CATEM, entre nuevas acusaciones y viejas costumbres

Carlos Urdiales.

El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el diputado por Morena, Pedro Haces, enfrenta un cúmulo de señalamientos hacia su organización por presuntas extorsiones y cobros indebidos.

En la zona de la comarca lagunera, empresarios de Durango y Coahuila denuncian estar cansados de los cobros por derechos meta-legales que representantes de la CATEM les imponen con amenazas. Las denuncias no son de ahora.

El jueves pasado, Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, firmaron un comunicado en el que advierten las afectaciones a todas las ramas de la economía que el sindicato de Pedro Haces les está ocasionando ante la omisión de las autoridades.

Armando Cobián, delegado de CATEM en la zona, desmintió que su central opere así. Abrió sus puertas a la Guardia Nacional o a las fiscalías para que verifiquen sus métodos y relaciones; eso sí, el dirigente regional no descartó que alguien se haga pasar por miembro o representante de CATEM para delinquir.

Ayer conversé en los micrófonos de Enfoque Noticias con Pedro Haces. Insiste el legislador morenista que su CATEM nació precisamente para no repetir las mafiosas costumbres del corporativismo sindical del pasado.

Sus objetivos son transparentar la filiación obrera, la lucha por los derechos de trabajadores y democratizar sus estructuras.

Respecto a su vida personal, destacada por medios y notas periodísticas por generosa en festejos y lujos, Pedro Haces afirmó que él, desde antes de ser mayor de edad, ya acostumbraba a celebrar sin falsa modestia su vida y amistades, por demás generosas.

¿No es contradictoria la narrativa privada con la del movimiento en el cual la CATEM se gestó y él obtuvo relevancia política? Dice que no. Que sus negocios en España, las empresas taurinas, le vienen de casta.

Así que, para quien vea una similitud con la época del PRI y sus brazos corporativos, CTM, CROC o CNC, con bases pobres y líderes ricos, pues el diputado Pedro Haces reitera que no, que un símil así no es sintomático. Digo yo, será pura coincidencia.

Lo cierto es que además de las denuncias contra la CATEM en Durango, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Chihuahua, la plaga de extorsionadores y sicarios de cualquier signo delincuencial que amenazan a comerciantes y empresarios va más allá de esos señalamientos.

En otras latitudes, transportistas mexiquenses cerraron ayer la autopista México-Querétaro como protesta por el secuestro de dos de sus agremiados que se negaron a pagar derechos de vía.

Y en Ensenada, Baja California, Moisés Muñiz, El Compa Moy, se hizo viral con el video en el que anunció el cierre definitivo de su marisquería ante las amenazas y extorsiones que no está dispuesto a tributar.

Pésame. Adiós al querido Nacho Durán Lomelí, comunicador gubernamental de oficio y amigo por vocación. Abrazo a su familia y amigos a quienes heredó anécdotas y gratos momentos. Descansa en paz y aparta mesa celestial para el dominó.