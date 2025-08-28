› Desde la barrera

Así como están y como pintan las cosas en el Congreso, hay quien mejor ha preferido mirar los toros desde la barrera. Al menos así interpretan quienes conocen de asuntos legislativos y parlamentarios el hecho de que el panista Mauricio Vila solicitara no una licencia sino, a juzgar por el tiempo —del 29 de agosto al 15 de diciembre— una licenciota a su senaduría. El exgobernador de Yucatán informó que se va a estudiar la maestría en Administración Pública a la Harvard Kennedy School “con la convicción de que esta experiencia me permitirá servir con mayor capacidad a México y a Yucatán”, ha escrito en las benditas redes… “Durante esta maestría pretendo mejorar mis conocimientos en áreas clave como inteligencia artificial, ciberseguridad, desigualdad, economía, negociación y relaciones internacionales…”, agregó. Bien por Vila, nos comentan, porque aquí la oposición va a tener un previsiblemente sufrido periodo de sesiones. Uf.

› Oficio y buen mensaje

Y fue el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien en un gesto de cortesía y oficio político, asistió ayer al informe de labores que presentó la ministra Lenia Batres. El abogado mixteco saludó cálidamente a Lenia, nos comentan, quien en previa alocución se fue con todo contra el actual Poder Judicial, al que denominó neoliberal, y del que formará parte hasta el próximo 31 de agosto. Luego, Lenia se quedará en el cargo, por como se diseñó la reforma judicial, hasta el 2039. Por cierto que la asistencia de Aguilar no fue la única acción de buen oficio, también lo fue su declaración a medios: “Vamos a trabajar intensamente para acercar la justicia a quienes han estado excluidos y desde luego también vamos a dar certeza jurídica a todos los mexicanos, a todos los que hacen inversión acá, a todos los que contribuyen para el bienestar de nuestro país”. Ahí el dato.

› Respuesta en BC

Nos piden no pasar por alto que, en Baja California, las autoridades ofrecieron una respuesta contundente ante la golpiza que sufrió el pasado martes el periodista Jorge Heras. Ese mismo día fueron ubicados y detenidos los agresores, entre ellos un elemento de la Policía Municipal de Mexicali. El hecho de que la fiscal estatal, Elena Andrade Ramírez, encabezara la conferencia de prensa de ayer, en la que se aportaron detalles de la rápida investigación y del operativo para capturar a los responsables, habla, nos dicen, de la importancia que se le dio al caso. Claro, falta saber el móvil de la agresión, o si hubo alguien que le encargó al oficial y al otro implicado golpear y amenazar al comunicador, pero seguro pronto se conocerá. El día de los hechos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila condenó el ataque en contra de Heras, el que calificó como “cobarde”, y prometió que no habría impunidad. Y en cuestión de horas, cumplió. Ahí el dato.

› Estados no cumplen

Nos recomiendan revisar con lupa el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del Inegi, cuyos resultados confirman que los gobiernos estatales no hacen lo que les corresponde en el combate a la delincuencia. Sólo dos entidades, Ciudad de México y Tabasco, rebasan el estándar mínimo recomendado por la ONU, de 1.8 efectivos por cada mil habitantes. La media nacional es de 1.0, lo que habla del mínimo esfuerzo del segundo nivel de Gobierno por fortalecer a sus corporaciones. Otro dato que refuerza esta idea es que, desde 2020, los elementos de la Guardia Nacional han aumentado año con año, mientras que en las policías estatales se observa un sube y baja, con un estancamiento en 2023. Para los analistas, la situación es clara: muchos gobernadores, al notar el crecimiento de la GN, han optado por no invertir en sus policías y dejarle toda la carga a la Federación. Ah, pero se ponen el sombrero, cuando se trata de presumir los logros.

› Venda y cabestrillo

Ya se verá en realidad qué fue lo que ocurrió a Emiliano González, integrante del equipo del senador Gerardo Fernández Noroña, que acabó en el piso al tratar de interponerse entre su jefe y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el momento más crítico del episodio violento que los dos últimos protagonizaron ayer en la vieja casona de Xicoténcatl. Emiliano es el hombre vestido con playera polo verde que graba muy de cerca lo ocurrido con una cámara colocada en un selfie stick. Y es que resulta que en la conferencia posterior en la que Fernández Noroña anunció que buscará el desafuero de Alito, González apareció con collarín e inmovilizada la mano derecha con una venda que hacía las veces de cabestrillo pero estaba sostenida del cuello presuntamente lastimado. Por lo pronto, nos comentan, un video muestra cómo después del suceso, Emilio se levantó tranquilamente, como si nada le hubiera pasado.

› Camisetas nuevas y trapos al sol

El que se cambió la camiseta tricolor por una fosfo fue el senador poblano Néstor Camarillo, quien anunció su incorporación a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. Tras 15 años en el PRI, dijo que, como el águila, necesitaba “renovar su plumaje” para volar más alto, ahora de color naranja. En MC lo recibieron con alegría. Pero en las filas tricolores ya le comenzaron a sacar sus trapitos al sol. Resulta que la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, reveló que el senador poblano tendrá que aclarar sus presuntos vínculos con el huachicol. La hidalguense dijo, en una entrevista radiofónica, que “es él quien tiene que dar una explicación y principalmente a sus electores… Sobre todo las verdaderas causas por las que se retira de nuestra bancada. Ayer me enteré que tiene carpetas por huachicol en Puebla”. Auch.