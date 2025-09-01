México acelera su liderazgo en economía circular con The Green Expo 2025

México reafirma su papel como líder regional en sostenibilidad y economía circular con la celebración de The Green Expo 2025, que tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en la CDMX.

En su 32 edición, este foro se consolida como el encuentro empresarial más relevante en América Latina en torno a la descarbonización industrial, el reciclaje, la gestión de residuos y las tecnologías limpias, con la participación de más de 400 expositores de diferentes sectores, organismos multilaterales y representantes gubernamentales. La sostenibilidad dejó de ser un compromiso ambiental para convertirse en un factor estratégico de competitividad, por lo que el foro busca impulsar alianzas que aceleren la transición hacia modelos de producción y consumo eficientes, al tiempo que fortalece el papel de México como referente en innovación sostenible.

La economía circular se perfila como un motor de desarrollo para la región con impactos en lo económico y lo social. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), su adopción plena podría generar hasta 4.8 millones de empleos hacia 2030, principalmente en actividades relacionadas con el reciclaje, la reparación y reutilización de materiales. Asimismo, si los sectores energético y de transporte logran la neutralidad de carbono, América Latina ahorraría más de 621 mil mdd anuales, lo que representaría beneficios en salud pública, productividad y bienestar social. Estos datos refuerzan la urgencia de integrar prácticas circulares en las cadenas de valor, con una visión de crecimiento económico, inclusión social y reducción de impactos ambientales.

México logró consolidarse como un referente en reciclaje en la región al recuperar más del 50 por ciento del PET grado alimenticio que produce, lo que lo coloca a la vanguardia en la implementación de procesos circulares del plástico. Cada vez más sectores adoptan prácticas de rediseño de productos para facilitar su reparación y reciclaje, además de promover la reutilización de materiales y la reducción de residuos. Como guía para esta transformación, la familia de normas ISO 59000, aunque aún no certificable, ofrece un marco internacional para medir y mejorar el desempeño circular de las empresas, mientras que el ecodiseño, respaldado por la ISO 14006, impulsa la creación de productos concebidos bajo criterios de ciclo de vida, minimizando el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades de innovación.

Las tecnologías energéticas también se posicionan como protagonistas de esta transición. El hidrógeno verde se proyecta como una pieza estratégica capaz de reducir hasta 10 millones de toneladas de CO2 anuales y generar alrededor de 3 millones de empleos verdes, con un potencial de desarrollo en regiones como Sonora y Oaxaca, donde las condiciones naturales favorecen la instalación de proyectos de gran escala. Paralelamente, la electromovilidad avanza con fuerza en el mercado mexicano: se estima que hacia finales de 2025 las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables experimenten un crecimiento de 290%, impulsadas por políticas públicas, incentivos fiscales y una infraestructura en expansión que ya contempla más de 47 mil puntos de recarga activos en el país. Estos avances se articulan con otros sectores como la siderurgia, la construcción, la petroquímica, el transporte, la industria automotriz y la de alimentos y bebidas, los cuales son responsables de un alto volumen de emisiones, pero representan áreas clave para detonar innovación, eficiencia y competitividad a través de prácticas sostenibles.

En suma, The Green Expo 2025 busca fomentar un ecosistema empresarial inclusivo donde las pequeñas y medianas empresas tengan un rol activo en la transición. A través de espacios de vinculación, financiamiento verde, tecnología y programas de capacitación, el evento permite que Pymes se integren en cadenas de valor sostenibles y adopten soluciones adaptadas a su escala y capacidad. Con ello, la transición hacia una economía verde deja de percibirse como un lujo de grandes corporativos para convertirse en una alternativa que detone productividad, innovación y oportunidades de negocio.

The Green Expo 2025 se posiciona como un catalizador de alianzas y un laboratorio de soluciones que transforma sectores industriales de alto impacto. Refuerza la visión de que la sostenibilidad no es un valor agregado, sino la base de un modelo de competitividad económica. México y América Latina se encuentran frente a una oportunidad para consolidar un crecimiento resiliente, inclusivo y limpio, donde la sostenibilidad se convierte en el motor para enfrentar los desafíos del presente y construir el futuro de la región.

En 2024, The Green Expo se consolidó como la plataforma más importante de la región en la materia, al reunir a cerca de 400 empresas de 20 países. Bajo el lema “Rediseñando el futuro, conectando con negocios verdes”, el evento impulsó soluciones para la descarbonización industrial, la gestión del agua y la transición energética, integrando a la academia, la industria y el gobierno en torno a los principales retos ambientales. Se presentaron innovaciones en agua potable, tratamiento de residuales y desalación, además de otorgar los Aquatech Innovation Awards a propuestas destacadas en el sector, mientras que Intersolar Mexico celebró su 5.a edición integrando la exhibición ees, dedicada al almacenamiento de energía y la electromovilidad.

Reforzó su propio compromiso ambiental con el programa Faster Forward, que incluyó la reutilización de stands fabricados en un 80 por ciento con materiales reciclables y la reducción de 87 por ciento de emisiones de CO2 en su producción, así como alfombras ecológicas y el premio Better Stand para reconocer a los expositores con prácticas más sostenibles. Esta edición no sólo destacó por la magnitud de su convocatoria, sino también por su papel como catalizador de innovación, alianzas estratégicas y soluciones concretas para sectores industriales clave, posicionando al país en la vanguardia de la transición hacia una economía verde en la región. Vimos a corporativos globales como Endress-Hauser, Veolia, Danfoss, Solis y Schneider Electric, que presentaron soluciones en agua, energía y reciclaje. En el sector público participaron organismos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible.