› ¿Un De la Madrid naranja?

Y el que parece haber cambiado la casaca tricolor por las prendas anaranjadas es el exsecretario de Turismo durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid. Ayer, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid posó para las fotos y videos durante la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano, en compañía de la senadora Alejandra Barrales, el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, y el secretario general del partido, Agustín Torres. El también colaborador de la campaña de Xóchitl Gálvez en las elecciones presidenciales del 2024 renunció a las filas del PRI precisamente el año pasado, tras 43 años como militante, para buscar “mejores horizontes”, de acuerdo con lo que dijo en ese momento. La pregunta que se hacen los que saben de temas políticos es si ya encontró los derroteros para subir a otro tren político-electoral, y si como las señales de ayer indican el boleto a ese tren sería fosfo fosfo.

› Tirito en puerta en Morena

Nos recomiendan estar muy atentos a la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena que tendrá lugar hoy, durante la cual se aprobará extender el mandato de las dirigencias estatales hasta después de los comicios de 2027. La decisión provocará malestar entre las bases, nos comentan, pues se cancelarán de un plumazo las aspiraciones de varios líderes regionales de acceder a los comités estatales. Apenas el 24 de julio, un grupo de militantes, entre los que había representantes de 30 entidades, entregó en el CEN del guinda una carta, en la que exigían que se convocara, ya, a la renovación de las dirigencias estatales, de conformidad con los estatutos. Pero las cúpulas harán lo contrario: congelarán los procesos hasta 2027, lo que dará a los actuales líderes estatales, la mayoría en el cargo desde 2022, la prerrogativa de palomear candidaturas a cargos de elección popular a nivel local en los comicios venideros. Veremos hasta dónde llega la inconformidad. Como sea, a preparar los extintores.

› En MH dejan escritorio para tapar baches

A propósito del problema de los baches que aqueja a la ciudad y que se ha visto agravado por las lluvias, nos cuentan que en la alcaldía Miguel Hidalgo, a instancias de Mauricio Tabe, se lanzó el operativo AntibachesMH. Resulta que el personal administrativo formó 29 cuadrillas, dejó el escritorio y se lanzó al apoyo de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos en la tarea de tapar los hoyos. Y no sólo eso, sino que se pusieron la meta de en lo que resta del mes de agosto, tapar 100 diarios para alcanzar una cifra de poco más de mil 700. Su atención se enfoca en las vialidades secundarias y aunque ha habido algunas reacciones derivadas de la calidad de los trabajos, se ha aclarado que las reparaciones temporales se revisarán y corregirán. El alcalde aprovechó, por cierto, para pedir al gobierno capitalino que haga su parte en vialidades primarias como Río San Joaquín, Marina Nacional, Mariano Escobedo, Palmas, Reforma y Constituyentes. Ahí el dato.

› Veracruz no mejora

La crisis de violencia por la que atraviesa Veracruz, entidad a cargo de Rocío Nahle, sobre todo en el norte, está lejos de ser superada. Ayer nos enteramos de que, en la medianoche del lunes, sicarios irrumpieron en un bar de Poza Rica, amenazaron con quemar vivos a clientes y empleados, pero al final se compadecieron y le prendieron fuego al local cuando ya estaba vacío. En medio del terror, los agresores se llevaron a dos personas. Ese mismo día fue hallado sin vida el exalcalde de Jalcomulco y activista ambiental, Gilberto Ruiz Chivis, quien tenía cinco días desaparecido. Y ayer se informó que en el rancho Santa Rosalía, en donde fue asesinada la maestra Irma Hernández, fueron encontrados seis cuerpos, lo que habla de que la docente sólo fue una víctima más del grupo delictivo que opera en la región. Lo deseable es que la gobernadora se ponga las pilas y haga lo necesario para enfrentar el problema. En otras entidades se ha demostrado que sí se puede. Veremos.

› Ley garrote en Zacatecas

Nos hacen ver que, al usar a la Policía Estatal para deshacer tres bloqueos de profesores de manera simultánea, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, demostró que el diálogo no es lo suyo. Ese impulso por usar la fuerza pública ante las protestas lo llevó a lanzar a los agentes contra mujeres en la marcha del 8M del 8 de marzo de 2024. Fueron tales los abusos, que la CNDH, encabezada por una militante de la 4T, no pudo cerrar los ojos y emitió una recomendación. Ayer, los profesores de institutos tecnológicos que exigen respeto a su contrato colectivo de trabajo no fueron jaloneados como las mujeres, pero el solo hecho de privilegiar la fuerza por encima de la negociación, nos dicen, habla de un gobierno insensible con las demandas gremiales. Apenas el lunes, trabajadores tomaron las instalaciones del Instituto de Cultura y todos los museos. Y muchos se preguntan si don David también les aplicará a ellos la Ley del Garrote. Atentos.

› El pendiente de pendientes

La Corte bajó la cortina y, entre los múltiples ángulos desde los cuales algunos ven el hecho, algo que no dejó de llamar la atención fueron los asuntos que dejará en el limbo, como lo que ocurrirá con la prisión preventiva oficiosa, respecto de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el 2023 para ordenar que esta medida cautelar se analizara y modificara en su implementación, por advertir en la cárcel automática una vulneración contra los derechos de las personas. Y aunque el tema estuvo de arriba para abajo desde entonces y aun cuando su aplicación ya comienza a derivar en problemas como la sobrepoblación penitenciaria, el asunto no quedó resuelto. Nos hacen ver que las consecuencias no sólo radican en el proceso al que México se vería sujeto a nivel internacional, sino que pegará directamente contra personas que pudieran estar privadas de la libertad bajo procesos irregulares y quizá en condiciones de injusticia.