El país confronta graves tropiezos de Salud

Ubaldo Díaz

Ivideliza Reyes Hernández expresó que existe una brecha “entre la promesa del oficialismo y la realidad que se vive todos los días”, pues en materia de salud el modelo “es un fracaso”, ya que se sigue sin garantizar el acceso a medicamentos y servicios dignos, porque el gobierno desmontó las instituciones de abasto “y condenó a millones de pacientes a la incertidumbre”.

Por el PRI, el senador Ángel García Yáñez, dijo que “ya basta” de que el oficialismo mienta y repita que sacaron a 13 millones de personas de la pobreza, cuando en realidad condenaron a 130 millones de mexicanos a una crisis económica por el endeudamiento irresponsable”.

Advirtió que los programas con los que se entrega dinero en efectivo no generan desarrollo ni crecimiento.

El Pleno del Senado exhortó a las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México a continuar y reforzar las acciones contra el crimen organizado y, en general, contra toda la delincuencia en la ciudad, a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Además, se indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el registro de que en enero de este año en la Ciudad de México se cometieron un total de 55 homicidios dolosos.

Y la Fiscalía General de Justicia informó que durante ese mismo mes se iniciaron 54 carpetas de investigación por ese mismo delito, lo que hace imperante reforzar las acciones en materia de seguridad.

El priista Alejandro Moreno Cárdenas, denunció la existencia de una amplia red de corrupción y complicidad entre el gobierno de Morena y el crimen organizado. Afirmó que esa colusión ha convertido a México en un “narcoestado conocido a nivel mundial”.

“Nos arrebataron la Comisión de Marina porque íbamos a citar y exigir cuentas a funcionarios de la Secretaría de Marina sobre su colusión con redes criminales. Prefirieron designar a un legislador bajo investigación internacional, con contratos y vínculos documentados con cárteles de la droga”, afirmó.

El legislador señaló directamente al coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, a quien calificó como “narcosenador” por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, recordó que, a propuesta de la mayoría oficialista, se impuso a un senador señalado por la DEA como presidente de la Comisión de Marina, lo que desplazó al PRI de ese órgano legislativo.

Moreno Cárdenas aseguró que toda la información presentada es pública y está corroborada. Además, informó que el PRI ya interpuso denuncias formales con datos y pruebas ante instancias de los Estados Unidos, entre ellas la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, con los acuses de recibo respectivos. Por lo mismo, expresó que acudirá ante los organismos internacionales a denunciar a esos funcionarios narcos.

“El narco-gobierno de Morena ha protegido, financiado y encubierto a organizaciones criminales nacionales e internacionales, ya declaradas como terroristas. Eso nos ha costado miles de muertos, miles de desaparecidos y un país sumido en la zozobra. México no puede permitir esta narcodictadura”, aseveró.

Aliados de Morena, como diputados del PT, han dañado la relación diplomática con Estados Unidos al lanzar ataques contra su presidente, lo que, dijo, “evidencia la falta de capacidad y seriedad del gobierno mexicano”.

la oposición en San Lázaro, PRI, PAN y puede que MC, dirigirán duras baterías al responsable de las finanzas públicas, y es que se trata de un Presupuesto para el 2026, que en nombre de la austeridad, su objetivo es sacar dinero de hasta “debajo de las piedras” para cubrir los programas sociales que, como es bien sabido, están destinados a comprar el voto.

Por eso, cualquier mención que le hacen a Sheinbaum Pardo en su “mañanera del pueblo” respecto a las posibles alianzas que pudieran darse precisamente en la oposición de cara a los comicios del 2027, le resultan por demás incómodas; hace intentos infructuosos por burlarse porque lo que menos podría soportar es que los recursos que destina a la compra del voto no dieran los resultados que ella y el partido Morena esperan.

El PAN denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por los delitos de delincuencia organizada, contrabando, huachicol fiscal, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y el diputado albiazul Marcelo Torres Cofiño entregó una copia de la denuncia a la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez.

