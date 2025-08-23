› Influyentismo nocivo

En un ejemplo de lo nocivo que puede ser el influyentismo, el alcalde morenista de Telchac Puerto, en Yucatán, Alfonso Núñez Erguera, ordenó que fuera liberado un joven que conducía su motocicleta con exceso de velocidad, porque su madre participó en su campaña. La liberación del infractor provocó la renuncia de los únicos 10 policías municipales. Y es que el joven de 21 años, Jair A. Chalé, se había burlado de los uniformados, al decirles: “Mi mamá jaló en campaña con el presidente y es más fácil que se vayan ustedes a que yo pase una hora en la cárcel”. Lo peor de todo es que hablaba en serio; él fue liberado y los uniformados, indignados, prefirieron renunciar. Por si fuera poco, todo el sainete fue presenciado por turistas nacionales y extranjeros, quienes aplaudieron la dignidad que mostraron los policías y reprobaron la actitud del alcalde, a quien, por lo que se ve, no le han llegado los lineamientos éticos por los que se rige la 4T. Uf.

› Búsqueda transparente

TE RECOMENDAMOS: LOS BAZUCAZOS DE UBALDO Dan Carpetazo a denuncias contra políticos Tabasqueños

En un hecho de transparencia sin precedente, la Secretaría de Gobernación dio a conocer los nombres de las 26 personas que pasaron a la segunda etapa en la definición del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto, nos dicen, ayudará a que tanto colectivos como ciudadanos en lo particular expresen sus puntos de vista sobre los prospectos. En la segunda etapa, los seleccionados serán entrevistados de manera pública para que se conozcan sus programas de trabajo. El hecho de que la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, encabezara la presentación de la lista de las y los 26, nos dicen, habla de la importancia que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le da a este relevo, que será fundamental dentro de la nueva estrategia de búsqueda de personas. Aún habrá un nuevo filtro y después de esto, la mandataria federal tomará la decisión definitiva, en lo que será la culminación de un proceso inédito por su transparencia. Pendientes.

› Los que no pasaron

Ahora que se conoce a los semifinalistas en pos de la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos recomiendan echarle un ojo a la lista de los que no pasaron el primer filtro. Entre ellos estaba Deysi Janett Montes Márquez, fiscal especial en Atención de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de Zacatecas. Muchos colectivos consideraron una burla su postulación, sobre todo porque la entidad atraviesa por una crisis, con un acumulado de más de tres mil personas sin ser localizadas, más las que se suman día con día. Sólo como ejemplo, el joven de 23 años, Joshua Jafet Zambrano, hijo del alcalde de Ojo Caliente, está por cumplir 11 semanas desaparecido. Y el pasado lunes se cumplió un mes de la ausencia de la enfermera del IMSS, Perla Yajaira Ortega Muñoz. Hay quienes creen que el no dejar pasar a la funcionaria zacatecana confirma la seriedad con la que están actuando quienes tienen a su cargo la revisión de los perfiles. ¿Será?

› ¿Balcanización de la 4T?

Nos hacen ver que, el instinto tribal que lleva Morena en su ADN, y que ha buscado ser contenido al interior, al prohibir las corrientes internas, puede explotar hacia afuera con la formación de partidos alternos. Seis agrupaciones políticas ligadas —al menos en el discurso— al obradorismo, están metidas en la tarea de convertirse en partidos. Hicieron lo necesario como para pasar la primera aduana, en el INE, y ahora van por la que sigue. De entre ellas destaca Que Siga la Democracia, creada en 2021 por la actual vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez Godoy. Dicen los que saben que, de obtener el registro, el nuevo partido sería una opción para quienes se sienten marginados de los espacios de poder por parte del guinda. Los candados sobre nepotismo y reelección y la extensión de las dirigencias estatales han generado malestar en algunos sectores, así que los nuevos partidos cuatroteístas no sufrirán mucho para conseguir adeptos. Ya se verá.

› ¿A dónde irá Nashieli?

En los pasillos de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México se comenta, cada vez más fuerte, que la próxima titular de la dependencia será Nashieli Ramírez. Para ello habrá que esperar a que ocurran dos cosas: que termine su encargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, el próximo 6 de noviembre, y que el Congreso capitalino ratifique su nombramiento para el nuevo cargo. La Contraloría es el único espacio en el gabinete de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que está acéfalo. Su último titular fue Juan José Serrano Mendoza, quien renunció en noviembre del año pasado para competir por una plaza de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque el voto no le favoreció. Quienes saben del tema nos aseguran que no ha sido fácil para la Jefa de Gobierno encontrar un perfil que facilite el consenso, de tal forma que pase sin raspaduras en el Legislativo. Al parecer ya lo encontró. Pendientes.

› Dos mujeres, una silla

A una semana de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, aún no hay humo blanco respecto a quién ocupará la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Lo único que todo mundo tiene claro es que será una mujer, por lo que Gerardo Fernández Noroña tendrá que empezar a ver cómo le hace para tener los reflectores. La pelea, nos cuentan, está cerrada entre Guadalupe Chavira de la Rosa, a quien respalda el grupo moderado dentro de la 4T, y Laura Itzel Castillo Juárez, impulsada por los duros, entre ellos los más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que la definición no se tomará en el pleno, sino mediante acuerdos cupulares que, se prevé, estén cocinados antes del jueves. El jaloneo es tan fuerte en estos momentos, que nadie se atrevería a hacer apuestas. Pero, una vez que fructifiquen las negociaciones, todos los senadores apoyarán a la elegida y enviarán con ello, un mensaje de unidad. Bueno, eso es lo que se tiene previsto.