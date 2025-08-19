Esposa de AMLO se defiende y la defienden

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum arremetió ayer contra “comentócratas” que criticaron a Beatriz Gutiérrez Müller por la información publicada en el diario español ABC, de que la esposa de Andrés Manuel López Obrador se fue a residir a Madrid en un exclusivo barrio con su hijo Jesús Ernesto, lo que la misma historiadora, vía redes sociales, negara haberse ido a España o a algún otro lado y acusara a la que calificó de “hampa del periodismo” y a ”la mafia del poder” de que “quieren vengarse de ya saben quién”, involucrándola a ella.

Ese mismo diario había revelado, “según fuentes diplomáticas”, que ella había solicitado residir en Madrid y obtener la nacionalidad española, lo que le motivó una andanada al recordar que fue impulsora del envío de una carta firmada por su entonces Presidente, exigiéndole al Rey de España pedir perdón “por las atrocidades durante la Conquista”. Lo cierto es que el hijo de ambos fue inscrito y acude a clases desde hace dos semanas en una universidad de la Ciudad de México, no en la Complutense madrileña.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En otra de sus costosas decisiones para el Poder Judicial, el INE cumplió la orden del Tribunal Electoral de reconocer los “triunfos” de 32 juzgadores en la desaseada elección del 1 de junio pasado que no alcanzaron el promedio profesional de 8 a 9 para el desempeño de sus cargos.

Los integrantes del Consejo General, en su sesión del 26 de junio pasado, invalidaron a quienes no lograron obtener esa calificación, pero los magistrados advirtieron que no tenían facultades para ello y ordenaron la entrega de constancias a los “ganadores”.

Roberto Lazzeri Montaño es el nuevo director general de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, y ayer asumió ese importante cargo, anunció la Secretaría de Hacienda, en donde se desempeñará como jefe de la Oficina de Coordinación y anteriormente ocupaba la dirección general de Deuda Pública y Capacitación.

Para desmantelar a los “guardianes de los cárteles de las drogas”, la DEA, en colaboración con México, puso en marcha el Proyecto Portero para lograrlo y frenar los flujos de fentanilo, metanfetamina y cocaína a ese país, así como detectar contrabando de armas de fuego y traslado de grandes cantidades de efectivo hacia acá.

Todo indica que Ismael El Mayo Zambada, no sólo va a librar la pena de muerte sino también cadena perpetua, si en la audiencia del próximo lunes se declara culpable de las acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armas, tras el acuerdo al que llegó con los fiscales de EU, quienes habían anticipado que no pedirían pena capital en su contra.