Cámara de Diputados para difundir una esquela por la muerte de Ozzy Osbourne. Es sabido que el veracruzano es fanático del género, pero eso es algo completamente personal. No se entiende, nos comentan, que la esquela —en la que expresa “su más sentido pésame” y recurre a lugares comunes— tuviera que difundirse por los canales oficiales de la Cámara. A muchos ese desplante les pareció, por decir lo menos, surrealista, aunque no faltó quien distinguiera en esta acción un ansia de ostentar que puede hacer y deshacer con los recursos de una institución de la República. Tampoco quien viera una acción que poco abona a dejar atrás las críticas que se han vertido hacia él y hacia su esposa por la denuncia que esta última presentó contra una ciudadana que la criticó y que ahora debe ofrecerle disculpas 30 días. En fin.

› Y ahora, Manzanillo

A quien alcanzó el síndrome del Segundo Piso fue a la alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo, cuyo proyecto de vivienda en un área deportiva y de recreación fue suspendido provisionalmente por un juez federal. En Manzanillo se empieza a repetir la historia de Zacatecas, en donde el Viaducto Elevado que pretendía construir el gobernador David Monreal se cayó antes de que fuera colocado el primer tabique, a golpe de resoluciones del Poder Judicial. Es el mismo camino que se empieza a recorrer en Nayarit, con la paralización de las obras de un estadio de futbol que pretende edificar el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en donde está la Ciudad de las Artes. Al parecer, la alcaldesa de Manzanillo aprendió de sus correligionarios de Morena la idea de impulsar obras en lugares que forman parte del patrimonio colectivo, sin contar con las autorizaciones legales. Y como ellos, va que vuela hacia el derrumbe de su proyecto, antes de que empiece. Uf.

› Arranca estrategia sin Andy

Con la novedad de que la dirigente nacional de Morena ya dio la orden para que los presidentes municipales de extracción morenista cuando menos una vez a la semana, salgan y ensucien los zapatos, con el fin de que conozcan de cerca las necesidades de la gente. La exsecretaria de Gobernación anduvo por tierras tlaxcaltecas, donde inició sus recorridos por todo el país para acercarse a la población, de cara a los comicios venideros del 2027 y presidencial en 2030, como parte de los resolutivos del pasado Consejo Nacional. Dijo que los alcaldes deberán instaurar el “día del pueblo” una vez por semana. Sólo falta ver si será después de laborar al frente de las presidencias municipales o el fin de semana, cuando muchos prefieren estar en familia. Por cierto que Andrés Manuel López Beltrán, no la acompañó a Tlaxcala para hacer equipo y lograr cumplir la meta de afiliar a 10 millones de mexicanos al partido Morena antes de finalizar el 2025.

› Que no pasa nada

Nos hacen ver que, pese al ruido que ha generado el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, en el grupo parlamentario de Morena en el Senado no parece haber señales de fractura. Y, si las hay, por el momento están ocultas. El senador Emmanuel Reyes aseguró que el respaldo a Adán Augusto López como coordinador se mantiene firme y que hasta ahora no hay reclamos dentro de la bancada. Dice que todos los días se comunican por WhatsApp y que, aunque no se han reunido de forma presencial, el ánimo es de unidad. También respondió a la oposición que exige licencia para el exsecretario de Gobernación: “Yo les daría la razón si estuviera siendo investigado, pero no es el caso”. Según Reyes, mientras las autoridades no lo señalen directamente, no hay motivo para que López Hernández deje el cargo. “Aquí no se va a solapar a nadie”, remarcó. Pero, mientras tanto, todo en orden. La operación pasando la hoja está en marcha. Como sea la cosa, pendientes.

› Refuerzo en apoyo legal

Y fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el que ayer aprovechó para recordarle al personal de la dependencia a su cargo y, en particular al de los consulados en Estados Unidos, la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar los servicios que se prestan a los connacionales para defender sus derechos humanos. “Ésta no sólo es una prioridad, sino una responsabilidad que tenemos que refrendar en los hechos todos los días, y no cejaremos hasta que todas y todos los que lo requieren en estos momentos reciban los apoyos y los servicios consulares a los que tienen derecho, incluida, si es el caso, la asesoría legal y el que no quede duda de que México los está respaldando”, refirió. Este último dato es relevante, nos comentan, porque una de las principales quejas de los paisanos ha sido la falta de apoyo legal tras las detenciones que han estado realizando instituciones como el ICE. El caso es que ya se vio que tomaron nota en la Cancillería y estarían en la ruta de reforzar esa vertiente.

› Cártel Inmobiliario, lo que sigue

Y hablando de denuncias e indagatorias, resulta que está vivo y coleando el tema del Cártel Inmobiliario al que ligan a figuras relevantes del Partido Acción Nacional. Fue la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján, quien ayer informó que hay 55 carpetas de investigación por el caso en diversas alcaldías y, aquí viene el dato relevante: 22 están abiertas. Hasta ahora, se indicó también, hay cuatro sentencias condenatorias, 16 vinculaciones a proceso y, como se dijo, diversas investigaciones en curso que están en su etapa inicial, sobre todo por hechos vinculados a la administración de la alcaldía Benito Juárez en el periodo 2015-2018, en el que estuvo al frente de la misma Christian Von Roehrich. El caso es sabido que ha trascendido y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene entre ceja y ceja al actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien también fue alcalde de la BJ. Y ayer en Palacio no vieron con malos ojos que se abra una comisión legislativa sobre el tema. ¿A quién alcanzará esa indagatoria?