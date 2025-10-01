Los Cambios a la Reforma a la Ley de Amparo no gusta a los Abogados

La Junta de Coordinación Política, que encabeza Adán Augusto López Hernández, adelantó que mañana se votará el dictamen sobre la reforma a la Ley de Amparo, “en comisiones, en el transcurso de la mañana, y seguramente tendremos una sesión en la tarde-noche para aprobarla”.

Integrantes de las comisiones, sobre todo los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez “están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, de acuerdo a lo que seguramente surja en las audiencias. Muchos abogados reconocidos aseguran que están aprobando un mamotreto que va a dejar a la indefención a la gente sin recursos económicos.

Y el tabasqueño López Hernández asegura que tiene la conciencia tranquila, pero no muestra los documentos en donde pruebe que pago los impuestos en forma correctos y que nol cayo en conflictos de interés, pues siempre estuvo en puestos públicos, nunca dejo la notaria de la que sigue obteniendo dinero.

Y Además dice que no dejará sus funciones como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, a pesar de la molestia que algunos senadores cuestionan por el desaguizado que ha creado en la Cámara Alta.

Números fueron, números vinieron y el extitular de Gobernación no logró convencer a muchos, -más bien a nadie-, pero no por eso soslayó explicar que su principal fuente de ingresos por actividad empresarial, es producto de las asesorías legales que brinda, de seguro a gente muy desesperada. De hecho, las da como persona física porque es muy amable y compasivo. Poco le importa que haya conflicto de interes pues era político, funcionario federal, aspirante presidencial y otras cosas.

Respecto a las acusaciones de los millones de pesos no declarados, López Hernández se contradice, con eso de que el “bombardeo” que le traen es bastante arduo, a veces dice que sí, otras que no, que este mega escándalo se deba a un muy mencionado “fuego amigo”.

+++

En México nunca había sido necesario aclarar la procedencia de las fortunas que detentan los políticos, hasta que en un debate en la Cámara de Diputados fue indispensable ponerla de manifiesto.

Manuel Marcué Pardiñas era un veterano político de izquierda en 1988 cuando fue electo diputado federal y suscitó un fuerte debate que derivó en la fortuna del combativo agrónomo, quien explicó que provenía de haberse casado con una mujer rica, con amplia herencia, por lo que provocó sonoras carcajadas, acompañadas del grito de “padrote”.

Luego surgió el caso de la profesora Elba Esther Gordillo, poderosa lideresa del magisterio quien justificó su fortuna, asegurando que era herencia de su abuelo, de la que desconocían los pobladores de su natal Comitán, Chiapas.

En México, las fortunas de procedencia familiar son aceptadas, sin necesidad de corroborarlas. A los políticos, se les cree siempre, hasta que estallan los escándalos y entonces se vuelve difícil la comprobación.

Muchos políticos se encuentran hoy recluidos por los abusos cometidos en el ejercicio del poder y al comprobarse (entre otros temas) las inmensas fortunas de las que se hicieron poseedores.

+++

Nos dicen que en 2020 desde la alcaldía Iztapalapa salió una promesa: se realizarían obras de drenaje y estudios para evitar inundaciones en la zona... Cinco años después, tras las lluvias de este fin de semana, dicha alcaldía resultó la más afectada debido a que el sistema de alcantarillado está colapsado y resulta insuficiente para brindar un buen servicio a los vecinos que registraron pérdidas de sus viviendas y negocios.

+++

Nos dicen que en 2020 desde la alcaldía Iztapalapa salió una promesa: se realizarían obras de drenaje y estudios para evitar inundaciones en la zona... Cinco años después, tras las lluvias de este fin de semana, dicha alcaldía resultó la más afectada debido a que el sistema de alcantarillado está colapsado y resulta insuficiente para brindar un buen servicio a los vecinos que registraron pérdidas de sus viviendas y negocios.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx