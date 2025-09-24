Salud: Buenos para reclamar, malos para pagar

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Como aquí le notifiqué la semana pasada, el subsecretario del desabasto médico, Eduardo Clark —enojadito con “el show de los medios”—, elevó el tono de su berrinche contra proveedores de medicamentos e insumos de la salud y lo llevó a la mañanera.

Y es que el lunes pasado venció el plazo para que México llegara cuando menos a Canadá si es que no pudo llegar a Dinamarca: cuando menos 8 proveedores tenían que comprometer programas de entregas al IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch.

Y como no lo pudieron hacer, Clark quiso exhibir a 32 empresas por “incumplimiento”…, pero para o quedar mal en Palacio Nacional, aseguró que el suministro ya es de 95% en el sistema público de salud.

Entonces, ¿hay o no incumplimiento? Pero bueno, el joven subsecretario del desabasto no supo que de esas 32 empresas en picota, sólo 3 son laboratorios adscritos a la Canifarma, que dirige Rafael Gual. Las otras 29 quién sabe qué sean —papelerías, casas de empeño, ferreterías o beauty centers— pues son de nueva creación y que fueron contratadas por el propio subse a través de Birmex que lleva Carlos Ulloa.

Bueno, lo que se evitó hablar (como lo hace constantemente) es de la fecha que el gobierno pagará unos 14 mil millones de pesos que el IMSS-Bienestar adeuda desde el sexenio pasado.

Bursamétrica mejora calificación. Buenas nuevas para Bursamétrica Casa de Bolsa, luego de que calificadora Moody’s elevó su calificación de emisor en moneda local a largo plazo debido a que su perspectiva se mantuvo positiva, y de paso afirmó su calificación de emisor en moneda local de corto plazo.

Esta mejora es consecuencia del cambio de estrategia corporativa de Bursamétrica que dirige Manuel Mollevi; al robustecimiento de su posición financiera en los últimos 12 meses, además del fortalecimiento en el capital contable el cual llegó a 247 millones de pesos al cierre de junio 2025. Una notable diferencia respecto a los 151 millones de pesos en el mismo mes de 2024.

De acuerdo con Moody’s, el incremento en el capital es resultado de la conversión de obligaciones subordinadas a capital, así como de una aportación adicional a futuros aumentos de capital, realizados durante el segundo trimestre de 2025.

Casa de los Famosos consolida audiencia interactiva. En la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos, se pudo apreciar la consolidación de dicha producción de TelevisaUnivision como la de mayor audiencia dominical en televisión abierta y con fuerte arraigo en redes sociales. Las mediciones cruzadas de rating mostraron que esa emisión tuvo 15.4 millones de personas en audiencia, y no menos relevante, con 17.3 millones de votos. Así van ya ocho domingos de liderato para la compañía que codirigen Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.