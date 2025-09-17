Crece el Empleo Informal en el país

En el segundo trimestre de 2025, el número de personas en el empleo informal fue de 32.6 millones, un incremento de 398 mil personas respecto al mismo lapso del año anterior, ubicándola tasa de informalidad laboral en 54.8 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de trabajadores en la informalidad, 17.2 millones forman parte del sector informal puro, es decir, trabajan en unidades económicas no registradas, como pequeños negocios o micronegocios familiares que no pagan impuestos ni ofrecen seguridad social. Este número aumentó en 549 mil personas con respecto al segundo trimestre de 2024.

La informalidad también incluye el trabajo doméstico sin contrato, labores agropecuarias sin acceso a seguridad social y empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones. Por ejemplo, una mujer que cuida casas sin estar registrada oficialmente entra dentro de estas cifras.

La semana pasada la Presidenta Claudia Sheinbaum con bombo y platillo anunció una gira por todo el país para exhibir los supuestos logros de la llamada Cuarta Transformación, pero en ese recorrido ha encontrado apoyos y criticas a los gobiernos visitados y hasta se piensa ue pueda haber mano negra, pues en todas partes los mandatarios locales reciben rechifglas.

Sucesos de los últimos días parecen diseñados para destacar sus negativos. Por ejemplo, en un simple bache se puede revertir en una crítica a su labor como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, posición desde la que saltó a Palacio Nacional. El bache -“promontorio” o coladera a desnivel- que se hizo famoso es el que hizo caer a un atleta minusválido durante el reciente maratón de la capital del país, en la que oficialmente participaron 30 mil personas. Y pasando algunos días hubo denuncias de todos lados pues en el numero de hoyos y socavones son un grave problema.

Queda la sospecha acerca de incumplimientos de la anterior administración en aras de la pregonada austeridad, como quedó en evidencia con los “ahorros” en el mantenimiento del Metro, en donde la situación extrema fue el desplome de un tramo de la Línea 12, accidente en el cual murieron casi treinta personas. La actual administración capitalina, encabezada por Clara Brugada, ha destacado su esfuerzo por mejorar ese vital transporte colectivo, en el que por cierto menudean las suspensiones y retrasos. Pero nadie puede negar que las calles están despedazadas, anuncian un trabajo, pero este no se realiza.

También estuvo en la ciudad de Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del gobernador Alejandro Armenta, y presentó su informe de actividades ante más de 35 mil poblanas y poblanos coo parte de su gira nacional de rendición de cuentas, donde destacó que siempre trabajará por el bienestar del pueblo bajo los principios de no mentir, no traicionar.

Para el ex secretario de Seguridad de Tabasco y creador y del cártel de La Barredora, el Comandante H, Bermúdez Requena es vital que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador mantenga toda su influencia y poder político porque sólo así podrá ayudarle a disminuir el impacto de su caída.

Quizá los de segundo o tercer nivel en la cúpula de La Barredora ya detenidos, como Ulises Pinto Madera, El Mamado, segundo del ex secretario de Seguridad de Tabasco, entren al programa de “testigos protegidos” de la Fiscalía de Alejandro Gertz, pero no hay que ser muy optimistas sobre lo que revele del entramado de su cártel, porque no hay que olvidar que el fiscal Alejandro Gertz está alineado a la 4T y ha demostrado ser un férreo cancerbero que nunca se prestará a que ningún proceso judicial roce o toque a su bien-amado benefactor López Obrador.

Pero estas ideas sobre su dura circunstancia de detenido en Paraguay, Hernán Bermúdez Requena estará consciente de todo lo anterior. No quiso regresar al país voluntariamente por eso, se negó a que fuera extraditado en forma inmediara, tal vez buscando que en ese tiempo sus socios logren alguna ayuda para que su condena sea benigna.

