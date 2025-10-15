Rudos debates por Amparo y Fonden

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La controvertida Ley de Amparo, aprobada en lo general por la mayoría de Morena y sus aliados —discutida después en lo particular— y la desaparición, en el sexenio pasado, del Fondo Nacional de Desastres, provocaron ayer acalorados debates en las cámaras de Diputados y Senadores, en las que bancadas de oposición, sobre todo en San Lázaro, volvieron a ser avasalladas, aunque en la sede senatorial los intentos del coordinador guinda, Adán Augusto López, en defender al expresidente López Obrador, resultaron estériles.

Cuatro mociones suspensivas de diputados de oposición para aplazar la discusión de la reforma a Ley de Amparo, fueron rechazadas por morenistas, que tras el debate de varias horas la aprobaron, a excepción de Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte, exsecretaria de Gobernación y exdiputada federal, que fue severa crítica de la iniciativa, mientras en el Senado, la panista Lilly Téllez acusó a Morena de haberse “robado” los recursos del Fonden antes de desaparecerlo, y la priista Carolina Viggiano acusó y pidió investigar “por corrupción”, al último director de ese organismo, el morenista José María Tapia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

De los puntos más discutidos de la reforma a la Ley de Amparo fueron la redefinición de los intereses “legítimo” y “social”, el acotamiento de la suspensión provisional que, en el caso del primero, el panista Germán Martínez, advirtió que lo “achica” y restringe el acceso a la suspensión del acto autoritario, en tanto otros de sus colegas coincidieron en que lo prohíbe en casos de revocación de permisos, concesiones o autorizaciones federales.

Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que se logró restablecer el 91 por ciento de suministro en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, en la Región Huasteca, así como en Querétaro, afectadas por las recientes inundaciones.

Definitiva resultó la participación de Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Pemex, en las negociaciones para lograr el acuerdo entre la Dirección General de esa empresa y la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores, que ayer se firmó.

Con la proclama “si no hay solución, no hay recaudación”, personal del SAT hizo un paro en la sede de ese organismo en demanda de solución a sus demandas de incremento salarial, ajuste de horario de labores, fin de favoritismos en asignación de plazas y mejoras en las instalaciones de la sede de ese inmueble.

La autenticidad de videos difundidos a temprana hora, en los que aparecen hombres armados con rostros cubiertos, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, entregando despensas a damnificados en el municipio veracruzano de Tihuatlán, fue puesta en duda por la Presidenta, al anunciar que este fin de semana se entregarán las primeras ayudas.