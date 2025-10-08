Ensombrece Trump futuro del T-MEC

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En lo que puede llegar a ensombrecer el destino del Tratado de Libre Comercio, en el que el Gobierno de México tiene fundada la esperanza de que será ratificado en la revisión del próximo año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la visita a la Casa Blanca del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que “podríamos negociarlo o, simplemente, como lo tenemos permitido, lograr diferentes acuerdos que sean mejores para cada país”.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, sobre todo, que ha participado en las reuniones preliminares, y el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se han mostrado optimistas de que, con algunos ajustes, el T-MEC será ratificado.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: VIÑETAS LATINOAMERICANAS Dos rutas del terror

Con reclamos y los votos de la oposición en contra, la reforma a la Ley Aduanera fue aprobada en lo general por la mayoría de Morena y sus aliados, en medio de señalamientos de que no cuenta con mecanismos para hacer corresponsables de corrupción y contrabando en aduanas a las autoridades de ese sector.

Eso dijo la diputada emecista Patricia Flores Elizondo en tribuna, “es como si, en lugar de limpiar la casa de fondo, sólo mueve los muebles” porque no corrige la corrupción dentro del Gobierno, ya que los grandes fraudes en aduanas no nacen en las ventanillas, sino en las oficinas del poder, porque ahí se manipulan pedimentos, compran facturas y dejan pasar millones de litros de gasolina sin pagar impuestos.

El delito de extorsión fue declarado constitucional por el pleno de la Cámara de Diputados y remitido al Ejecutivo federal para su promulgación con lo que el Congreso de la Unión expedirá una ley en esa materia, que en los últimos años se ha multiplicado en todos los niveles y en todas partes.

Aún cuando a principios de la semana pasada hubo un nuevo decomiso de miles de litros de huachicol fiscal en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, el titular de la FGR, Alejandro Gertz, dijo en la mañanera de ayer que desde que la Presidenta Sheinbaum ordenó crear un grupo para investigar y frenarlo, no han tenido un solo caso.

Las autoridades informaron que ya se logró identificar a dos presuntos autores de las amenazas de bombas en planteles, que serán citados a declarar.