› Miradas sobre la BJ

Fuertes, nos comentan, las versiones que periodistas de medios deportivos especializados circularon ayer en el sentido de que la sanción impuesta por el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, al equipo América —que deberá jugar este sábado a puerta cerrada—, tendrían que ver con una supuesta solicitud de boletos no atendida y no tanto con que elementos de seguridad del club hubieran cometido una irregularidad en una vialidad alrededor del Estadio Azul afectando a vecinos. El panista, por lo pronto, ha calificado esas versiones de difamación y amenazó con proceder. Pero además decidió lanzarse con todo contra el equipo y las televisoras. Esto tras revelarse también que en las acciones de seguridad del partido de la liga femenil jugado la víspera hubo apego a lo que establece el programa de seguridad aprobado ¡por la propia alcaldía! Ya se verá cuál fue la realidad.

› Que de dónde amigo vengo

Hay quienes, pese a la estridencia provocada por el pleito entre los senadores del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no quitan el dedo del renglón respecto a propiedad que el segundo de ellos adquirió en Tepoztlán, y que hace recordar una famosa canción-parodia de Óscar Chávez. Muchos se preguntan cómo fue que el morenista adquirió un crédito como para comprar tal inmueble, si en la segunda mitad de los 90 encabezaba algo que se llamaba Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Si creó esa organización, es porque tenía una cartera vencida, que no podía o no quería pagar. Ninguna institución bancaria, dicen los que saben, le otorgaría un crédito a alguien con esos antecedentes. Y menos, para adquirir una vivienda asentada en tierras comunales, como es el caso. No estaría mal, nos dicen, que Noroña transparentara los términos del crédito con el que, asegura, compró la casa, si es que en realidad lo hay. Y también para ver qué banco fue el valiente. Uf.

› La nueva chiquillada

Nos hacen ver que, en lo que fue una jornada de definiciones en el Senado, se confirmó la condición del PRI como la nueva chiquillada, al quedarse sin representación en las vicepresidencias de la Mesa Directiva. Es la primera vez, en décadas, que el tricolor no tiene al menos una vicepresidencia en el Senado. La fuerza que le queda apenas le alcanzó para que una legisladora, Claudia Edith Anaya Mota, se colara a una de las secretarías. El PRI quedó superado por el PVEM y al mismo nivel de MC, que también alcanzó una secretaría. El desplome del otrora partidazo, nos comentan, es consecuencia del paso devastador del huracán Alito por el partido cuya sede está en Insurgentes. Hay quien cree que, ahora que los reflectores dejarán de ocuparse del pleito entre Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, se le pondrá más atención a la caída en picada que experimenta el PRI, mientras otras opciones políticas avanzan con paso firme. Atentos.

› Golpe certero en Guerrero

Y ya que hablamos de cooperación sin subordinación, resulta de gran relevancia la captura de Gabriel Pichardo Calixto, uno de los fugitivos más buscados en Estados Unidos. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el hombre fue localizado en el barrio de San José, municipio de Ometepec, Guerrero, gracias a labores de inteligencia por parte de las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad. Gabriel tiene en su contra una orden de extradición, debido a que está acusado de un feminicidio y de otros delitos de alto impacto cometidos en el vecino país del norte. Al dar seguimiento a las alertas internacionales, se pudo saber que el generador de violencia se movía en la zona en la que finalmente fue detenido mediante un operativo de fuerzas federales. Esta captura, nos dicen, es una muestra de que es posible obtener resultados mediante un esquema de colaboración, sin poner en juego la soberanía. Ahí el dato.

› Afilan tijera en San Lázaro

Nos cuentan que, Cristal Pelayo Rodríguez, directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ya empezó a recoger sus objetos personales de su oficina. Y es que, ahora que la Presidencia de la Mesa Directiva quedará en manos del PAN, se prevé la desaparición del área que encabeza Cristal, la cual suplantaba funciones de las comisiones legislativas relacionadas con la política exterior. En febrero de este año, la funcionaria formó parte de una comitiva que fue recibida por el papa Francisco, integrada también por los diputados del PRI, Marcela Guerra, y de Morena, Maribel Solache González y Pedro Haces. En muchas ocasiones, Pelayo Rodríguez llevaba la voz cantante en eventos internacionales de la Cámara de Diputados, al grado de que era ella y no algún diputado, quien hacía la presentación y pronunciaba el discurso central. Los días de esa oficina, nos aseguran, están contados. ¿Será?

› Calma chicha en Pantelhó

Desde Los Altos de Chiapas nos comentan que se vive una calma chicha en el municipio de Pantelhó, en donde el domingo se realizarán elecciones extraordinarias para elegir a los nuevos integrantes del Ayuntamiento. En este pequeño municipio mayoritariamente indígena, azotado durante años por la pobreza, la violencia política y la delincuencia organizada, no hay autoridades regulares desde el 2021. En los comicios de ese año resultó triunfador el candidato del PRD, Raquel Trujillo Morales, impulsado, según testimonios de la época, por el grupo delictivo dominante, conocido como Los Herrera. El perredista fue acusado de homicidio y terminó desaforado y consignado, por lo que el Congreso nombró un Concejo Municipal. El año pasado hubo dos intentos por realizar elecciones, pero ambos fracasaron, por diversos hechos de violencia. Lo deseable es que el domingo por fin se den las condiciones para que la gente pueda votar por sus autoridades. Ya se verá.