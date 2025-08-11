Alista Trump acabar con cárteles

Después de firmar el viernes la orden al Departamento de la Defensa de Estados Unidos para lanzar ataques militares a los cárteles de la droga, el presidente Donald Trump ordenó una movilización sin precedente de miles de soldados, armas y tanquetas del Ejército a la frontera con México para impedir la presunta “invasión” de migrantes que, en una caravana, salió de Chiapas la semana pasada rumbo a su país, a pesar de que había reconocido que el cruce de éstos procedentes de nuestro país, al igual que el tráfico de fentanilo, han disminuido.

En unas horas, eso ha convertido a la frontera entre ambos países en una aparente zona de guerra para, como lo ha advertido y reiterado en varias ocasiones en días recientes, “eliminar” a los cinco principales cárteles de la droga declarados por su gobierno como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, como los de Jalisco, Sinaloa, del Golfo, Zetas y Nueva Familia Michoacana, que ilegalmente ingresan toneladas de drogas, principalmente fentanilo, que ha causado miles de muertes en distintas ciudades estadounidenses.

DE ESTO y DE AQUELLO

La indecisión de combatir mucho más en serio y realmente a fondo a los principales cárteles de la droga que las últimas semanas han emprendido acciones más y más violentas que llegan al desafío al gobierno de nuestro país como el brutal atentado al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, la semana pasada, y los enfrentamientos con explosivos en estados que controlan, está en inminente riesgo de facilitar que, sin “invasión militar”, Trump cumpla su amenaza de “eliminarlos”.

Día tras día, agencias de inteligencia estadounidenses revelan, hasta el último detalle, la forma en que grupos criminales siguen llevando drogas desde México a su país, a pesar de que las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad realizan su mayor esfuerzo en enfrentar a organizaciones que llevan a cabo acciones con armas más modernas y destructivas.

Vinculan a proceso a Jared Roberto ‘H’, único presunto responsable de la ejecución del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna y un Juez de Control le dictó prisión preventiva justificada como sicario de Los Metros, grupo criminal vinculado al Cártel del Golfo, señalado como uno de los prinicipales responsables del huachicol fiscal en esa entidad.

En una visita el fin de semana a Tabasco, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ha defendido a Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena, por el caso de Hernán Bermúdez, quien fuera su secretario de Seguridad, declaró que “parece que la valoración de su administración estatal no es positiva, y no por este golpeteo reciente, sino de antes”, tras escuchar comentarios, refirió, de ciudadanos en ese sentido.