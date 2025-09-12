El desprestigio de la frase “con todo el peso de la ley”

La frase “con todo el peso de la ley”, es potente, mediática, con un sonido poderoso, que tiene varias capas su significado. En un sentido directo quiere decir que se investigará profundamente y se sancionará utilizando todas las herramientas de las leyes, de la forma más severa y estricta en el marco jurídico.

Por otro lado, también significa que no habrá indulgencias, condescendencias o atenuantes injustificados. Que se buscarán a los culpables para que enfrenten las consecuencias máximas previstas para ese delito, y se aplicarán todas las formas de responsabilidad, tanto penal, civil, administrativa, fiscal y moral, además del castigo por el daño económico causado y, en su caso, la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios.

La aplicación de la ley significa instaurar el orden público, así como recuperar el equilibrio en la sociedad, mediante el establecimiento de las sanciones al responsable, para que le rinda cuentas a la sociedad; es la promesa constante de que el sistema judicial actuará en consecuencia.

El señalamiento del “peso” de la ley es una metáfora que señala severidad, rigor, contundencia; la fuerza del Estado para la aplicación de la ley. Significa que no será una sanción simbólica y que no habrá excusas en su aplicación; que no importará quien sea la persona responsable, ni su poder político, económico o social para que se aplique la ley sin contemplaciones de ningún tipo.

La frase “con todo el peso de la ley” contiene una promesa de justicia, que brinda confianza a las víctimas y a la sociedad, y que quien la pronuncia usará todo su poder para que se aplique la ley sin miramientos, de esta forma se trata de garantizar la impartición de justicia irrestrictamente.

No obstante, todo lo que significa la frase, en muchas ocasiones escuchamos hablar a los políticos o autoridades judiciales que afirman que aplicarán “todo el peso de la ley”, y nos parece una frase hueca, y que en realidad no pasará nada o casi nada. La frase se encuentra tan desgastada por el uso fácil de ella y sus escasos resultados, que pareciera que la ley ya no pesa o pesa muy poco.

Así tenemos varios casos trascendentes en donde se ha señalado que se aplicará todo el peso de la ley y no ha pasado nada; por ejemplo: La usó Carlos Salinas de Gortari en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, y la conclusión fue que los asesinos se confundieron de persona. El presidente Zedillo la usó en el caso Aguas Blancas y nunca se castigó a los verdaderos responsables.

Otro caso fue en la llamada Estafa Maestra, en donde el Fiscal señaló que se investigaría y se aplicaría todo el peso de la ley, de la cual sólo se ha detenido a algunos de los responsables, sin llegar a los más altos directivos, y sin obtener la restitución del daño patrimonial.

En el reciente caso de la detención de algunos miembros de la Marina por el asunto del llamado “huachicol fiscal”, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “habrá cero impunidad”, la frase suena parecida a la frase “todo el peso de la ley”, con ella la Presidenta asume una responsabilidad para hacer cumplir su promesa, y para que no pierda valor tendrá que hacer cumplir su palabra, lo cual parece muy difícil, y esperemos que la cumpla por el bien de la justicia y del país.