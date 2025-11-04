Abren compra de medicinas; Amilcar afila cubiertos

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La convocatoria a la licitación internacional de medicamentos LA-12-NEF-012NEFF001-I-97-2025 también podría titularse “Retablo del Gran Relajo”: la compra convocada apenas el viernes es para abastecer lo que requieren para terminar este año y el primer trimestre de 2026 el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, institutos dirigidos por Alejandro Svarch y Martí Batres que, sencillamente, “calcularon mal” los volúmenes de medicamentos necesarios; pero en lugar de ampliar los contratos vigentes (resultantes de 9 concursos efectuados a cuentagotas este 2025), instruyeron a Birmex reiniciar toda la confusión licitatoria documentada este año.

En tanto, Amilcar Olán se relame los bigotes.

En la nueva licitación se registraron 380 empresas de todo tamaño. Birmex, que dirige Carlos Ulloa, apechugó la solicitud de Svarch y Batres a pesar de que diversos laboratorios y distribuidores propusieron ampliar 20% —conforme a la ley— los contratos vigentes. Pero, tristemente, el liderazgo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, a cargo de Guillermo Funes, “se puso suavecito” para que se instrumentara una licitación que no tiene sentido si, efectivamente —como dice el secretario de Salud, David Kershenobich—, existiese abasto de 95% y almacenes saturados.

Reiniciar con otra licitación, advierten en la industria, da puerta a que empresas de Amílcar Olán, el adinerado amigo de Andy, se sirvan con el tenedor y el cuchillo grande.

La excusa para hacer tal licitación es que “se buscan precios más bajos”. Pero algunos participantes han lanzado precios altos para no dejar de figurar en las compras públicas y establecer el precedente de que no es factible seguir con precios de risa… salvo para productos de mala manufactura, como la india Hetero Labs que, como aquí se informó, registró seis señalamientos de contaminación (incluyendo posibles heces de animales) hechos por la Federal Drugs Administration que lidera Marty Makary.

Y de paso, si el gobierno no paga casi 30 mil millones de pesos en medicinas e insumos (y se teme que Hacienda no haya dispuesto dinero para el nuevo concurso), tampoco hay gran interés de las empresas serias y formales a nuevamente de ofertar barato… y es aquí donde los negocios de Amilcar se logran colar, como con el balasto de baja calidad del Tren Maya.

Bueno, nadie en la industria sabe bien a bien a quien pertenece World Diagnostic que, ocupando una modesta oficina en Polanco, Ciudad de México, presentó una oferta voluminosa de 34 claves médicas con valor de 8,974.9 millones de pesos para la licitación en curso… firma que a sólo dos meses de haberse formado (febrero de 2023) obtuvo por asignación directa 31 contratos con valor de 120 millones de pesos, revelaron los investigadores del medio digital “Nuestro Dinero”.

Y bueno, si está reservada la información de cuantos medicamentos tiene la megafarmaciototota del Bienestar, es fácil intuir cuánto no se podrá esconder con tantas licitaciones fallidas que le han encajado a Birmex.

El miedo y el fracaso. El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, como los acontecidos en 87 municipios del país donde se han efectuado iguales crímenes en los últimos 7 años, genera miedo entre las personas de esas poblaciones; saben que si no se someten al orden criminal terminarán igual junto con sus familias.

Ello inhibe iniciativa de emprendimiento o la inversión local por el temor de ser objeto de extorsión y amenazas cumplidas. Por tanto, el crimen organizado ha sumergido en la desesperanza, la carestía y en la pobreza a millones de personas… esto, asumiendo que la cifra negra de extorsiones no denunciadas sea de cuando menos 97% por el miedo de la colusión de las autoridades de seguridad con los criminales, conforme los datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que lidera Juan José Sierra.

Si la aritmética es exacta, el aterrador dato es que en cada municipio del país hubo 100.6 extorsiones entre enero-agosto del año. Ese dato no proviene del zopiloteo, de la rancia derecha. Proviene de la ciencia.

La Coparmex, en pleno azoro nacional, apuntó el domingo que “Es urgente que tanto el Gobierno Federal como el del Estado de Michoacán asuman su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad. No se puede permitir que se ponga en riesgo a la población civil”.

A pesar de los guardaespaldas de la Guardia Nacional y de advertir que su vida estaba en riesgo, Manzo fue asesinado igual que otros 5 alcaldes michoacanos en lo que va de este año.

El líder de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio Torres, hizo pública dos preguntas cruciales: “¿Cuántos líderes más deben morir? ¿Cuántos ciudadanos más deben caer víctimas de un sistema donde reina la impunidad y donde el crimen organizado parece tener más poder que la ley?”.

El fracaso de la seguridad pública y de la estatal pone en riesgo la gobernabilidad y la prosperidad prometida.

Chíguil, bajo la lupa. La trayectoria de Francisco Chíguil Figueroa reúne varios episodios que lo han mantenido bajo observación pública: primero el caso New’s Divine en 2008, ahora las adjudicaciones directas a empresas familiares durante su gestión como alcalde de la Gustavo A. Madero.

Sus “manitas” están bajo la lupa, pues las investigaciones continúan abiertas y su nombre está nuevamente en el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

El seguimiento institucional será clave para determinar si las observaciones derivan en sanciones contra la corrupción y nepotismo… o quedarán sólo como parte de la retahíla de señalamientos sin resolución definitiva.

ISR para Escuelas Privadas. Por si faltaran impuestos: ahora las escuelas particulares están consideradas como obligadas a pagar el Impuesto Sobre la Renta pese a que la ley de ese gravamen contempla la exención del mismo a tales centros educativos.

Así lo denuncia Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana. A ver que familia puede aguantar la tarascada fiscal. Es para homework.