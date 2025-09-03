Kavak amplía su exitoso programa de inclusión laboral

Kavak, que tiene a Saúl Crespo Laborem como Corporate Affairs & Chief of Staff de Kavak, ha dado inicio a la tercera fase de Talentos Únicos, un programa diseñado para integrar a personas adultas mayores a su plantilla laboral en México. En esta nueva etapa, la compañía estableció como meta la contratación de 100 personas bajo un modelo que busca equilibrar eficiencia operativa y responsabilidad social, respondiendo a la necesidad de abrir espacios formales para un segmento con experiencia y disposición para seguir aportando al mercado laboral. El anuncio se realizó después de la participación de la empresa en el evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México el 30 de agosto, en el marco del Día de las Personas Mayores, donde instaló un módulo de reclutamiento al que acudieron decenas de interesados para postularse a las vacantes.

En las fases anteriores, este programa demostró un alcance nacional al recibir solicitudes provenientes de 29 estados del país, con un promedio de edad de 63 años entre los aspirantes y más de la mitad con estudios de nivel superior. Estas cifras muestran el interés de un grupo etario que tradicionalmente enfrenta mayores dificultades de reinserción laboral, pero que cuenta con experiencia profesional acumulada y disposición para asumir funciones en sectores en transformación. Además de los indicadores cuantitativos, el proyecto ha generado resultados visibles dentro de la operación de la compañía, al favorecer la retención de talento, mejorar la atención a clientes y contribuir a una cultura organizacional más sólida.

Historias como la de Rosario, de 62 años, ilustran el impacto del programa en la vida profesional y personal de los participantes. Tras haber quedado fuera del mercado laboral, encontró en Kavak la posibilidad de reincorporarse a un equipo en el que su experiencia se valoró más allá de tareas menores, al integrarse a procesos centrales de la compraventa de vehículos. Casos como el suyo reflejan cómo la inclusión de adultos mayores no solo responde a una estrategia social, sino que también produce beneficios operativos concretos y mejora la percepción de la empresa en su entorno.

La tercera fase de Talentos Únicos introduce además un nuevo componente de formación: un curso introductorio de inteligencia artificial diseñado específicamente para adultos mayores. Este elemento busca acercar a los participantes a herramientas digitales que amplíen sus competencias, en línea con la tendencia de incorporar nuevas tecnologías al mundo laboral. Con esta medida, Kavak busca no solo fortalecer la adaptación de sus colaboradores a un entorno cada vez más tecnológico, sino también diversificar las habilidades dentro de su equipo de trabajo.

El plan está dirigido a personas mayores de 60 años que busquen integrarse en áreas operativas y comerciales en distintas sedes de la compañía en el país. Los interesados cuentan con varias vías de postulación, como acudir directamente a sucursales, enviar su currículum al correo habilitado para el programa o acercarse a módulos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) con la documentación correspondiente. De esta manera, la iniciativa no solo amplía las oportunidades de empleo para un sector con pocas opciones, sino que también abre una ruta para repensar los modelos de gestión de talento en la industria, mostrando que la inclusión de perfiles diversos puede convertirse en una ventaja competitiva y en un factor de sostenibilidad a largo plazo para las empresas.

Foro Telcel. México Siglo XXI #MSXXI, el foro anual de Fundación Telmex Telcel que reúne a sus becarios en el Auditorio Nacional, se ha consolidado como un espacio estratégico para vincular a jóvenes de alto desempeño con líderes de alcance global. En su edición de este año, el encuentro contará con la participación de referentes en sectores como negocios, innovación, derechos humanos, salud, deporte y entretenimiento, entre ellos Carlos Slim Domit, la Reina Rania Al Abdullah de Jordania, Joy Buolamwini, Rigoberta Menchú, Marian Rojas Estapé, Kevin Costner, Serena Williams y Arturo Elías Ayub. Más allá de las conferencias, el evento representa un vehículo de inversión social orientado a fortalecer capital humano, estimular la transferencia de conocimiento y fomentar la creación de redes que impulsen la competitividad del país a través de las nuevas generaciones.

Voz en off. La industria automotriz de vehículos pesados en México mostró su rostro más verde con la Jornada de Reforestación ANPACT 2025 en el Parque de la Ciencia en la Sierra Morelos, donde 86 voluntarios plantaron 600 pinos nativos y limpiaron senderos en un área vital para la recarga de acuíferos y la captura de carbono. Con la participación de marcas como Daimler, Dina, Freightliner, Hino, Kenworth, Scania, Volkswagen y Volvo, entre otras, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones refuerza un compromiso que trasciende los discursos: en los últimos años ha logrado la siembra de más de 2,000 árboles con índices de sobrevivencia superiores al 90%, en línea con su estrategia ESG y con la visión que tendrá su Expo Transporte 2025 en Guadalajara…