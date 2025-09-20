Abusos de parte de senadores de Morena

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las “causalidades’’, en el Senado de la República la mayoría, Morena, PT, Verde, estuvieron a favor de quitar al PRI la presidencia de la Comisión de Marina, que encabezaba uno de sus críticos, Alejandro Moreno.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la decisión se tomó a partir de que, con la salida del senador poblano Néstor Camarillo para sumarse al Movimiento Ciudadano “se cambia la proporcionalidad’’ de las bancadas.

Desde el poder, ya sea de los dirigentes de Morena o de funcionarios público, se intenta proteger a todo aquel que esté denunciado por una fechoría o por su responsabilidad en asuntos públicos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Crónica del fin del PRI

Hace una contención todos los días de todos los problemas que le está generando inclusive Morena, o sea, está el tema de la Barredora, está el tema de huachicol fiscal, está el tema de los hijos del expresidente, está el tema de toda la institucionalización del robo de huachicol que se hizo desde Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador creando el cártel de Tabasco y el cártel de Palacio Nacional de AMLO.

Todos los días sale a justificar, lo digo con todo respeto, pero sale a justificar lo que seguramente ella no quisiera tener en su agenda y bueno, ahí es una acusación grave por parte del gobierno de Estados Unidos. Le corresponde a la diputada dar las aclaraciones correspondientes, nos comenta Manuel Añorve.

+++

De nueva cuenta quieren culpar a los medios informativos de haber inventado el asunto de los amparos en un jusgado de Zacatecas en donde se menciona a dos hijos del expresidente tabasqueño.

Ni montaron nio inventaron este asunto o campaña alguna, pues quien informó de los amparos tramitados fue el propio juzgado en que se solicitó ese recurso. Difundir, informar sobre estos asuntos es justamente la función de los medios.

Lo demás -hablan del hampa del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico… los deudos del extinto sistema de corrupción institucional… esta nueva mentira… se trata, una vez más, de un montaje…- son, entre frases hechas, una argucia a la que acudió sistemáticamente AMLO en sus mañaneras para imputar cargos sin dar nombres y sembrar dudas y discordias hacia sus opositores.

Queda la duda de si la petición de estos amparos sí fue hecha por personeros de los López Beltrán como una estrategia jurídica de su defensa para saber si la Fiscalía General de la República tiene o no proceso judicial alguno en su contra, y a la vez para acusar a los medios justamente de señalarlos como parte del tráfico de huachicol operado desde los altos cargos de la Marina.

+++

37 diputados priistas, encabezados por su coordinador, Rubén Moreira, como secretaria general del partido, expresaron su solidaridad a Alejandro Moreno Alito y Carolina Viggiano como secretaria del Partido, y señalaron que fue un acto alevoso del partido oficial, el haber quitado la presidencia de la Comisión de Marina en el senado.

Desde luego que Adán Augusto López no está nada conforme con las declaraciones en su contra de narco-senador que, anteayer le volvió a recetar el líder priista.

No podemos tener narco-senadores en el Senado, porque ponen en riesgo, incluso a los legisladores, le atizó el priista a Adán.

Adelantó que ahora van a trabajar con la solicitud con los fiscales de los Estados Unidos y denunciar a este narco-senador, obviamente porque en México no pasará nada en las denuncias en la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero.

Tal vez lo que más les volvió a doler, incluso en Palacio Nacional, es que ahora Alito anunció que recorrerá parte del mundo para hacer esas denuncias y que se enteren que está pasando con el gobierno de México, que ha desatado una persecución política contra quienes piensan diferente. Hay tiro de alto nivel.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx