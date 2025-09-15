Por fin, cayó Bermúdez en Paraguay  

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Prófugo desde hace ocho meses, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación en el sexenio lopezobradorista y actual líder de Morena en el Senado, y en el del interino Carlos Merino, hoy director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Gobierno federal, fue localizado y detenido el viernes en Paraguay, de donde será extraditado a México.

En la primera audiencia ante el juez penal de ese país, Osmar Legal, rechazó presentarse voluntariamente al procedimiento de extradición abreviada. Por lo que, mientras se lleva a cabo el trámite ordinario, que podrá tardar un par de meses, se le dictó prisión preventiva; en tanto, la justicia de México presenta pruebas de la acusación que se le hace de asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés, presunto líder del grupo criminal “La Barredora” y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

EL líder de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, quien reiteradamente respondió no haber sido citado por el caso de su extitular de Seguridad Pública se dijo dispuesto a hacerlo una vez que Bermúdez Requena sea extraditado, igual que seguramente tendrá que hacerlo el titular de ASA, que cubrió el interinato que lo mantuvo en ese cargo, cuando aquél fue designado por el entonces presidente López Obrador como secretario de Gobernación e incluido en el grupo de candidatos presidenciales motejado como corcholatas por el propio mandatario.

A pesar de que la Presidenta Sheinbaum anticipara que no invitaría a la ceremonia del homenaje a los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec, el sábado, ni a la de “el Grito” de esta noche en Palacio Nacional, sino sólo al desfile militar, mañana, cambió de opinión y asistieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la del Senado, Laura Itzel Castillo, y el de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz.

CUANDO todos los asistentes fueron presentados y aplaudidos, en el caso de la panista López Rabadán, el presidente del máximo tribunal de justicia no lo hizo.

SUMAN decenas los municipios en varias entidades en los que las autoridades prefirieron cancelar las ceremonias del Grito esta noche por temor a que se suscite violencia. En Michoacán, un grupo de encapuchados armados de plano difundió un video en el que recomienda que se suspenda.

AHORA, a esperar que extraditen a Bemúdez, no pierda la memoria, se “fugue” o repitan casos como los de marinos por el caso de huachicol fiscal.