El Mundial 2026 y la sombra de la corrupción en México

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) enfrenta una creciente preocupación por posibles actos de corrupción y la eventual intervención del crimen organizado en el proceso que desarrollará México para albergar la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

Este tema, me confirman fuentes diplomáticas, se lo están tomando muy en serio diversos organismos internacionales, pues quieren evitar a toda costa que se presenten casos que pudieran eclipsar el Campeonato Mundial no solo por amaño de partidos y apuestas ilegales sino además por asignación y desarrollo de obras con participación, incluso, de delincuentes.

No es asunto menor pues la UNODC tiene como referencia un universo de 35 mil millones de dólares -unos 651 mil millones 92 millones de pesos- en apuestas legales alrededor del mundo; pero desde hoy la Oficina Contra las Drogas y el Delito prevé un crecimiento de los mercados de apuestas ilegales que pudieran superar a los legales.

Y el tema es tan importante que esta semana la UNODC reunió en CDMX a 65 representantes de Canadá, Estados Unidos y México, pertenecientes a instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, anticorrupción, del ámbito deportivo, educativas, del Poder Legislativo, organismos internacionales y personas expertas nacionales e internacionales.

El objetivo del encuentro a modo de taller -que contó con el apoyo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y del Comité Olímpico Internacional (COI)- fue “fortalecer (mediante la capacitación) los esfuerzos destinados a proteger la Copa Mundial de la corrupción y otros delitos”, detalló esta oficina de las Naciones Unidas.

En este taller, de acuerdo a lo que informó la propia UNODC, hicieron varias simulaciones para detectar casos de manipulación de competencias, responder ante un posible caso durante el torneo y a partir de ahí aplicar la legislación nacional e internacional vigente, mejorar la cooperación entre gobierno y organizadores.

La oficina de la ONU justifica esta acción con base en su Informe sobre Corrupción en el Deporte el cual señala que la manipulación de competencias y la corrupción son amenazas globales y que ambas han crecido junto a la globalización del deporte y que ello puede afectar la confianza de la población en las actividades deportivas y su impacto social.

Así pues, el tema es tan preocupante para la ONU que apenas el miércoles la UNODC presentó su nuevo informe “Salvaguardar el deporte de la Corrupción: Enfoque en los Países de las Américas y El Caribe” en el que advierte que en la región “esta amenaza es cada vez más sofisticada, sistemática y transnacional, además de que se ha detectado un aumento del papel de los grupos de la delincuencia organizada en la manipulación de competencias, las apuestas ilegales, entre otros delitos”.

Ronan O’Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de UNODC, advirtió:

“México, como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pronto tendrá los ojos del mundo puestos en sus estadios. Junto a esta oportunidad histórica para la unidad, el crecimiento económico y la fiesta, lamentablemente, también vendrán graves riesgos, entre estos, la manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada”.

Me hacen notar que desde el lanzamiento del Programa Global para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y los Delitos Económicos en 2018, UNODC ha trabajado con más de 130 países y ha capacitado a más de 10,000 personas funcionarias en todo el mundo a fin de ayudar a los gobiernos y a las organizaciones deportivas a desarrollar su resiliencia para legislar de manera eficaz, detectar la manipulación de manera temprana e investigar y enjuiciar a quienes explotan el deporte para obtener ganancias ilícitas.

Pero esto forma parte de algo más grande. En septiembre de 2023, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en colaboración con la ahora extinta Comisión Federal de Competencia Económica y la Oficina de Competencia de Canadá, lanzó una iniciativa conjunta para disuadir, detectar y perseguir penalmente los esquemas colusorios relacionados con la provisión de bienes y servicios en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Y es que se espera -detallan en un informe global- que la Copa Mundial 2026 genere un gran número de contratos comerciales de alto valor en una amplia gama de sectores, como la construcción, el entretenimiento y el turismo.

Bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la FIFA y el COI trabajan conjuntamente y tienen en la mira todo lo que se relacione con el Campeonato Mundial de Fútbol que se desarrollará en América del Norte…

RADAR

CUESTIONADO

Desde tierras jaliscienses nos comentan que el Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, está metido en un brete por falta de claridad en tono al título que ostenta como Doctor en Administración Pública. Hace un par de días senadores de la República cuestionaron su calidad ética por esta situación.

Resulta que alguien realizó una solicitud de transparencia a la auditoría estatal y resultó que don Jorge no tiene cédula profesional, o eso fue lo que le respondieron. El PAN en la Cámara Alta, a través del senador Mario Vazquez exigió la renuncia de este funcionario y cuestionó sus méritos académicos.

La Auditoría Superior de Jalisco subió de inmediato a sus redes sociales una foto de un título a nombre de Ortiz Ramírez, expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública con fecha del 9 de agosto de 2016, pero en una búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones no arrojó una cédula profesional.

“Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado. Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en auto adjudicarse un título académico que no le corresponde”, cuestionó el legislador panista y exigió su renuncia inmediata.

El tema apenas inicia y se calentará.