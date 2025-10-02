La violencia alcanzó a Polanco

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En una de las zonas de la Ciudad de México que era de las más seguras, donde se concentra el turismo que llega y que había estado muy cuidada, se están sucediendo una serie de secuestros y asesinatos.

Ahora mataron a Miguel de la Mora, un famoso estilista conocido como Micky Hair, quien tenía su propio salón de belleza y era muy conocido en la comunidad artística.

Fue asesinado a plena luz del día en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas de más alta plusvalía en la Ciudad de México.

De acuerdo con testigos, dos sujetos en motocicleta dispararon al menos cinco veces, principalmente al rostro y cuello, y huyeron rumbo al Estado de México.

Están en curso las investigaciones para saber qué pasó con Micky. Podría ser desde una extorsión producto de cobro de piso por tener el local. Se sabe que había demandado a una persona por fraude, o hasta por tener amistades peligrosas.

Este asesinato ocurre en medio de una polémica debido a que en su bolsa fue encontrado su celular de alta gama, dólares y un recibo sobre una transferencia bancaria realizada por la víctima, cuatro días antes. Era por un monto de poco más de 1.7 millones de pesos, el cual iba dirigido a una cuenta de la razón social THE LANDMARK II S. DE R.L. de C.V., una empresa de desarrollos inmobiliarios asociada a una plaza comercial y departamentos de lujo en la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco.

El estilista había interpuesto una denuncia en contra de un sujeto de nombre Eduardo “N”, quien supuestamente lo había amenazado.

A todo ello se suma que Micky Hair tenía fuertes lazos con distintas personalidades debido a su trabajo como estilista, entre ellos, gente del mundo del espectáculo y de las redes sociales, como la creadora de contenido Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán.

La influencer era una amiga cercana del estilista. Ambos publicaron en redes sociales sus vacaciones juntos en Punta Mita, Nayarit, realizadas a mediados de septiembre. En redes sociales, el estilista presumió el lujoso viaje en el que disfrutó de yates lujosos, jacuzzi y atardeceres junto al mar. Y antes, ambos estuvieron en Japón.

Tras el asesinato, Diana Esparragoza lamentó la muerte de su amigo. En sus redes sociales indicó: “Siempre te recordaré con admiración por ser una persona tan talentosa, dedicada, trabajadora y auténtica, siempre estarás en mi corazón”.

Esparragoza cerró con un mensaje en el que pidió respeto y cambió su foto de perfil por una imagen de fondo negro como señal de luto.

VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

El estilista Micky Hair fue asesinado el pasado 29 de septiembre en la zona de Polanco. ı Foto: Especial

Ella cuenta con más de 233 mil seguidores. En el pasado sostuvo una relación con el cantante de música regional Peso Pluma. Incluso en octubre de 2024, fueron vistos paseando por las calles de París.

Peso Pluma fue uno de los cantantes relacionados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa en enero pasado. Fue a través de volantes que fueron arrojados desde una avioneta en colonias del sur de Culiacán. En el mismo panfleto se incluyó también al influencer Marcos Eduardo Castro Cárdenas, Markitos Toys.

Varias canciones de Peso Pluma hacen alusión o describen directamente actividades de la mencionada facción del cártel, por ejemplo, “Igualito a mi apá”, “El Azul”, “El Gavilán” y “Siempre pendientes”.

Hace dos semanas fueron retenidos después de salir de un gimnasio, cerca del salón de belleza de Miguel, dos cantantes colombianos, Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown: desaparecieron en la Ciudad de México. Dos días antes habían tenido una presentación en la discoteca Electro Lab, en la misma CDMX.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que fueron encontrados sin vida. Sus cuerpos estaban en Cocotitlán, en la entidad mexiquense. La Fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación por homicidio. Todavía no hay información confirmada, pero autoridades dicen que podría tratarse de un ataque del grupo criminal La Familia Michoacana, y que estos homicidios fueron un mensaje de este grupo criminal.

Según los más recientes avances de la investigación, integrantes de los grupos criminales La Unión Tepito y La Familia Michoacana habrían participado en el doble homicidio.

Las autoridades descartaron la hipótesis del secuestro inicial y señalaron que los artistas se trasladaron voluntariamente hacia el Estado de México tras salir de Polanco.

Paralelamente, se conocieron conversaciones en WhatsApp de Regio Clown, en los que se menciona que estaba por verse con una persona apodada El Comandante, a quien también le dicen Cristofer, así como con otra persona llamada Mariano, para tratar un “negocio”; aunque él “no confiaba en nadie”, creían necesario hacer ese encuentro.

Si bien las cifras más recientes de crímenes en la Ciudad de México apuntan a una tendencia a la baja en delitos graves, como homicidios y otros ilícitos de alto impacto, la percepción con asesinatos como el del estilista no siempre coinciden con los datos: muchas personas sienten que la violencia ha aumentado, independientemente de lo que digan las estadísticas.

Lo cierto es que este tipo de homicidios de alto impacto afectan seriamente la imagen de la ciudad, y más en una de las zonas que más ingresos generan para la capital del país.

Lo cierto es que sí hay extorsiones y sí hay narcomenudeo en esa zona. Las autoridades están trabajando para esclarecer estos asesinatos y para mantener la seguridad en la Ciudad de México, que con la situación tan grave que se vive en gran parte del país, hoy es de las entidades más seguras.

Por eso es importante dar con los responsables del asesinato de Miguel y de los cantantes, para brindar certeza de lo que está sucediendo en esa zona de tanta plusvalía en la Ciudad de México.