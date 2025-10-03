La moringa

Es como le apodan al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, porque según nos dicen tiene demasiadas propiedades.

Dice la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que el senador y destructor del PRI adquirió un gran número de predios a precio de burla, y que además cuenta con casas, departamentos y edificios, motivo por el cual ya le andan expropiando algunos que tenía a nombre de otras personas. Como muestra de su desesperación se molestó con la periodista Azucena Uresti sólo por leer textualmente en su programa de radio una nota periodística del tema. A ver si no lo dejan como la cizaña, que se parece al trigo, pero no tiene propiedad alguna.

Se fajó Rosa Icela

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dejó con la boca abierta, con los ojos cuadrados y con la sangre fría a más de un legislador, y es que durante su comparecencia en la Cámara alta se dejó caer con las palabras que dio durante su intervención: “…no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos: cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate…”.

Habrá quien diga que no llevaba dedicatoria, pero entre los mismos legisladores, el comentario generalizado fue que sí.

Muchas pérdidas

Fue lo que tuvo el cómico de la televisión Carlos Pozos o Lord Molecula (?). No sólo perdió una vez más la dignidad, sino que también unos cuantos de miles de pesos en gastos de traslado, comidas y hospedaje. Resulta que al personaje que integró la barra cómica de las mañaneras en el sexenio pasado, se le ocurrió la brillante idea de ir hasta La Chingada, el rancho en el que supuestamente vive el expresidente AMLO, y esto para entregarle una copia de su tesis. Y como no le bastó la humillación de no ser recibido, también publicó en sus cuentas oficiales una imagen creada con IA en la que se le ve muy sonriente junto a una especie de AMLO digital, simulando la entrega de su documento. ¿Alguien que le regale tantita autoestima?

Cada quien sus prioridades

Estaba concentrado el flamante senador y presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López. Mientras se daba la poco importante comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador, don Adán estaba viendo un partido de fútbol entre el Barcelona y el PSG. Para nada vaya a creer usted que no le importa el rumbo económico del país, sólo que lo suyo son las barridas y las patadas… y eso sí, las defensas no son su especialidad. Buen nivel de fútbol, bajo nivel de política.

La última…

Y como cierto senador anda filoso, resulta que le quiso complicar el tema de la Ley de Amparo a la Presidenta Sheinbaum, pues de último minuto en el Senado modificaron y aprobaron que la ley fuera retroactiva. Con esto se buscó mover el humor social en contra para que la conversación afectara a la primera autoridad. Sin embargo, la Cámara de Diputados es la que tendrá que revisar a detalle el transitorio que le incorporaron en la minuta, esto para precisar si respeta la disposición constitucional.

“… tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a qué se refiere ese transitorio”, dijo la Presidenta.

¿Será que quieren seguir jugando a las luchitas?

… Y nos vamos.